Daily Mail: маловата будет — королевский ювелир изменит размер короны для коронации Карла III
В пятницу ночью в ходе сверхсекретной операции из Лондонского Тауэра вывезли корону святого Эдуарда: её размер изменят, чтобы она подошла королю Карлу III, сообщает The Daily Mail со ссылкой на Букингемский дворец. Именно эту корону наденут на нового британского монарха во время коронации, которая пройдёт 6 мая в Вестминстерском аббатстве.
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