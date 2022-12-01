Wirtualna Polska: коронавирус и украинские беженцы ухудшили полякам ситуацию с ВИЧ

Количество новых заражений ВИЧ в Польше бьёт все рекорды. Как передаёт Wirtualna Polska, беспокойство медиков вызывает также скорость, с которой распространяется заболевание. Причиной роста статистики стал приток новых пациентов с Украины, а также ограниченное тестирование во время пандемии коронавируса внутри страны.

Такой тревожной статистики в Польше ещё не было. Как пишет Wirtualna Polska, к концу октября в стране было обнаружено 1910 новых заражений ВИЧ.

«Мы имеем дело с настоящей кумуляцией заболевания», — признаётся профессор Иоанна Зайковская, специалист по инфекционным заболеваниям из Медицинского университета в Белостоке.

Рекордным по количеству случаев заражения ВИЧ стал 2019 год, когда было выявлено 1615 новых случаев. Это примерно столько же, сколько в этом году до конца сентября — за это время было подтверждено ровно 1678 случаев.

Беспокойство вызывает также скорость, с которой распространяется заболевание. По данным Национального научно-исследовательского института общественного здравоохранения PZH-PIB, с начала этого года только до конца июля было зарегистрировано 1056 новых случаев заражения (561 за тот же период в 2021 году). Это означает, что в течение следующих трёх месяцев их количество увеличилось почти вдвое.

«Из-за пандемии тестирование на ВИЧ было очень ограниченным. С одной стороны, сами пациенты не регистрировались, а с другой стороны, многие диагностические центры не работали на полную мощность. Это привело к тому, что заболевания обнаруживались реже», — объясняет Иоанна Зайковская.

Она также отмечает, что увеличение статистических показателей не означает реального роста числа заболевших людей.

«Просто многие из них были диагностированы после пандемического перерыва, хотя, вполне возможно, они заболели годом ранее. Пациенты, которые отложили тестирование, добавились к тем, кто проверяется регулярно. Раньше такой ситуации не было», — отмечает профессор Зайковская и добавляет, что причиной роста статистики в этом году стал приток пациентов с Украины.

«Очень много граждан Украины обращается к нам для продолжения лечения. Мы сообщаем о них в Санэпид, как о новых пациентах, поэтому в статистике они считаются новыми случаями», — объясняет доктор медицинских наук Алдона Ковальчук-Кот из клиники инфекционных заболеваний и гепатологии Университетской клинической больницы в Белостоке, при которой действует консультационно-диагностический пункт для ВИЧ-инфицированных пациентов.