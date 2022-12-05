WP: «анафема для души нашей нации» — Белый дом осудил предложение Трампа по отмене конституции
«Массовое мошенничество такого типа и масштаба позволяет отменить действие всех правил, положений и статей, даже тех, которые содержатся в конституции», — написал Трамп.
Это сообщение появилось на следующий день после того, как новый владелец Twitter Илон Маск пообещал разоблачить то, как Twitter участвовал в «подавлении свободы слова» в преддверии выборов 2020 года. Он даже опубликовал внутреннюю переписку компании, однако по ней, как утверждает The Washington Post, нельзя сказать, что ИТ-гигант подчинился воле демократов.
Трамп, который в прошлом месяце объявил, что снова будет баллотироваться на президентский пост, посодействовал запуску соцсети Truth Social, так как его аккаунт в Twitter был заблокирован после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Маск недавно заявил, что разрешит Трампу вернуться в Twitter, но бывший президент не присоединился к платформе.
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