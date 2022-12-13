NTD: вдохновлённый футболом катарец создал самую большую в мире картину на холсте

02:36
Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине на €18 млрд
Послы стран ЕС согласовали пакет финансовой помощи Украине в размере €18 млрд, а также минимальный налог для крупных компаний в размере 15%.
02:27
Мэр Горловки сообщил о повреждении здания гостиницы из-за обстрела со стороны ВСУ
Здание гостиницы «Родина» в Горловке в Донецкой Народной Республике повреждено из-за обстрела со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
02:14
Премьер Италии Мелони отметила важность единства G7 по вопросу поддержки Киева
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила необходимость сохранения единства «Большой семёрки» в оказании полной поддержки Украине, в том числе в военной сфере.
02:08
Юрист Соловьёв: более поздний выход на пенсию увеличит размер будущих выплат
Поздний выход на пенсию влечёт за собой определённые правовые последствия, которые касаются будущих выплат, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
01:54
МИД Испании: Мадрид передаст Киеву высоковольтное оборудование для электроподстанций
Правительство Испании отправит на Украину высоковольтное оборудование для электрических подстанций, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
01:45
Умер автор музыки к сериалу «Твин Пикс» композитор Бадаламенти
Американский композитор Анджело Бадаламенти, написавший музыку к сериалу «Твин Пикс» и другим картинам режиссёра Дэвида Линча, скончался в возрасте 85 лет.
01:37
РИА Новости: по живой силе ВСУ в Харьковской области нанесли удар из «Акации»
Российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ в Харьковской области из самоходной артиллерийской установки «Акация».
01:29
Reuters: ряд стран ЕС предприняли дипдемарш после слов Макрона о гарантиях для России
Страны Балтии и ряд других европейских государств предприняли дипломатический демарш после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России.
01:27
Reutes: Нидерланды предлагают разместить на своей территории спецтрибунал по Украине
Глава МИД Нидерланды Вопке Хукстра заявил о готовности страны разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место «российских преступлений» на Украине.
01:15
В Госдепе не подтвердили гибель американской наёмницы на Украине
США пока не могут подтвердить гибель американской наёмницы на Украине, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
01:06
Newsweek: гонения Зеленского на православную церковь подрывают его имидж на Западе
Участившиеся в последнее время гонения Киева на православную церковь, подчиняющуюся РПЦ, изменят отношение западного сообщества к конфликту с Россией, заявил обозреватель Джонатан Тобин.
01:01
Энрике: смотрю на полуфиналистов и не вижу никого сильнее нас
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о вылете своей команды с чемпионата мира в Катаре.
00:49
Onet.pl: Шевченко может возглавить сборную Польши
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может занять аналогичный пост в национальной команде Польши.
00:47
Зеленский назвал «три шага», которые «ускорят» наступление мира на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе саммита G7 озвучил «три шага», которые, по его мнению, приблизят мир на территории Украины.
00:36
Кипрский суд приговорил убийцу двух россиянок к 25 годам тюрьмы
Уголовный суд Лимасола приговорил к 25 годам лишения свободы 33-летнего сирийца, признанного виновным в убийстве двух россиянок в ноябре 2021 года в районе общины Амианто на Кипре.
00:35
Клинсман: матч Франция — Англия должен был стать полуфиналом или финалом ЧМ-2022
Немецкий тренер Юрген Клинсман прокомментировал поражение сборной Англии в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с командой Франции.
00:29
Белый дом: Байден поддерживает предоставление стране Африки постоянного членства в СБ ООН
Президент США Джо Байден поддерживает предоставление одной из африканских стран постоянного членства в Совете Безопасности ООН в случае его реформирования.
00:23
Белый дом: переговоры с Россией о судьбе Уилана состоятся на этой неделе
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Москва и Вашингтон на неделе проведут переговоры о судьбе осуждённого в России за шпионаж Пола Уилана.
00:22
Relevo: Бускетс собирается объявить о завершении карьеры в сборной Испании
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Серхио Бускетс собирается завершить карьеру в национальной команде.
00:16
Суд объяснил признание Макаревича иностранным агентом
В Замоскворецком суде прокомментировали признание создателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* иноагентом.
00:10
Ловрен — о матче с Аргентиной: нас ждёт настоящая битва
Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира в Катаре с Аргентиной.
23:57
Le10sport: ПСЖ заинтересован в трансфере Рабьо
Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо может продолжить карьеру в ПСЖ.
23:57
Рогов: подрыв моста в пригороде Мелитополя осуществили украинские диверсанты
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что за подрывом моста в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка стоят украинские диверсанты.
23:47
Белый дом: США не будут пересматривать политику по Украине ради освобождения Уилана
США не будут пересматривать свою политику в отношении Украины ради освобождения американца Пола Уилана, который сидит в российской тюрьме за шпионаж. Об этом сообщил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
23:44
Йеркан: Модрич — лучший полузащитник этого века
Хорватский защитник Никола Йеркан считает полузащитника Луку Модрича лучшим хавбеком 21 века.
23:40
Зеленский заявил, что Украине нужна помощь в закупке 2 млрд кубометров газа
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы дополнительные поставки газа, и попросил в связи с этим лидеров стран G7 оказать помощь стране в закупке около 2 млрд куб. м газа.
23:33
Лангле: Льорис — легенда для всех французов
Французский защитник «Барселоны» Клеман Лангле рассказал, что вратарь сборной Франции Уго Льорис является легендой для всех французов.
23:27
Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Черногории
В Подгорице полиция применила слезоточивый газ против протестующих перед парламентом Черногории, которые устроили акцию протеста из-за принятия закона, ограничивающего полномочия президента.
23:25
GT: реальные замыслы по Минским соглашениям подорвали доверие к Западу
Слова экс-канцлера Ангелы Меркель о реальных замыслах Запада при заключении Минских соглашений показали лицемерное отношение западных стран к России и подорвали доверие к ним, пишет китайское издание Global Times.
23:21
Источник: «Челси» предложил «Милану» за Леау €70 млн, но получил отказ
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в «Челси».
23:17
Премьер Украины Шмыгаль: цивилизованные страны не желают нападать на Россию
Цивилизованные страны не хотят нападать на Россию, заявил в интервью France 24 украинский премьер Денис Шмыгаль.
23:16
В Госдепе пообещали быть изобретательными для освобождения Уилана
Госдеп США проявит всю свою изобретательность для возвращения в Соединённые Штаты осуждённого российским судом за шпионаж Пола Уилана. Об этом заявил официальный представитель ведомства Нед Прайс.
23:09
Немков: Анкалаев победил 60 на 40
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков прокомментировал поединок между соотечественником Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем.
23:06
Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения украинского конфликта
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за возобновление экономического сотрудничества с Россией после окончания украинского конфликта.
23:02
Движение по мосту в пригороде Мелитополя приостановлено после взрыва
В пригороде Мелитополя приостановлено движение по автомобильному мосту, который ВСУ попытались взорвать, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
22:57
Зеленский признал, что без США Украине будет очень сложно
Украинский президент Владимир Зеленский признал, что киевские власти следят за тем, что происходит в США, потому что Украина не выдержит без американской поддержки.
22:54
Даниил Медведев: я хочу быть таким отцом, который не будет заставлять детей что-либо делать
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, каким отцом видит себя.
22:45
GFG завершила продажу российского бизнеса Lamoda владельцу «Стокманн»
Компания Global Fashion Group (GFG) продала российский бизнес Lamoda владельцу «Стокманн» Якову Панченко.
22:43
Бартон: не могу поверить, что Саутгейт до сих пор не подал в отставку
Бывший английский футболист Джоуи Бартон считает, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт должен подать в отставку.
22:38
Экс-премьер Дагестана Меджидов получил пять лет тюрьмы за аферу с военными поставками
Мещанский суд Москвы приговорил бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова к пяти годам колонии за мошенничество с поставками для Минобороны.
22:31
Тен Хаг: только Мбаппе может сравниться с Рашфордом
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил игру форварда команды Маркуса Рашфорда.
22:24
Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучали два мощных взрыва.
22:24
Пентагон «продолжит пересматривать» уровень присутствия на Украине
Соединённые Штаты продолжат пересматривать уровень своего военного присутствия на Украине. Об этом сообщил журналистам представитель Пентагона.
22:21
Камоцци считает, что Каррера был бы успешен во главе «Рубина»
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о возможном назначении Массимо Карреры на пост главного тренера «Рубина».
22:11
Байден заявил, что США не отправляют военнослужащих на Украину
Американский лидер Джо Байден заявил, что США не отправляют свои войска на Украину, а осуществляют поставку исключительно вооружений.
22:10
Третьяку вручили орден Александра Невского
В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что президент организации был награжден орденом Александра Невского.
22:09
В Омской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
За неделю в Омской области зарегистрировали 18,8 тыс. случаев ОРВИ.
22:08
В ЯНАО рассказали о темпах жилищного строительства в 2022 году
В Ямало-Ненецком автономном округе подвели итоги работы по строительству жилья в 2022 году.
22:06
Гендиректор «АВТОТОР Холдинг»: интересная для нас тема — удешевление материалов
Генеральный директор «АВТОТОР Холдинг» Александр Сорокин рассказал RT о сотрудничестве компании с Московским политехническим университетом в рамках правительственной программы «Приоритет 2030».
22:03
В Тверской области зафиксировали 18 случаев COVID-19 за сутки
В Тверской области зафиксировали 18 случаев COVID-19 за последние сутки.