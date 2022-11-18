Newsweek: от России на восточном фланге НАТО будет защищаться с помощью американского «бога войны»

Восточноевропейские члены НАТО обратили внимание на эффективность американского ракетного комплекса M142 HIMARS, который Вашингтон поставил Киеву. Они надеются сделать эту систему ключевым элементом обороны в случае потенциальной войны альянса с Россией, пишет Newsweek.

Американский высокомобильный артиллерийский ракетный комплекс M142 HIMARS зарекомендовал себя на полях сражений на Украине. Союзники Вашингтона по НАТО обратили внимание на эту систему и решили сделать её ключевой частью «восточного щита альянса против российской агрессии в обозримом будущем», пишет Newsweek.

На днях Литва стала последней из прибалтийских стран военного блока, заключившей с США соглашение на покупку восьми систем HIMARS за $495 млн. Ранее Эстония и Латвия объявили о своих планах приобрести по шесть комплексов, отмечает издание.

Польша согласовала первую сделку на 20 систем ещё в 2018 году. Но на фоне «исторического военного расширения» она хочет получить ещё сотни комплексов. Впрочем, опасения, что доставка может затянуться, вынудили Варшаву закупить южнокорейские РСЗО «Чунму», обращает внимание Newsweek.

«Сегодня HIMARS — это новый бог войны», — заявил в интервью изданию Марк Войгер, бывший специальный советник по делам России и Евразии генерала Бена Ходжеса, командовавшего ВС США в Европе. По словам аналитика, системы проходят на Украине своего рода «крещение».

«Он доказал свою эффективность, и это первый раз, когда HIMARS применялся в таком количестве, особенно против вооружённых сил другого государства», — отметил аналитик. По его утверждению, системы дают такое преимущество, что от них «практически невозможно защититься тем, что есть у русских».

«Они очень точные и физически мощные. Эти шесть или 12 ракет намного толще и массивнее, чем те, что запускают русские — «Град», «Смерч» и другие системы. И самое главное, они дальнобойные», — добавил Войгер.

Прибалтийские государства, которые уже давно настроены более воинственно в отношении России, чем многие из их западных союзников, взяли на себя инициативу в дипломатической и военной поддержке Киева. В ближайшие годы этот регион, вероятно, станет «мощным блоком» внутри НАТО и ЕС, который будет настаивать на «более решительном сдерживании Москвы с опорой на более сильные вооружённые силы», рассуждает Newsweek.

Литовский военный аналитик Дариус Антанайтис заявил изданию, что покупку HIMARS его страной следует рассматривать как часть более широкого поворота к повышению боеспособности армии. Кроме того, это шаг к более тесному сотрудничеству с Вашингтоном.

«Необходимо полагаться на спутники США, чтобы загружать правильные данные GPS и информацию об обнаружении целей», — пояснил Антанайтис. Он выразил уверенность, что украинский конфликт продемонстрировал «важную» роль Америки в коллективной европейской безопасности.

Прибалтийские государства очень малы и могут быть легко захвачены, особенно если их удастся отрезать от Польши. Поэтому НАТО надеется, что современное оружие, такое как HIMARS, поможет остановить «потенциальное вторжение» России до того, как она сможет закрепиться.

«Проблема в том, что у них (стран Прибалтики. — ИноТВ) отсутствует оперативная глубина обороны, — пояснил Войгер. — Им абсолютно необходима подобная передовая система, чтобы иметь возможность поражать русских издалека».

«Я думаю, эта дальнобойная артиллерия изменит правила игры для прибалтийских стран и Польши», — сказал аналитик. Он предположил, что количество заказов HIMARS будет только увеличиваться, поскольку системами, вероятно, заинтересуется также Болгария и Румыния.

На взгляд аналитиков, HIMARS поможет Прибалтике нейтрализовать или, по крайней мере, вывести из строя самое мощное обычное оружие России: артиллерию. «Когда у вас нет возможности стрелять далеко за линию фронта, это всё равно что пытаться отрубить головы гидре. Когда у вас есть дальнобойная артиллерия и ракеты, вы можете убить гидру», — пояснил Антанайтис.

Впрочем, эксперты призывают не переоценивать систему, «которая покорила сердца украинцев и их сторонников по всему миру», поскольку она является лишь одним элементом обороны. «Мы должны понимать, что HIMARS — это просто система, а не «вундерваффе» [чудо-оружие]», — подчеркнул Антанайтис.

Скорость истощения западного оружия и боеприпасов также создаёт проблемы. Lockheed Martin — производитель HIMARS — уже увеличивает производство, но западные страны, как правило, имеют более ограниченные запасы оружия, чем их «российские противники», утверждает Newsweek.

«Проблема в том, что, будучи такими мощными, дальнобойными и точными, эти системы чрезвычайно дороги в эксплуатации. Посмотрим, смогут ли точность и дальнобойность HIMARS компенсировать беспорядочность и множественность российских и советских систем. Я думаю, что HIMARS победит», — сказал изданию Войгер.