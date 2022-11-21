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Bild: от обещанных Шольцем миллиардов бундесвер ничего не получил

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После начала боевых действий на Украине Шольц заявил о создании специального фонда для бундесвера в размере €100 млрд, но ни один евроцент до немецких солдат так и не дошёл, рассказывает Bild. Более того, ситуация в войсках даже ухудшилась, так как часть вооружения была отдана Украине. Задержки в финансировании возникли из-за того, что министерство обороны до сих пор не представило ни одного конкретного проекта, на который можно было бы выделить деньги, объясняет немецкое издание.
Bild: от обещанных Шольцем миллиардов бундесвер ничего не получил
AP

27 февраля, через три дня после начала боевых действий на Украине, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о «начале новой эры» для бундесвера, напоминает Bild. Он рассказал о планах инвестировать €100 млрд в покупку новых боевых систем, а также снаряжения для немецкой армии, которой на тот момент не хватало всего: боеприпасов, бронежилетов, танков. Глава ФРГ обещал покончить с недофинансированностью войск и увеличить оборонный бюджет страны до 2% от внутреннего валового продукта.

«Так что же дошло до 182 тысяч солдат за прошедшие девять месяцев? Действительно ли бундесвер теперь лучше вооружён?» — задаётся вопросами немецкое издание. «Нет», — заявил инспектор немецкой армии Альфонс Майс. По его словам, военнослужащие ничего не получили. Ситуация даже ухудшилась, отметил он, ведь часть вооружения была отдана Украине. Эксперт в сфере обороны Флориан Хан считает, что «новая эра», которую объявил Шольц, может превратиться для бундесвера в «битву при Ватерлоо». Планы по усилению оборонительных способностей армии в скором времени реализованы не будут, уверен он. Ведь из обещанных €100 млрд пока что ни потрачено ни единого евроцента, и деньги пожирает инфляция.
 
Основная проблема заключается в том, что Министерство обороны Германии до сих пор так и не представило никаких конкретных проектов, а без них немецкий парламент не может выделить деньги. В следующем году из €100 млрд планируется потратить только €8,4 млрд. В списке задач на 2023 год о необходимости замены устаревших БМП Marder вообще ничего не говорится, а инвестиции в артиллерию равны нулю. Деньги из «стомиллиардного горшка должны вытекать быстрее», призвал Андреас Шварц, главный докладчик по оборонному бюджету в парламентском бюджетном комитете: «Если мы не увеличим скорость, то мы не сможем достичь двухпроцентной цели».
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источник
Bild Германия Европа
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