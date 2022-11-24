Обозреватель WT: а 10 лет назад над ними смеялись — Китай по киберпотенциалу сильно превосходит США
Операции Китая в киберпространстве когда-то считались «небрежными», но за последнее десятилетие «онлайн-потенциал» Пекина быстро вырос, превратившись в опасную угрозу, пишет автор со ссылкой на доклад американского конгресса.
«За последнее десятилетие Китай активно наращивал свой киберпотенциал и сегодня представляет огромную угрозу для Соединённых Штатов в киберпространстве», — говорится в опубликованном на прошлой неделе докладе, составленном представителями обеих американских партий.
Десятки тысяч китайских военных хакеров готовятся к войне против США, пишет The Washington Times. В докладе, в частности, говорится, что у Китая для осуществления операций по ведению кибервойны задействованы 60 тыс. военнослужащих, то есть в 10 раз больше, чем у Киберкомандования США.
В докладе отмечается, что ещё десять лет назад большинство аналитиков смеялись над кибератаками китайского правительства за их «простоту и небрежность». Тогда тактика Пекина включала в себя рассылку «фишинговых» писем по электронной почте для получения учётных данных, а также использование флэш-накопителей для целевого заражения компьютеров вредоносным ПО.
Кроме того, новые китайские законы требуют от всех компаний Поднебесной оказывать содействие в кибервойне и кибершпионаже. Это одна из причин, по которой такие принадлежащие китайцам платформы, как чрезвычайно популярная соцсеть TikTok, привлекли к себе пристальное внимание со стороны администраций Дональда Трампа и Джо Байдена.
Кроме того, как пишет обозреватель The Washington Times Билл Герц, Китай также создал инструменты для подавления онлайн-оппозиции Коммунистической партии Китая, а также для выявления и подавления инакомыслия.
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