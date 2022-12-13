DN: шведы не верят в способность правительства совладать с экономическим кризисом

Шведская экономика находится в особенно тяжёлом состоянии на фоне исторически высокой инфляции, в то время как страна движется к рецессии. На домохозяйства и предприятия оказывают давление высокие цены на топливо и электроэнергию. Подорожала еда, а также выросли ставки по ипотеке. Кроме того, по оценке Министерства финансов королевства, в следующем году экономический рост в Швеции будет отрицательным, а безработица увеличится. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter, которая совместно с социологами из Ipsos провела опрос населения. Как выяснилось, семь из десяти человек ответили, что, по их мнению, экономическое положение страны через год ухудшится, и лишь каждый десятый респондент является оптимистом.

Большинство респондентов также пессимистично смотрят на долгосрочную перспективу. Шесть из десяти считают, что процентные ставки будут повышаться по мере приближения следующих парламентских выборов в 2026 году. Половина опрашиваемых прогнозируют рост безработицы. Когда речь идёт об инфляции, то избиратели настроены не так мрачно. Тех, кто верит в лучшие времена в конце мандатного периода нынешнего правительства, почти столько же, сколько пессимистов, отмечает Dagens Nyheter.

Избиратели, похоже, беспокоятся не столько о себе, сколько об обществе в целом. Лишь трое из десяти обеспокоены своими финансами, и мало кто боится остаться без работы. Как сообщается, женщины и пожилые люди более пессимистично относятся к своим финансам, чем мужчины и молодёжь. «По всей видимости, многие считают, что будет тяжело, но всё же рассчитывают, что справятся с расходами. Немного удивительно, что так много опрашиваемых считают, что кризис их более или менее не затронет», — заявил аналитик Ipsos Никлас Каллебринг, пишет Dagens Nyheter.

С текущим кризисом особенно трудно справиться политикам. По причине инфляции требуется сдерживание государственных расходов, чтобы не препятствовать попыткам центрального банка смягчить рост цен за счёт повышения процентных ставок. Однако с рецессией обычно борются противоположным образом — экспансионистским бюджетом, стимулирующим спрос. Это означает, что у кабмина премьер-министра Ульфа Кристерссона был непростой старт. Щедрые предвыборные обещания властей о «шоковом снижении» цен на топливо не оправдались, что вызвало недовольство среди избирателей, сообщает издание.

По данным опроса, электорат сомневается в способности правительства управлять развитием шведской экономики. Почти половина респондентов не доверяют политикам, и лишь каждый четвёртый заявляет, что полностью поддерживает действия правительства. «Это слабые цифры для правительства, но есть явные различия между группами избирателей», — отмечает Никлас Каллебринг газете Dagens Nyheter.

Ожидаемо, среди тех, кто проголосовал за одну из четырёх партий правительственной коалиции доверие значительно выше, чем среди избирателей оппозиционных партий. Правые избиратели преимущественно положительно оценивают возможности правительства. Мужчины и жители крупных городов также верят правительству больше, чем другие группы избирателей. Опрос также показал, что менее одного из десяти считают, что развитие Швеции в целом идёт в правильном направлении. Но пессимизм распространяется не только на экономику. Так, например, большинство респондентов считают, что рост преступности продолжится до следующих выборов, резюмирует Dagens Nyheter.