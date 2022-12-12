ABC News: тройная угроза — на США обрушились проливной дождь, сильный ветер и обильный снегопад

Соединённые Штаты столкнулись с сильными штормами, которые продолжат бушевать в стране в ближайшие дни. Среди прочего непогода уже привела к серьёзному затруднению дорожного движения в некоторых регионах, передаёт ABC News.

Мы начинаем это утро с новости о сильных штормах, которые проносятся по всей стране. Один из них приносит сильный снегопад на Средний Запад. Посмотрите, как покрывается снегом Висконсин.

Другой следует через Великие озёра и несёт на северо-восток снег с дождём в эти выходные. Но с самой большой штормовой угрозой сталкивается запад, откуда поступают несколько предупреждений о снегопаде, а также о сильном ветре, который может затронуть более 25 миллионов американцев.

Корреспондент ABC News Зорин Шах находится в Сакраменто, где ожидаются дожди и порывистый ветер. Зорин, доброе утро.

ЗОРИН ШАХ, корреспондент ABС News: Привет. Доброе утро, Уит. Ветер сейчас невероятно сильный. В этом районе ожидается тройная угроза: проливной дождь, ветер и снег. К северу от нас, в штате Вашингтон, обильный снегопад серьёзно затруднил движение на автострадах. Вы можете видеть, как этот сложившийся вдвое 18-колёсный тягач вместе со многими другими автомобилями оказался на обочине и застрял.

И к востоку от меня в горах Сьерра-Невада ожидаются сильные снегопады. В районе озера Тахо могут закрыться некоторые горные перевалы. Ожидается, что выпадет три, четыре, возможно, пять футов снега. И всё это будет происходить сегодня днём, ночью и завтра.

Прогнозируют очень сильные порывы ветра, что приведёт к высокой лавинной опасности. И путешествовать по большей части этой области не рекомендуется. Ребята?

Ясно, Зорин. Большое спасибо. Давайте теперь узнаем последние новости о шторме от корреспондента нашего филиала WKRN в Нэшвилле Даниэль Бризи, которая находится с нами на связи этим утром. Даниэль, доброе утро.

ДАНИЭЛЬ БРИЗИ, метеоролог ABC News: Доброе утро. Согласно нашей системе отслеживания, в действительности семь штатов столкнулись с угрозой снегопада и ветра. Взгляните на эту карту, и вы всё увидите. Мы наблюдаем сильный дождь на западном побережье, а на возвышенностях — сильный горный снегопад.

Кроме того, мы отслеживаем сильный ветер. В районах повышенной опасности его порывы могут достигать скорости более 65 миль в час, в районах средней опасности — 50 миль в час.

Теперь я хочу поговорить о будущих прогнозах, потому что, согласно системе отслеживания, после 3 часов дня в воскресенье вы увидите движение низкого атмосферного давления с юга или с севера на юг. И оно опять принесёт много дождя на побережье, а также много горного снега. Не исключено, что толщина его покрова составит от четырёх до восьми футов. Вам слово.

Есть на что посмотреть, Даниэль. Мы свяжемся с вами в ближайшее время. Спасибо.

Дата публикации 10 декабря 2022 года.