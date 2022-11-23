TVE: предложение Брюсселя о предельной цене на газ было встречено странами ЕС с неприятием

13:26
Глава «Молдовагаза» Чебан объяснил оседание предназначенного для Молдавии газа на Украине
Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан объяснил оседание предназначенного для Молдавии российского газа на Украине тем, что спрос на него в республике снизился в начале ноября на фоне тёплой погоды.
13:16
ФИФА ответила на подозрения в умышленном сокрытии массового ухода фанатов с матча ЧМ
В Международной федерации футбола (ФИФА) отреагировали на подозрения в умышленном сокрытии массового ухода фанатов с матча чемпионата мира в Катаре.
13:12
ФИФА рассмотрит гомофобные кричалки болельщиков сборной Эквадора в матче ЧМ-2022 с Катаром
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о начале дисциплинарного расследования поведения болельщиков сборной Эквадора во время матча открытия чемпионата мира 2022 года с командой Катара.
13:09
Верховный суд Британии запретил Шотландии проводить референдум без согласия Лондона
Верховный суд Великобритании отказал властям Шотландии в проведении референдума о независимости. Организация подобного голосования без согласия британского правительства признаётся незаконной. Об этом говорится в заявлении председателя суда Роберта Рида.
13:08
АР: в штате Нью-Йорк ввели ограничения на добычу криптовалюты
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул во вторник подписала закон, ограничивающий добычу криптовалюты с использованием электричества из неэкологичных источников.
13:08
Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2025 года
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продлил контракт с английским клубом.
13:08
«Одноклассники» представили новую программу монетизации
Социальная сеть «Одноклассники» представила новую программу монетизации. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
13:04
Суд удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к Google на 1 млрд рублей
Арбитражный суд столицы удовлетворил иск канала «Дума ТВ» к ООО «Гугл» на сумму 1 млрд рублей, а также постановил восстановить доступ к каналу на видеохостинге YouTube.
13:01
Модрич стал первым хорватским футболистом, сыгравшим на четырёх ЧМ
Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал первым хорватским футболистом, сыгравшим на четырёх чемпионатах мира.
13:00
Флик: я большой поклонник японского футбола
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча первого тура с командой Японии на чемпионате мира в Катаре.
12:55
Эрдоган заявил, что операции на севере Сирии и Ирака являются «только началом»
Операции Турции на севере Сирии и Ирака — это только начало, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
12:54
Получивший травму защитник сборной Саудовской Аравии записал видеообращение
Защитник сборной Саудовской Аравии Ясир Аль-Шахрани выступил с заявлением после травмы, полученной в матче с Аргентиной (2:1) на чемпионате мира в Катаре.
12:53
Замминистра обороны России Фомин принял участие в «СМОА плюс» в Камбодже
Заместитель министра обороны России Александр Фомин принял участие в Совещании министров обороны стран — членов ACEAH и партнёров по диалогу («СМОА плюс») в Камбодже.
12:50
Открытое горение в хостеле в Солнечногорске ликвидировано
Открытое горение в хостеле в подмосковном Солнечногорске ликвидировано.
12:46
Sky Sports: Глейзеры готовы выслушать предложения по МЮ от 5 млрд фунтов
Семья Глейзеров готова выслушать предложения о продаже «Манчестер Юнайтед» на сумму от 5 миллиардов фунтов.
12:45
Мантуров: автомобили «Москвич» планируется включить в госпрограмму поддержки спроса
Вице-премьер России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что автомобили марки «Москвич» планируется включить в госпрограмму поддержки спроса.
12:45
Скворцова объяснила, почему не планирует писать автобиографию
Российская бобслеистка Ирина Скворцова рассказала о возможном написании автобиографической книги.
12:43
Эрдоган оправдал решение властей Турции о проведении воздушной операции на севере Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя решение о проведении воздушной операции на севере Сирии, заявил, что Анкара имеет право на своё усмотрение решать проблемы в сфере безопасности.
12:40
Бобслеистка Скворцова рассказала, о чём жалеет по прошествии 13 лет с аварии в Кёнигсзе
Российская бобслеистка Ирина Скворцова рассказала о жизни после аварии, произошедшей 13 лет назад.
12:35
The Telegraph: «Челси» не планирует подписывать Роналду
«Челси» не планирует подписывать нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.
12:34
Бочкарёв: для отделки пересадки со станции «Сокольники» БКЛ используют мрамор Уфалей
На пересадке со станции «Сокольники» Большой кольцевой линии на одноимённую станцию Сокольнической линии Московского метрополитена завершили облицовку мрамором, который аналогичен использованному в 1930-е годы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
12:32
Россия, Турция и Иран заявили о продолжении сотрудничества в борьбе с терроризмом в Сирии
Россия, Турция и Иран заявили о продолжении взаимодействия для борьбы с терроризмом в Сирии.
12:24
Шольц анонсировал ввод в эксплуатацию первых терминалов по приёму СПГ на севере ФРГ
Первые терминалы по приёму СПГ заработают в Северной Германии через несколько недель, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
12:24
В Раду внесли проект о запрете на Украине РПЦ и подчинённых ей организаций
В Верховную раду внесли проект о запрете на Украине Русской православной церкви и религиозных организаций, входящих в её состав.
12:23
Marca: «Аль-Наср» предлагает Роналду 242 млн евро за два года
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может перейти в «Аль-Наср».
12:23
Пиняев и Тюкавин вошли в список претендентов на премию «Первая пятёрка»
Стали известны номинанты на премию лучшему молодому футболисту России — «Первая пятёрка».
12:19
Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнения договорённостей по северу Сирии
Россия, Турция и Иран заявили о необходимости выполнения договорённостей по северу Сирии.
12:15
Горецка раскритиковал ФИФА за запрет радужных повязок на ЧМ-2022
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Леон Горецка высказался о запрете Международной федерации футбола (ФИФА) использовать радужные повязки на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
12:14
Премьер Польши Моравецкий считает слишком высокой предлагаемую ЕС максимальную цену на газ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал слишком высокой предлагаемую ЕС максимальную цену на газ.
12:11
Колосков: вопрос, кто возьмёт Роналду
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о будущем нападающего Криштиану Роналду после его ухода из «Манчестер Юнайтед».
12:10
Захарова отреагировала на обыски в храмах Украинской православной церкви
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения об обысках, проводимых сотрудниками СБУ в храмах Украинской православной церкви, в том числе в Киево-Печерской лавре.
12:05
Гендиректор МАГАТЭ и глава «Росатома» провели переговоры в Стамбуле по ситуации на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачёв провели переговоры в Стамбуле по теме создания защитной зоны на Запорожской атомной электростанции.
12:01
Цена газа в Европе поднялась выше $1400 за 1 тысячу кубометров
Цена газа в Европе в ходе торгов в среду, 23 ноября, поднялась выше $1400 за 1 тыс. куб. м.
12:00
Ловрен и Модрич — в стартовом составе сборной Хорватии на матч с Марокко
Объявлен состав сборной Хорватии на матч первого тура с командой Марокко на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
11:58
Сотрудники СБУ допросили более 50 человек на полиграфе во время мероприятий в УПЦ
Представители СБУ допросили более 50 человек с использованием полиграфа во время мероприятий в помещениях Украинской православной церкви (УПЦ).
11:55
Знарок не был уволен из «Ак Барса»
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок продолжит работу в хоккейном клубе.
11:52
ТАСС: причиной пожара в резиденции посла Алжира стало электрозамыкание
В экстренных службах заявили, что причиной возгорания в резиденции посла Алжира в центре Москвы стало замыкание в электропроводке.
11:49
Генсек ОДКБ Зась: поддержка Украины со стороны НАТО ведёт к расширению конфликта
Поддержка Украины со стороны стран — членов НАТО ведёт к расширению конфликта в стране, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась.
11:44
Навас: я не играю за ПСЖ, потому что кое-кто этого не хочет
Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас объяснил, почему не выступает в клубе.
11:43
Путин заявил о готовности России к расширению поставок удобрений на мировые рынки
Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным заявил о готовности России к расширению поставок удобрений на мировые рынки.
11:42
РИА Новости: в Москве ликвидировали открытое горение в резиденции посла Алжира
В центре Москвы удалось ликвидировать открытое горение на территории резиденции посла Алжира, сообщили в экстренных службах.
11:38
Медведева: поражение от Загитовой на ОИ-2018 можно назвать благословением
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, как на неё повлияло поражение на Олимпиаде — 2018 в Пхёнчхане.
11:37
Путин заявил о готовности России к расширению поставок удобрений на мировые рынки
Российский лидер Владимир Путин заявил о готовности России к расширению поставок удобрений на мировые рынки.
11:35
ТАСС: в резиденции посла Алжира в центре Москвы произошёл пожар
В здании резиденции посла Алжира в центре Москвы произошёл пожар, сообщили в экстренных службах.
11:32
Глава Генштаба чешской армии Ржека заявил о необходимости готовиться к войне
Глава Генштаба чешской армии Карел Ржека заявил о необходимости готовить вооружённые силы страны к крупномасштабным войнам против продвинутого противника.
11:30
Автозавод «Москвич» возобновил работу
Московский автомобильный завод «Москвич» возобновил работу.
11:29
Макарчук заявил, что на ЧМ-2022 болеет за сборную Сербии
Полузащитник «Сочи» и сборной России Артём Макарчук рассказал, кого поддерживает на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
11:25
Аналитик Федосова прокомментировала идею СЕ организовать онлайн-курсы для грузинских чиновников
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова прокомментировала в беседе с RT планы Совета Европы запустить онлайн-курсы для представителей местных органов власти в Грузии.
11:24
В ОДКБ согласовали проект решения о мерах по оказанию помощи Армении
Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о мерах по оказанию помощи Армении согласован.
11:21
Круговой: Россия обыграла саудитов со счётом 5:0, а Аргентина не смогла
Защитник сборной России по футболу Данил Круговой отреагировал на поражение сборной Аргентины в первом туре чемпионата мира в Катаре от Саудовской Аравии.