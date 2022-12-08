Le Figaro: внешний долг развивающихся стран удвоился, многим грозит долговой кризис
Долг развивающихся стран увеличился более чем вдвое за последние 10 лет, пишет Le Figaro. В итоге в 2021 году он достиг $9 трлн, судя по данным Всемирного банка.
Там также подчеркнули, что у этих стран увеличился риск скатиться в долговой кризис. Согласно годовому отчету Всемирного банка, около 60% беднейших стран находятся на грани долгового кризиса или уже вступили в него. В частности, это может быть связано с обесцениванием их валюты по отношению к доллару на валютном рынке, ведь их долг часто оформлен в долларах США. Кроме того, причина может крыться в росте процентных ставок с начала года.
«Долговой кризис, с которым столкнулись развивающиеся страны, усилился. Многие из этих стран сталкиваются с финансовыми рисками и политической нестабильностью, миллионы людей впадут в нищету», если им не помочь, — предупреждает президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.
Дополнительную трудность для беднейших стран составляет то, что теперь они тратят более 10% годового дохода от экспорта на обслуживание своего долга, это самые высокие показатели с начала 2000-х годов. При этом состав держателей этого долга значительно изменился. Так, в 2022 году странам придётся вернуть международным организациям более $62 млрд, и две трети этой суммы пойдёт Китаю.
До сих пор долг развивающихся стран в основном был сосредоточен в руках стран-членов Парижского клуба (около двадцати стран, включая «Большую семёрку» и Россию). Но теперь он на 61% находится в руках частного сектора. Остальная часть в основном у стран, которые не входят в Парижский клуб, прежде всего у Китая, Индии и ряда стран Персидского залива. Китай порой берёт на себя половину заимствований какого-либо государства.
Однако, как отмечает автор статьи, увеличение числа участников увеличивает стоимость заимствования и усугубляет трудности при реструктуризации долга. Еще одна проблема: информация, касающаяся задолженности, в частности межгосударственной, очень часто бывает неполной.
«Отсутствие прозрачности — одна из причин, по которой страны впадают в кризис», — сказал главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл. «Прозрачность позволяет эффективнее реструктурировать долг, чтобы государства могли быстро восстановить финансовую стабильность и рост», — пишет Le Figaro.