TVE: предложение Брюсселя о предельной цене на газ было встречено странами ЕС с неприятием

Еврокомиссия выступила с предложением по установлению верхнего предела цены на газ на уровне 275 евро за мегаватт-час, сообщает TVE. Эта инициатива, как отмечает испанский канал, была встречена странами ЕС не слишком хорошо и вызывала среди них определённое неприятие.

Организация экономического сотрудничества и развития также предупредила о возможной нехватке газа в Европе. Конкретно сегодня Брюссель представил своё предложение по установлению верхнего предела цены на газ в 275 евро за мегаватт-час.



Это уже вызывало определённое неприятие. Возвращаемся в Брюссель. Марта Карасо.



МАРТА КАРАСО, корреспондент TVE: Да, среди прочих было и неприятие со стороны Испании. Вице-премьер (Испании. — ИноТВ) Тереса Рибера выразилась очень ясно. По её словам, ни механизм, выбранный комиссией (Еврокомиссией. — ИноТВ), ни этот порог в 275 евро и условия, которые должны быть приняты для применения этого порога, не решат, как она буквально заявила, ничего.



Определённо можно сказать, что это предложение было встречено не слишком хорошо. Почему? Потому что сценарий, описываемый Брюсселем для реального введения этого верхнего порога на газ, оказался, как говорят, довольно требовательным. В частности, ситуация, когда цена на газ в течение двух недель держится выше 275 евро и при этом установлена конкретная разница с ценой на сжиженный природный газ, не происходила никогда, даже в худшие моменты августа. Поэтому для многих стран это предложение на самом деле неприменимо.



Кроме того, Брюссель предоставляет достаточное число гарантий по отмене этой предельной цены в том случае, если посчитает это необходимым. И теперь ожидается, что в нынешний четверг встреча министров энергетики будет напряжённой, поскольку комиссии, несомненно, предстоит противостояние со множеством стран, которые выступают против её предложения.



Дата публикации 23 ноября 2022 года.