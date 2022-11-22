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NYT: американский дипломат ещё в 1997 году предупреждал о последствиях расширения НАТО

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Американский дипломат, политолог и историк Джордж Кеннан ещё в 1997 году предупреждал, что расширение НАТО станет самой роковой ошибкой политики США за весь период после холодной войны. Русские видят в этом угрозу своему престижу и интересам безопасности, поэтому они обязательно ответят на подобные шаги альянса. Этот прогноз оказался весьма актуален сегодня, поэтому The New York Times заново публикует статью Кеннана.
NYT: американский дипломат ещё в 1997 году предупреждал о последствиях расширения НАТО
AP

Расширение НАТО будет самой роковой ошибкой американской политики за весь период после холодной войны. Об этом ещё в 1997 году предупреждал американский дипломат, политолог и историк Джордж Кеннан. The New York Times в свете последних событий заново публикует статью Кеннана, вышедшую 5 февраля 1997 года.

Как писал политолог, решение о расширении альянса может разжечь националистические, антизападные и милитаристские настроения в общественном мнении России и повести её внешнюю политику в направлении, решительно неблагоприятном для Запада. 

«Прискорбно, конечно, что России придётся отвечать на этот вызов в момент, когда её исполнительная власть находится в состоянии высокой неопределённости и почти парализована. Это вдвойне прискорбно, учитывая абсолютное отсутствие необходимости, вынуждающей к такому шагу. Почему при всех возможностях и надеждах, рождённых с окончанием холодной войны, отношения Запада и Востока должны сводиться к вопросу о том, кому и с кем нужно заключать союзы и — подразумевая какой-то фантастический и невероятный будущий военный конфликт — против кого?» — отмечал дипломат.
 
Он также сообщал, что НАТО ведёт переговоры с российскими властями — в надежде представить идею расширения приемлемой, терпимой для России. Однако уже тогда и российское правительство, и общество были крайне мало впечатлены заверениями альянса в отсутствии враждебных намерений. 
 
«Они видят в этом угрозу своему престижу (а это для них вопрос первостепенной важности) и интересам своей безопасности. У них, конечно, не будет иного выбора, кроме того, чтобы воспринять расширение как военный fait accompli. Но они продолжат считать это актом грубого пренебрежения со стороны Запада и, скорее всего, будут где-то ещё искать гарантии для своего надёжного и безопасного будущего», — предупреждал Джордж Кеннан.
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