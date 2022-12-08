Fox News: «Все становятся одинаковыми» — пристрастие к пластике преобразило американские элиты

Влиятельных людей Америки поразила настоящая ботокс-эпидемия: к пластическим процедурам теперь прибегают многие официальные лица и предприниматели, в том числе и многие мужчины, заметил ведущий Fox Такер Карлсон. Как заявила в интервью журналисту известная публицистка Кэндис Оуэнс, всему виной влияние соцсетей — однако, судя по всему, всерьёз обсуждать деликатный вопрос своей внешности большинство американцев пока не готовы.

А нам показалось интересным и достойным обсуждения вот что: Кэндис Оуэнс на днях подняла в социальных сетях весьма насущный вопрос, вызвав бурную реакцию со стороны интернет-пользователей. Она написала: «У меня вопрос к мужчинам кроме шуток: считаете ли вы дам с ботоксом либо филлерами и «надутыми» губами привлекательными?».

Вопрос это вполне справедливый — ведь практически все власть имущие вдруг обзавелись «искуственными» лицами. Вот Нэнси Пелоси стала похожа на Майкла Джексона — это мы не со зла говорим, это просто правда, а губернатор штата Мичиган Гретчин Уитмер явно «в одно лицо» поддерживает на высоте котировки акций прозводителей ботокса.

А ведь теперь в тренд влились и мужчины. В Джо Байдене осталось хоть что-то настоящее? Да ничего уже не осталось! А Джеффа Безоса эти штуки полностью преобразили.

Вот мы и решили поинтересоваться у самой Кэндис Оуэнс — что вообще происходит-то? И не признак ли это чего-то более глубинного — какой-то глубокой фальши, поразившей ныне наш правящий класс?

Как вы и сами знаете, Кэндис Оуэнс — ведущая собственного подкаста, и мы с радостью её у нас привествуем. Кэндис, вы поднимаете самые чувствительные темы в жизнях американцев, вопросы расы, религии и тому подобное — вас ничем не испугать. Но бурную реакцию у публики вызвала именно эта ваша публикация. Почему?





КЭНДИС ОУЭНС, ведущая подкаста Candace Owens: Да уж, получился какой-то «ботоксгейт». Я сама села в лужу непонятно чего — а смеюсь я сейчас потому, что не могу не смеяться, когда вижу фото Нэнси с этими бровями. Но да — меня уже давно очень интересует этот вопрос, и в своём подкасте я постоянно об этом упоминаю, когда говорю о нашем психологическом иммунитете: то есть, мы постоянно подвергаемся влиянию «цифровых токсинов», прокручиваем на телефонах ленты новостей в соцсетях — и в итоге вдруг начинаем подражать тому поведению, которое видим. Был вот, к примеру, лозунг: «Надевая маску, вы спасаете жизни» — и внезапно люди надевают маски на своих детей и отказываются выходить из дома.





И один из элементов этого феномена — в том, что ты заходишь в соцсети, а там все постепенно становятся одинаковыми с лица. Будто ты в фильме «Аватар» — сюр какой-то. Я ничего не имею против людей, которые готовы сделать ботокс или подтяжку лица — сама я всего этого не делаю, но мне просто было любопытно, находят ли мужчины этот новый тип лица, который все теперь себе решили делать, привлекательным.





Ох и схлопотала же я за это от женщин! У меня есть близкая подруга, которая делает уколы ботокса — и она мне сказала: «Кэндис, ты же разжигаешь войну против нас, белых женщин! Как ты смеешь! Нам же без этого никак!». И я поняла, Такер, что слишком чувствительные темы всё же бывают — и теперь хотела бы принести извинения всем своим фанатам и слушателям: я ваши филлеры и ботокс больше трогать не буду. Правда, всё-таки надо бы разобраться, что же происходит с бровями Нэнси.

Я с вами согласен — и действительно, все теперь стремятся к одной и той же внешности, это очень проницательное у вас получилось замечание, я сам даже об этом и не задумывался. Но что же, и мужчины туда же? Я, конечно, не хочу быть категоричным, каждому своё и так далее — но есть в этом что-то гадкое, разве нет?

КЭНДИС ОУЭНС: А я вам объясню, что здесь такого гадкого: во-первых, мужчины с возрастом становятся только лучше, как хорошее вино — это просто факт, мужчина в 20 лет не будет выглядеть так же хорошо, как в 45. Поэтому и странно, что они пытаются удержаться за свою молодость, ведь женщины предпочитают мужчин постарше, у которых уже проступает седина и другие такие признаки. И всё же даже они не избегают влияния этого психологического иммунитета в Instagram* — и в итоге все становятся похожими друг на друга. Ведь очень сложно отличить мужчину, сменившего пол, от женщины, которая часто делала пластику.





Но таковы уж времена — а я хотела просто завести разговор, чтобы в итоге высказать такую мысль: знаете, можно же ведь любить своё лицо и стареть достойно. Но, как я узнала, люди вести такой разговор пока ещё не готовы.

Согласен. Лично я никакой пластики делать не буду лет до 65 — ну, до того момента, когда скажу: «Что же, выбора больше нет». Шучу! С нами была Кэндис Оуэнс. Очень было приятно с вами сегодня увидеться! Спасибо, что зашли.

Дата выхода в эфир 06 декабря 2022 года.



