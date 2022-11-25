Xinhua: Китай выступает решительно против продаж американских вооружений на Тайвань

14:10
Глава Татарстана запретил использование беспилотников в регионе
Президент Татарстана Рустам Минниханов запретил использование беспилотников в регионе до снятия режима базовой готовности.
14:09
УВКПЧ ООН: обстоятельства расстрела российских пленных на Украине нужно расследовать
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на Украине должны быть максимально расследованы.
14:02
Казанская команда Ek-ALGA выиграла первые в истории соревнования по фиджитал-гонкам
В Казани прошли гонки нового формата с прохождением физических заездов на картинге и цифровых на базе симулятора Assetto Corsa.
13:58
Боевики ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Майорску в ДНР
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО «Град» по Майорску в республике.
13:54
Спикер парламента Киргизии призвал сменить советские названия районов Бишкека
Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал сменить советские названия районов Бишкека.
13:51
Голкипер Васютин присоединился к «Зениту» после аренды в «Юргордене»
Пресс-служба «Зенита» сообщила, что вратарь Александр Васютин присоединился к санкт-петербургскому клубу после аренды в «Юргордене».
13:48
Канчельскис: никто не перебьёт рекорд Роналду на ЧМ в ближайшее время
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на рекорд форварда Португалии Криштиану Роналду.
13:46
Гатилов: международные организации игнорируют ноты России о расстреле пленных боевиками ВСУ
Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что международные организации пока игнорируют российские обращения в связи с расстрелом боевиками ВСУ российских военнопленных.
13:42
Один человек погиб при взрыве автомобиля в районе администрации Мариуполя
Один человек погиб в результате взрыва автомобиля, произошедшего 24 ноября в районе администрации Мариуполя.
13:36
Путин назначил Михаила Галузина замглавы МИД России
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Галузина от должности посла в Японии и назначил его замглавы российского МИД.
13:36
Боец TOP DOG Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Бывший чемпион лиги Punch Club Алексей Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
13:31
Токаев 28 ноября прилетит в Россию и обсудит с Путиным двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 ноября обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений.
13:31
Аксёнов назвал бредом заявления Киева о якобы гибели иранских инструкторов в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал бредом заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о якобы гибели иранских инструкторов в Крыму.
13:30
Песков: по вопросу с «осевшим» на Украине газом контакты идут по линии «Газпрома»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с «осевшим» на Украине газом, который предназначался Молдавии, «Газпром» чётко обозначил свою позицию.
13:30
Игроки Ирана вновь не спели гимн перед матчем ЧМ-2022 с Уэльсом
Игроки сборной Ирана в знак протеста не стали петь гимн страны перед матчем чемпионата мира с командой Уэльса.
13:27
Экс-фигуристка Тараканова рассказала, что мечтала выступить на Олимпиаде после перелома ноги
Бывшая российская фигуристка Анастасия Тараканова призналась, что мечта выступить на Олимпиаде у неё осталась даже после перелома ноги.
13:22
Три фигуристки-юниорки заявили четверные прыжки на этап Гран-при России в Перми
Три фигуристки заявили четверные прыжки в произвольной программе на шестом этапе Гран-при России в Перми.
13:21
Кержаков назвал главную сенсацию ЧМ-2022 в Катаре
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков считает победу Саудовской Аравии над командой Аргентины главной сенсацией первого тура чемпионата мира в Катаре.
13:14
Генсек НАТО Столтенберг заявил об ужасном начале зимы на Украине
Генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил об ужасном начале зимы на Украине.
13:09
Бэйл стал рекордсменом сборной Уэльса по числу сыгранных матчей
Нападающий сборной Уэльса Гарет Бэйл вышел в стартовом составе команды на матч с Ираном во втором туре чемпионата мира в Катаре.
13:06
Песков: Путин проведёт с матерями военнослужащих обстоятельный разговор
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведёт с матерями военнослужащих — участников СВО обстоятельный разговор без повестки дня.
13:00
Минцифры России предлагает запустить программу поддержки разработки отечественных игр
Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что ведомство предлагает запустить программу поддержки разработки отечественных игр.
13:00
Нападающий Ганы ответил на критику после празднования гола в стиле Роналду
Нападающий сборной Ганы Осман Букари прокомментировал празднование гола в стиле форварда команды Португалии Криштиану Роналду в матче на чемпионате мира в Катаре.
12:59
Княжевская: в Очаково-Матвеевском построят школу с детсадом и спортивным кластером
В Очаково-Матвеевском планируют построить школу с детским садом и спортивным кластером, заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
12:58
Португальский журналист: в матче с Ганой Роналду испортил два голевых момента
Португальский журналист Record Sports Daily Флавио Мигель Силва высказался о победе национальной команды в матче первого тура группового этапа чемпионата мира со сборной Ганы.
12:57
Песков: слова Зеленского о Крыме говорят о нежелании урегулировать ситуацию невоенным путём
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова украинского президента Владимира Зеленского о Крыме говорят о неспособности Киева к урегулированию ситуации невоенными методами.
12:50
Песков заявил, что Россия продолжает работу по нормализации отношений Армении и Азербайджана
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает работу по нормализации отношений Армении и Азербайджана.
12:49
Ондуа рассказал, как учил одноклубника русскому языку для обращения к Загитовой
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что помог одноклубнику по «Ганноверу» Сэю Муроя записать видеообращение к олимпийской чемпионке в одиночном катании Алине Загитовой.
12:46
HR-специалисты рассказали, что соискателям стоит указывать уровень зарплаты в резюме
Менеджеры по персоналу, принявшие участие в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob, рассказали, что 44% работодателей в первую очередь рассматривают резюме кандидатов, уточнивших конкретную сумму ожидаемой зарплаты.
12:45
Полиция Молдавии проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков
Молдавская полиция проводит обыски по делу о подготовке массовых беспорядков.
12:41
Путин 25 ноября проведёт оперативное совещание с членами Совбеза России
Российский президент Владимир Путин 25 ноября проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
12:41
Сервис OneTwoTrip назвал самые дорогие авиабилеты и отели на новогодние праздники
Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные по заказам на период с 30 декабря 2022 по 8 января 2023 года и выяснил, во сколько его пользователям обошёлся самый дорогой перелёт и проживание в отеле.
12:41
Sport1: между футболистами сборной Германии начались разногласия из-за политики
В сборной Германии между игроками начались разногласия из-за постоянных обсуждений политической повестки на чемпионате мира в Катаре.
12:40
Хрюнов: поединок между Бузовой и Загитовой состоится в Москве на арене Moscow Musical
Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, где пройдёт боксёрский поединок между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.
12:36
Инвестор вложит в реструктуризацию бывшей промзоны «Тёплый Стан» 17 млрд рублей
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в ходе городского аукциона выбрали инвестора для комплексного развития участка бывшей промзоны «Тёплый Стан».
12:35
Аналитики сообщили, что в России растёт спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек
Специалисты маркетплейса услуг YouDo сообщили, что спрос на новогодние услуги в категории «Мероприятия и промоакции» в ноябре этого года вырос на 12%. Россияне заранее ищут Дедов Морозов и Снегурочек к праздникам.
12:33
Режиссёр Гацалов рассказал о премьере спектакля «Саша, привет!» в Театре Наций
Режиссёр-постановщик Марат Гацалов рассказал о новом спектакле по роману лауреата «Ясной Поляны» Дмитрия Данилова «Саша, привет!» в Театре Наций.
12:32
Маркетолог Гольдштейн напомнила, что список покупок поможет сэкономить в «чёрную пятницу»
Маркетолог Александра Гольдштейн посоветовала россиянам, желающим сэкономить в «чёрную пятницу», мониторить цены на товары и составить список покупок перед началом распродаж.
12:29
Уткин высказался о матче ЧМ-2022 Бразилия — Сербия
Спортивный журналист Василий Уткин высказался о победе сборной Бразилии над командой Сербии в первом туре чемпионата мира в Катаре.
12:23
Пушилин сообщил о продвижении российских войск почти по всей линии фронта
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 1» сообщил о продвижении российских войск практически по всей линии соприкосновения.
12:23
Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе между Баку и Ереваном
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе между Баку и Ереваном.
12:18
Роналду оценил фотографию, на которой он празднует гол на фоне плаката с Месси
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал празднование гола на фоне плаката с Лионелем Месси.
12:15
Авербух заявил, что травма Петросян не делает Туктамышеву безоговорочным фаворитом
Продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о конкуренции на этапе Гран-при России в Перми.
12:11
Кавазашвили считает Неймара симулянтом, не достигшим уровня Пеле
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о травме нападающего сборной Бразилии Неймара.
12:09
Кечинов объяснил обилие нерезультативных матчей на ЧМ-2022
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о низкой результативности в матчах чемпионата мира в Катаре.
12:08
Аналитик Юшков: в ближайшее время цены на нефть вряд ли будут расти
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT дал прогноз по ценам на нефть в ближайшее время.
12:07
В Минцифры заявили о достижении Россией цифрового суверенитета
Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что Россия достигла цифрового суверенитета.
12:05
Два человека погибли при обстреле Новой Каховки боевиками ВСУ
Два человека погибли и ещё несколько пострадали в результате ночного массированного миномётного обстрела города Новая Каховка в Херсонской области со стороны боевиков киевского режима.
12:05
Украинские СМИ рассказали о пустых полках в продуктовых магазинах Киева
Украинское издание «СТРАНА.ua» рассказало о пустых полках в продуктовых магазинах Киева.
11:52
ВЦИОМ: уровень доверия россиян к Путину составил 78,7%
Уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину составил 78,7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).