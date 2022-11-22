NYT: американский дипломат ещё в 1997 году предупреждал о последствиях расширения НАТО
Расширение НАТО будет самой роковой ошибкой американской политики за весь период после холодной войны. Об этом ещё в 1997 году предупреждал американский дипломат, политолог и историк Джордж Кеннан. The New York Times в свете последних событий заново публикует статью Кеннана, вышедшую 5 февраля 1997 года.
Как писал политолог, решение о расширении альянса может разжечь националистические, антизападные и милитаристские настроения в общественном мнении России и повести её внешнюю политику в направлении, решительно неблагоприятном для Запада.
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