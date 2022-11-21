Bild: от обещанных Шольцем миллиардов бундесвер ничего не получил

После начала боевых действий на Украине Шольц заявил о создании специального фонда для бундесвера в размере €100 млрд, но ни один евроцент до немецких солдат так и не дошёл, рассказывает Bild. Более того, ситуация в войсках даже ухудшилась, так как часть вооружения была отдана Украине. Задержки в финансировании возникли из-за того, что министерство обороны до сих пор не представило ни одного конкретного проекта, на который можно было бы выделить деньги, объясняет немецкое издание.

27 февраля, через три дня после начала боевых действий на Украине, канцлер Германии Олаф Шольц объявил о «начале новой эры» для бундесвера, напоминает Bild. Он рассказал о планах инвестировать €100 млрд в покупку новых боевых систем, а также снаряжения для немецкой армии, которой на тот момент не хватало всего: боеприпасов, бронежилетов, танков. Глава ФРГ обещал покончить с недофинансированностью войск и увеличить оборонный бюджет страны до 2% от внутреннего валового продукта.

«Так что же дошло до 182 тысяч солдат за прошедшие девять месяцев? Действительно ли бундесвер теперь лучше вооружён?» — задаётся вопросами немецкое издание. «Нет», — заявил инспектор немецкой армии Альфонс Майс. По его словам, военнослужащие ничего не получили. Ситуация даже ухудшилась, отметил он, ведь часть вооружения была отдана Украине. Эксперт в сфере обороны Флориан Хан считает, что «новая эра», которую объявил Шольц, может превратиться для бундесвера в «битву при Ватерлоо». Планы по усилению оборонительных способностей армии в скором времени реализованы не будут, уверен он. Ведь из обещанных €100 млрд пока что ни потрачено ни единого евроцента, и деньги пожирает инфляция.

Основная проблема заключается в том, что Министерство обороны Германии до сих пор так и не представило никаких конкретных проектов, а без них немецкий парламент не может выделить деньги. В следующем году из €100 млрд планируется потратить только €8,4 млрд. В списке задач на 2023 год о необходимости замены устаревших БМП Marder вообще ничего не говорится, а инвестиции в артиллерию равны нулю. Деньги из «стомиллиардного горшка должны вытекать быстрее», призвал Андреас Шварц, главный докладчик по оборонному бюджету в парламентском бюджетном комитете: «Если мы не увеличим скорость, то мы не сможем достичь двухпроцентной цели».