FAZ: несмотря на уговоры американцев Германия упорно отказывается поставлять Украине танки Leopard 2

Американцы уже давно уговаривают Германию поставить Украине свои танки Leopard 2, но немецкое правительство упрямо отказывается это делать, пишет Frankfurter Allgemeine. По информации, полученной от анонимных источников, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ещё в октябре пытался убедить внешнеполитического советника канцлера ФРГ Йенса Плётнера в необходимости такого шага. В Берлине информацию о том, что такой разговор действительно состоялся, не подтвердили, но и не опровергли, отмечает издание.

США уже давно просигнализировали Германии, что они бы с одобрением отнеслись к поставке на Украину немецких танков Leopard 2, но Берлин упорно отказывается это делать, сообщает Frankfurter Allgemeine. Источники с доступом к секретной информации рассказали изданию, что ещё в октябре советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан говорил об этом с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером. В ходе телефонного разговора Салливан сказал, что Вашингтон поприветствует поставку танков, но произойти это должно по инициативе Берлина. По его словам, Белый дом не требует принимать такое решение.



Немецкое правительство не подтвердило, но и не опровергло информацию о том, что такой разговор действительно состоялся, продолжает издание. Власти заявили, что постоянно поддерживает контакт с союзниками — и особенно США — «в рамках совместных усилий по поддержке Украины», но детали переговоров носят «секретный характер». Спикер правительства Германии заявил, что все государства сами решают, какую военную помощь они готовы оказать Киеву. К тому же канцлер Олаф Шольц всегда подчёркивал, что его страна будет согласовывать все действия со своими ближайшими союзниками. «До сих пор США сами не поставили Украине танки западного производства», добавил он.



Однако эксперты считают, что есть веские основания для поставки Украине в первую очередь именно немецких танков. Дело в том, что Leopard 2 состоит на вооружении и в Польше. Поэтому украинцы смогут их там чинить. С американскими танками так не получится. На данный момент Берлин может отправить Киеву 80 танков из запасов оборонных концернов Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Ещё 30 используются в учебно-тренировочных центрах бундесвера в качестве вражеских целей, но их можно будет заменить танками российского производства из украинских запасов.