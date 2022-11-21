WSJ: Европа уже вступила в битву за газ на будущую зиму

Европейские компании уже задумываются, как они будут обеспечивать население энергией следующей зимой. Как отмечают эксперты, заполнить газохранилища будет уже сложнее, но долгосрочные контракты готовы подписывать не все, пишет The Wall Street Journal.

Хотя Европа заполнила свои запасы природного газа на эту зиму, ей пора бы уже подумать и о следующих, пишет The Wall Street Journal. Многие эксперты предупреждают, что в будущем закупаться газом Европе будет сложнее, ведь она будет отрезана от поставок газа из России, при этом конкуренция за сжиженный газ растёт.



До 2026 года на рынке не будет особенного притока поставщиков сжиженного газа, отмечает автор статьи. Но после, как ожидается, будут запущены новые проекты в США и Катаре. Поэтому некоторые компании в Германии, например, уже беспокоятся, хватит ли им энергоресурсов на вторую половину десятилетия. По данным издания, немецкие компании, в том числе производитель химической продукции BASF SE и коммунальная компания Uniper SE, в последние недели провели переговоры с американскими и другими экспортёрами газа.



Сложность переговоров состоит ещё и в том, что далеко не все готовы подписывать контракты с горизонтом планирования пять-десять лет. Германия и другие европейские страны поставили перед собой амбициозные цели по резкому сокращению потребления ископаемого топлива. При этом, как изданию стало известно, правительство Германии, в частности, следит за такими переговорами и периодически подсказывает, с какими экспортёрами стоит иметь дело.



Чиновники ЕС предложили сформировать круг европейских компаний для координации переговоров по газовым сделкам и для совместной закупки топлива, избегая таким образом конкуренции друг с другом за один и тот же газ. Но некоторые руководители компаний и правительственные чиновники сомневаются, что такая программа будет работать из-за сложности газового рынка и из-за различий в потребностях разных стран.



При этом в Европе звучит недовольство в отношении долгосрочных газовых сделок, которые могут негативно сказаться на климатических целях по снижению выбросов парниковых газов. «Трудно понять, как они совместимы с планами отказа от углеводородов», — приводит издание слова экоактивистки Джилл Дагган.



В Германии чиновники считают, что спрос на природный газ в стране достигнет пика примерно в 2030 году, а затем постепенно уступит место возобновляемым источникам энергии.



Европейцы ищут способы удовлетворить экспортёров, сохраняя при этом заботу о климате. Например, как вариант подписывают долгосрочные контракты с возможностью перепродажи части газа в дальнейшем. Ещё одна альтернатива заключается в том, чтобы покупатели инвестировали напрямую в проекты СПГ и подписывали краткосрочные контракты на поставку газа, что позволит им позже продать долю в капитале.



Но есть ещё ряд проблем. Европейские покупатели хотят от американских продавцов более низких цен, они говорят, что американцы уже получили значительную прибыль от энергетического кризиса в Европе. Продавцы из США, в свою очередь, отвечают про инфляцию, транспортные расходы и финансовые риски. По их словам, наоборот, цены в ближайшие месяцы и годы будут расти.



Разные взгляды существуют и относительно того, насколько велика срочность заключения газовых сделок. Некоторые руководители европейских предприятий опасаются, что запасы не так уж велики, а отсутствие политической воли создаёт риски для будущих зим.



Международное энергетическое агентство предупредило, что Европа, возможно, будет не в состоянии удовлетворить свои потребности в следующем году. Там призвали европейцев экономить и переходить на другие, возобновляемые источники энергии. Дефицит природного газа в Европе летом 2023 года может достигнуть 30 млрд кубометров, по оценкам МЭА.



«Европа должна сделать всё возможное», — приводит The Wall Street Journal слова директора МЭА по энергетическим рынкам и безопасности.