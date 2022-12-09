SRF: в 2023 году Хорватия вступит в Шенген и отменит внутренний пограничный контроль

В начале 2023 года Хорватия должна присоединиться к Шенгенской зоне, сообщает швейцарский телеканал SRF. Это означает, что паспортный контроль на границах с другими государствами Шенгена будет отменён. С весны он также перестанет действовать и в аэропортах. Аналогичное решение для Болгарии и Румынии пока принять не удалось — его блокируют Австрия и Нидерланды.

По дороге в Хорватию туристы часто проводят часы в пробках, однако скоро этому придёт конец, сообщает швейцарский телеканал SRF. В следующем году страна должна присоединиться к Шенгенской зоне — и паспортный контроль на границах страны с другими государствами Шенгенской зоны будет отменён. С весны 2023 года также перестанет действовать контроль и в аэропортах.

Румынии и Болгарии пришлось смириться с большим разочарованием: их допуск в Шенгенскую зону был заблокирован — главным образом, Австрией. Чехия как действующий председатель Совета Евросоюза пыталась достичь решения для всех трёх стран с помощью нескольких компромиссных предложений, но в конечном итоге эта инициатива не имела успеха.

На данный момент в Шенгенскую зону входят 22 государства ЕС, а также Норвегия, Лихтенштейн, Исландия и Швейцария. Как правило, на внутренних границах между этими государствами нет стационарного пограничного контроля. Таким образом, это самая большая в мире зона свободы передвижения, подчёркивает швейцарский телеканал.

Новые страны могут быть приняты сюда только единогласно. Румыния и Болгария ждут этого решения с 2011 года. Министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер, однако, ещё до официальной встречи заявил: «Я буду голосовать против расширения Шенгенской зоны на Румынию и Болгарию». По его словам, неправильно увеличивать размеры системы, которая не работает.

Консервативный политик намекал на то, что, с точки зрения Вены, в Австрию прибывает слишком много мигрантов, хотя на самом деле ответственность за них несут страны на внешних границах ЕС. По его словам, в этом году было зафиксировано более «100 тысяч незаконных пересечений границы» с Австрией, из которых 75 тыс. не были зарегистрированы.

На самом деле нежелательная миграция в ЕС в последнее время значительно возросла, признаёт SRF. В период с января по октябрь агентство по охране границ Frontex насчитало 281 тыс. нелегальных пересечений границы, что на 77% больше, чем за тот же период прошлого года. Однако, по крайней мере в отношении Румынии, число людей, зарегистрированных там и выехавших в Австрию без разрешения в период с января по октябрь 2022 года, было очень низким.

Между тем, Нидерланды также выступили против отмены контроля в отношении Болгарии. Германия, с другой стороны, как и Еврокомиссия, выступала за включение в Шенгенскую зону Болгарии и Румынии, а также Хорватии. Три страны уже частично связаны шенгенскими правилами, но до сих пор на их рубежах с соседними государствами сохранялся пограничный контроль.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что не может понять позицию Австрии: «Было решено, что мы посмотрим, будет ли достигнут прогресс. Он был признан заметным и достигнутым». Как сообщает SRF, Еврокомиссия также подтвердила этот прогресс для всех трёх стран. «Страны-кандидаты сделали то, что должны были сделать, и готовы гарантировать защиту наших внешних границ, — утверждает вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас. — Несправедливо не дать им шанс, которого они заслуживают».