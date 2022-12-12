BFM TV: после смягчения ограничений COVID-19 «стремительно распространяется» по Китаю

Отказ Пекина от жёстких антиковидных ограничений привёл к «стремительному распространению» очень заразных подвариантов вируса по стране, предупредил консультирующий правительство эпидемиолог. В аптеках очереди из желающих запастись медикаментами, магазины и рестораны пустуют, а больницы не готовы к наплыву пациентов, пишет BFM TV.

Волна COVID-19 «стремительно распространяется» по Китаю после решения властей отказаться от стратегии «нулевой терпимости» в коронавирусу, приводит BFM TV предупреждение эпидемиолога, консультирующего правительство. Телеканал напоминает, что в среду службы здравоохранения страны в ответ на акции протеста объявили об общем смягчении санитарных ограничений. Пекин также надеется оживить вторую экономику мира, которая задыхается от антиковидных мер.

Как рассказывает французский сайт, в воскресенье магазины и рестораны Пекина пустовали: в стране ожидают пик заражений после отмены регулярных ПЦР-тестов и возможности изолироваться дома в случае неопасного и бессимптомного протекания болезни, а также сокращения числа карантинов. «В настоящее время эпидемия в Китае… стремительно распространяется, и в таких условиях, какими бы ни были меры профилактики и контроля, будет сложно полностью прервать цепочки передачи» коронавируса, предупредил один из главных правительственных консультантов с начала пандемии эпидемиолог Чжун. В интервью для государственных каналов в воскресенье он подчеркнул, что «распространяющиеся подварианты «омикрона»… очень заразные: один человек может передать вирус 22 людям». По его словам, в множестве крупных городов уже заражены десятки или сотни тысяч человек.

В статье отмечается, что Китай столкнулся с новой волной эпидемии, к которой он плохо подготовился: миллионы пожилых людей по-прежнему не прошли полную вакцинацию, а в больницах из-за недостаточного финансирования не хватает возможности принять такое большое число пациентов. В пятницу директор медицинского департамента в национальной комиссии здравоохранения Цзяо Яхуэй признался, что в стране на 10 тыс. человек приходится одна койка в отделении интенсивной терапии. Комиссия объявила, что из-за нового роста заражений 106 тыс. врачей и 177,7 медсестёр перенаправят в отделения интенсивной терапии, однако не уточнила, как будет организована работа в других отделениях.

В воскресенье перед пекинскими аптеками выстроились огромные очереди: жители поспешили запастись лекарствами против температуры и наборами для анализа на антитела. Некоторые рассказали агентству AFP, что заказали медикаменты в аптеках соседних городов. «Мне страшно выходить на улицы», — призналась мать двух детей Лю Чэн, которая живёт в центре китайской столицы. Она объяснила, что «многие» её друзья, у которых наблюдаются симптомы коронавируса или которые получили положительный результат тестирования, не сообщили о своей болезни. «В моей компании число людей, у которых отрицательный результат тестирования на COVID-19, стремится к нулю», — заявила Reuters другая женщина, работающая в туристическом агентстве в Пекине. Таким образом, пишет в заключение BFM TV, число подтверждённых случаев заболевания в Китае резко сократилось после решения правительства отменить массовые тестирования.