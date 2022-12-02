France 3: рост цен снижает покупательскую способность французов

Во Франции растущая инфляция ударила по уровню потребления домохозяйств: за год этот показатель упал на 5,9%, сообщает France 3. Как объясняет телеканал, благодаря тёплой осени снизилось энергопотребление, а подорожание продуктов питания заставило французов экономить.

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР, ведущая France 3: Покупательная способность французов снижается из-за инфляции, и теперь последствия ощущаются на уровне потребления домохозяйств. Добрый вечер, Анн-Клэр Ле Сан.

АНН-КЛЭР ЛЕ САН, журналистка France 3: Добрый вечер.

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР: Октябрь показал плохие результаты?

АНН-КЛЭР ЛЕ САН: Да. В октябре уровень потребления упал до -2,8 процента. Это самое резкое падение с апреля 2021 года во время второго карантина. Снижение потребления домохозяйств за год ещё более значительно: по данным Национального института статистики и экономических исследований, оно составило -5,9 процента. Причины в том, что, во-первых,

энергопотребление сократилось на 11,5 процента благодаря необычайно тёплой погоде в октябре и скидке в 3 евроцента за литр топлива. Однако неожиданно то, что мы стали потреблять меньше продуктов: за год -7,5 процента просто потому, что поход по магазинам обходится всё дороже, так что французы уменьшают объёмы закупок.

КАРОЛЬ ГЕССЛЕР: И французам приходится выбирать из-за цен, которые продолжают расти.

АНН-КЛЭР ЛЕ САН: Да, подорожание продовольствия в ноябре даже ускорилось: +12,2 процента за год. Причины — рост стоимости сырья, рабочей силы и особенно электроэнергии. В целом уровень инфляции выровнялся: +6,2 процента в ноябре. Если цены продолжат расти, уровень потребления продолжит снижаться, а Франция погрузится в рецессию.