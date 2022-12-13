Sky News: британцев предупредили о значительных перебоях в работе железной дороги из-за забастовок и морозов

Во вторник в Великобритании начались забастовки сотрудников железных дорог, недовольных условиями и оплатой труда, передаёт Sky News. В британской компании Network Rail предупредили, что «значительные» перебои в работе железной дороги в стране продлятся вплоть до 8 января.

Британцев ждут значительные перебои в работе железной дороги в связи с началом забастовок британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза RMT и низкими температурами, сообщает Sky News.

Как отмечает телеканал, надежды на прорыв были разрушены после того, как сотрудники британской компании Network Rail отклонили сделанное им предложение по увеличению оплаты труда. 63,6% членов профсоюза отказались от предложения о повышении зарплаты на 5% в этом году задним числом с января и ещё на 4% — с начала 2023 года.

В связи с этим в RMT не отказались от планов по проведению двух 48-часовых забастовок в Network Rail и ещё 14 железнодорожных компаниях со вторника по пятницу. Сотрудники Network Rail также будут бастовать с 6 часов вечера в канун Рождества до 6 утра 27 декабря. В компании также предупредили, что «значительные» перебои в работе железной дороги будут наблюдаться вплоть до 8 января.

Во время забастовок поезда будут ходить с 07:30 до 18:30 и с увеличенными интервалами. При этом на большей части страны, включая Шотландию и Уэльс, движение поездов будет остановлено.

Так как многие не смогут воспользоваться железнодорожным транспортом, в Метеорологическом управлении Великобритании призвали британцев следить за погодой. Там предупредили о возможных перебоях в движении в связи с приходом морозов на большую часть страны. Со вторника по четверг на севере Шотландии и северо-востоке Англии действует жёлтое предупреждение на фоне гололёда и снега. О гололёде также предупредили жителей большей части юго-востока, включая Лондон.

«Дождь, сопровождаемый низкими температурами, может превратить дороги в ледяной каток, поэтому перед выездом проверьте свой маршрут на наличие аварий или закрытий и по возможности отдавайте предпочтение дорогам, посыпанным реагентом», — предупредил представитель управления Олли Кунк.

Работники Национальных автомобильных дорог, которые занимаются эксплуатацией и обслуживанием дорог в Англии, также примут участие в серии поэтапных забастовок с 16 декабря по 7 января.

Как напоминает Sky News, накануне Рождества в Великобритании бастуют работники целого ряда сфер: медсёстры и фельдшеры, почтовые работники, сотрудники пограничных служб, пожарные, инструкторы по вождению, водители автобусов и даже изготовители гробов.