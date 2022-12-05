WP: «анафема для души нашей нации» — Белый дом осудил предложение Трампа по отмене конституции

Белый дом резко осудил предложение Дональда Трампа по отмене конституции из-за массового мошенничества на президентских выборах 2020 года, сообщает The Washington Post. В частности, представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал конституцию «священным документом» и заявил, что нападки на неё — это «анафема» для души американской нации.

Белый дом выступил со строгим упрёком в адрес бывшего президента Дональда Трампа, который предложил приостановить действие Конституции в рамках своей непрекращающейся кампании по дискредитации результатов выборов 2020 года, пишет The Washington Post.



«Нападки на Конституцию и на всё, что она поддерживает, — это анафема для души нашей нации и должны быть повсеместно осуждены», — заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс, назвав Конституцию «священным документом».



«Нельзя любить Америку только тогда, когда побеждаешь», — добавил он.



Именно так Белый дом отреагировал на сообщение Трампа, опубликованное на платформе Truth Social. В этой публикации экс-президент США, как пишет издание, повторил произносимые им с 2020 года безосновательные обвинения, о том, что последние президентские выборы были у него украдены. Однако в этот раз он пошёл дальше, предложив стране отказаться от одного из своих основополагающих документов.



«Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет отменить действие всех правил, положений и статей, даже тех, которые содержатся в конституции», — написал Трамп.



Это сообщение появилось на следующий день после того, как новый владелец Twitter Илон Маск пообещал разоблачить то, как Twitter участвовал в «подавлении свободы слова» в преддверии выборов 2020 года. Он даже опубликовал внутреннюю переписку компании, однако по ней, как утверждает The Washington Post, нельзя сказать, что ИТ-гигант подчинился воле демократов.

«Беспрецедентное мошенничество требует беспрецедентного лечения!» — написал позднее Трамп.



Трамп, который в прошлом месяце объявил, что снова будет баллотироваться на президентский пост, посодействовал запуску соцсети Truth Social, так как его аккаунт в Twitter был заблокирован после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Маск недавно заявил, что разрешит Трампу вернуться в Twitter, но бывший президент не присоединился к платформе.