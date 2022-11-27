Британский историк: боевые действия на Украине продлятся годы и, скорее всего, закончатся победой России

К возрождению в России империалистических амбиций привели непростительные ошибки Запада в отношениях с Москвой, заявил в интервью Die Welt британский историк Орландо Фиджес. Теперь же глава Кремля Владимир Путин стремится к восстановлению Великой Руси в её прежних границах. В этой связи боевые действия могут длиться ещё очень долго и неизбежно закончатся победой российского президента, ведь именно он будет определять, что называть «победой», рассказал эксперт.

Глава Кремля Владимир Путин восстанавливает на Украине Российскую империю в её границах 1810 года, заявил в интервью Die Welt британский историк Орландо Фиджес. При этом в своих действиях он нередко вдохновляется примером императора Николая I с его «антизападным национализмом» и желанием защитить православных по всему миру, пояснил эксперт: «Речь идёт об идее, что Россия — это империя. Великая Русь, государственность которой исходит из Москвы, а истоки — из Киева, означает, что Украина — всего лишь регион, а не страна».

При этом Фиджес убеждён, что большое влияние на Путина оказывает Московский патриархат: «В своё время патриарх Никон убедил царя Алексея I в том, что нужно помочь казакам, которые вели против Польши священную войну, ведь они были православными, а поляки — католиками». По мнению историка, нынешний Патриарх Московский и всея Руси также стремится вернуть тот «религиозный мир», который был уничтожен Советским Союзом: «Это нельзя интерпретировать никак иначе, кроме как империалистический проект. Патриарх с давних пор преследует священную миссию, которая заключается в том, чтобы вернуть Украину как честь Великой Руси».

И к возникновению в России такого проекта привели ошибки Запада, убеждён британец: «Можно было придумать какой-нибудь плана Маршалла для России, чтобы помочь стране встать на ноги и создать институты, которые, как известно, лежат в основе всех демократий. Но в 1991 году Запад только сказал, какой Россия должна быть. Демократической. И в некотором смысле уменьшенной. То, как с российским правительством обращались в 1990-е годы, было действительно непростительно. Это создало враждебность, которую многие разделяют. Дело не только в Путине. Запад должен понять, что чувство, что Запад плохо обращался с Россией и что вёл себя, как победитель в холодной войне, очень распространено в политическом классе».

В рамках своего рода «шоковой терапии» к России были применены плохо продуманные политические меры, пояснил историк. И результатом этой «катастрофы» стало то, что многие люди утратили чувство безопасности, экономическое благополучие и веру в будущее. Для большого числа людей 1990 годы стали «травмой», в том числе из-за высокого уровня преступности и коррупции. Страна находилась на грани развала, поэтому изначально многие восприняли усиление роли государства при Путине как позитивный сигнал, объясняет эксперт.

После терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке глава Кремля и американский президент Джордж Буш поддерживали довольно близкие отношения. Россия тогда вносила свой вклад в борьбу с терроризмом. И в неформальной беседе Путин как-то поинтересовался у Буша, когда Россия вступит в НАТО. Но он получил отказ, и тогда ему стало ясно, что Североатлантический альянс остался антироссийской организацией. Существенно усугубило отношения с Москвой и расширение НАТО на восток, отмечает Фиджес: «Конечно. У любого государства есть суверенное право самому решать, к какому оборонному альянсу оно хочет принадлежать. Но было ошибкой предполагать, что к России эти решения не имеют никакого отношения».

При этом в сознании жителей Прибалтики, Польши и частей Украины закрепилось специфическое восприятие, которое только усугубило ситуацию: «Мы — Европа, вы, русские — варвары. Россия — это тьма, Азия, крах цивилизации». «В некотором смысле речь идёт о расизме, который, если его применять как оружие, как это делается сейчас, может стать довольно опасным», — предостерегает историк.

Самым вероятным исходом боевых действий на Украине историк считает победу России в той или иной форме: «Под этим я подразумеваю, что Путин может выдать за победу то, что ему придётся выдавать за победу. Он будет определять, в чём заключается победа. В остальном я считаю, что боевые действия продлятся ещё долго. Годы. Ведь русские и режим ведут их, исходя из предположения, что для России Украина важнее, чем для Запада. Они делают ставку на то, что Запад не будет готов вечно поддерживать Украину. И я опасаюсь, что это так».

«Я опасаюсь, что в течение двух зим Россия сможет навязывать Украине и Западу некоторые вещи. Энергетическую войну. Финансовую войну. Кибервойну. Миграционный кризис — это тоже часть боевых действий. По имеющимся подсчётам, только этой зимой на Запад уйдут от 5 до 10 миллионов украинских беженцев. И им придётся уходить на Запад. Без электричества и воды пережить зиму на Украине будет невозможно. Так что я думаю, что боевые действия продлятся долго, долго. И всё будет зависеть от готовности Запада пройти весь путь».

К тому же историк опасается, что многое будет зависеть от следующих президентских выборов в США. Если на них победит республиканец Дональд Трамп, то перспективы для Украины выглядят не самыми радужными, считает он: «Я не думаю, что мы можем исходить из того, что Россия просто развалится. У неё есть решительность, репрессивные силы и финансовые средства, а также, возможно, даже необходимые союзники, чтобы продолжать столько, сколько понадобится. Нужно настраиваться на то, что эти боевые действия будут продолжительными и нам нужно быть к этому готовыми. Это означает, что западные правительства обязаны объяснить своим гражданам, почему они ведут эти боевые действия, — потому что на данный момент, я думаю, они в недостаточной степени это объясняют».