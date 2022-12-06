France 24: Китай отменил экспресс-тесты на коронавирус в общественном транспорте

С этой недели пассажирам общественного транспорта в Пекине и ещё нескольких крупных городах КНР больше не понадобится отрицательный ПЦР-тест, сообщает France 24. В стране также вновь открываются кинотеатры, а аналитики отмечают, что самые суровые антиковидные меры в мире начинают смягчаться, говорится в сюжете.
В понедельник пассажиры общественного транспорта в Пекине оказались в необычной ситуации: впервые за многие месяцы они не обязаны были иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:Многие мобильные медпункты закрылись и у некоторых людей нет времени, чтобы сдать тест. Но теперь они не требуются для пользования общественным транспортом. Так намного удобнее. Это может быть первым шагом к возвращению жизни в обычное русло после пандемии.
Более десятка других китайских городов также сняли ограничения в общественном транспорте. Кинотеатры открываются после нескольких недель вынужденного простоя. Однако, там требуют наличие свежего отрицательного ПЦР-теста и проверяют температуру. Помещения кинотеатров дезинфицируются после каждого сеанса.
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Наконец то я могу пойти посмотреть кино. Давно такого не было!
Правительство Китая медленно смягчает меры одного из самых суровых антиковидных режимов в мире. В результате их применения в локдауне оказывались районы и даже целые города. Это происходило долгое время, даже когда большинство стран уже прекратили попытки остановить распространение вируса. Политика «нулевого ковида» вызвала волну недовольства, её также винили в нескольких смертях, что спровоцировало недавние массовые протесты. Демонстранты призывали к снятию ограничений и даже требовали отставки председателя КПК Си Цзиньпина. Правительство и СМИ теперь преуменьшают опасность вируса. Аналитики говорят, что власти подготавливают почву для отказа от политики «нулевого ковида», стремясь при этом сохранить лицо. В Пекине сообщают, что намерены вакцинировать миллионы китайцев старшего возраста. Число привитых в этой группе населения остаётся низким из-за нежелания вакцинироваться, а также в силу недостатка информации о состояния их здоровья.
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