Обозреватель The Hill: американскому конгрессу следует завершить украинский конфликт, прекратив членство США в НАТО
«Конгресс может положить конец вооружённому конфликту на Украине и получить Нобелевскую премию мира, приняв законодательный акт о выходе Соединённых Штатов из НАТО, превратив альянс из могучего агрессивного дуба в крошечный жёлудь, не тревожащий Россию», — говорится в статье.
Ещё в 1798 году конгресс законодательно аннулировал заключённый с Францией договор об обороне. Поэтому прекращение конгрессом участия Соединённых Штатов в НАТО не будет «конституционным новшеством».
Соединённые Штаты — это локомотив НАТО, а все остальные члены идут к нему прицепом. Выход США из альянса, по мнению автора, «позволил бы Путину сохранить лицо», заявив, что его военная цель достигнута.
Ядерные и обычные силы, которые Соединённые Штаты могут использовать для уничтожения России или защиты членов НАТО, ошеломляющи, считает Фейн.
Ежегодные расходы США на национальную безопасность приближаются к $1,7 трлн.
«Мы самая безопасная страна в мировой истории», — уверен автор.
По его словам, Россия не представляет военной угрозы европейским членам НАТО и даже не близка к этому. Поэтому в результате выхода США из военного блока они не окажутся в беде.
Выход из НАТО посредством принятого конгрессом законодательного акта и последующее прекращение конфликта на Украине сэкономит Соединённым Штатам сотни миллиардов долларов, убеждён автор.
Как напоминает Фейн, Соединённые Штаты, судя по всему, менее чем за год потратят на поддержку Украины более $100 млрд. И пока Соединённые Штаты остаются в НАТО, в обозримом будущем не будет никаких признаков окончания украинского конфликта.
«Конгресс отполировал бы свой собственный имидж, и по всему миру их (членов конгресса. — ИноТВ) хвалили бы как миротворцев, если бы он инициировал завершение конфликта на Украине посредством принятия закона о прекращении членства Соединённых Штатов в НАТО», — подытоживает свою статью для The Hill Брюс Фейн.
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