Daily Mail: британцы с ужасом ждут Рождества и Нового года — праздничный ужин уже обойдётся в три зарплаты

Стоимость продуктов, входящих в традиционный британский рождественский ужин, растёт в три раза быстрее, чем средняя зарплата британцев, передаёт Daily Mail. По данным профсоюзного объединения Trades Union Congress, дороже, чем в прошлом году, жителям Соединённого Королевства обойдутся не только продукты, но и приготовление праздничного ужина, учитывая рост цен на электричество и газ.

В Великобритании стоимость рождественского ужина растёт в три раза быстрее, чем заработная плата, необходимая для его оплаты, сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование крупнейшего британского профсоюзного объединения Trades Union Congress.

Так, по оценке авторов исследования, продукты, которые входят в традиционный рождественский ужин, такие как индейка, сосиски в беконе, морковь и картофель, подорожали в среднем на 18% за последний год, в то время как средняя зарплата выросла на 5,7%. А стоимость ингредиентов для приготовления клюквенного соуса и хлебного соуса выросла на 33% — в шесть раз быстрее, чем зарплаты.

По подсчёту профсоюзного объединения, если бы зарплата росла такими же темпами, в среднем каждый работающий британец получал бы дополнительно £76 в неделю.

Однако значительно дороже, чем в прошлом году, британцам обойдутся не только продукты, но и сам процесс приготовления рождественского ужина. Цены на электричество и газ выросли на 66% и 129% соответственно.

«Рождество должно быть временем праздника. Каждый должен иметь возможность насладиться индейкой и всеми остальными блюдами, отдыхая со своей семьей. Но резкий рост цен на продукты питания и энергоносители означает, что многие семьи с трудом смогут позволить себе праздничные мероприятия. И многие работающие люди с ужасом ждут нового года», — заявил глава Trades Union Congress Фрэнсис О'Грейди.

Как отмечает Daily Mail, О'Грейди призвал британское правительство не игнорировать кризис и выступить с мерами в защиту семей от «грядущей рецессии». Глава профсоюзного объединения призвал повысить минимальную заработную плату, а также «повысить заработную плату во всей экономике и для всех».