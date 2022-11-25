Xinhua: Китай выступает решительно против продаж американских вооружений на Тайвань

Официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Пекин выступает решительно против военных контактов между США и Тайванем и продаж американских вооружений. Как сообщает Xinhua, по словам У Цяня, попытки сдержать материковый Китай, вооружив Тайвань, являются бредовой идеей и обречены на полный провал.

Китай выступает решительно против военных контактов между США и Тайванем и продаж американских вооружений. Как передаёт Xinhua, об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

Как отметил У Цянь на брифинге для журналистов, Китай надеется, что Соединённые Штаты будут добросовестно придерживаться позиции, которую 14 ноября подтвердил президент США Джозеф Байден. Согласно этой позиции, США не поддерживают «независимость Тайваня», «два Китая» или «один Китай, один Тайвань» и не стремятся к конфликту с КНР.

У Цянь прокомментировал заявления относительно Тайваня, содержащиеся в ежегодном докладе Комиссии по оценке экономики и безопасности США и КНР при конгрессе США. Подчеркнув, что Тайвань является священной и неотъемлемой частью территории Китая, официальный представитель заявил, что любые шаги по усилению военных связей между США и Тайванем являются ошибочными действиями, представляющими собой вмешательство во внутренние дела Китая и нарушающими обязательства американской стороны.

По словам У Цяня, попытки сдержать материковый Китай, вооружив Тайвань, являются бредовой идеей и обречены на полный провал.