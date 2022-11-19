Independent: на саммите АТЭС лидеры сосредоточились на угрозах миру и стабильности

Лидеры стран форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на саммите в Бангкоке призвали к снижению напряжённости между крупными державами, которая угрожает миру и стабильности, передаёт The Independent. Мировые лидеры заявили о необходимости прекратить украинский конфликт и рассмотрели стратегии по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

Угрозы миру и стабильности заняли центральное место в повестке дня саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в пятницу в Бангкоке, сообщает The Independent. Лидеры стран — участниц форума предупредили, что напряжённость между крупными державами угрожает разрушить глобальный порядок.

Как отмечает издание, о существовании подобных рисков вновь напомнил запуск межконтинентальной баллистической ракеты в направлении Японского моря Северной Кореей. После запуска в Японии предупредили, что подобное оружие может быть способно поразить любую точку на территории Соединённых Штатов. Американские чиновники сообщили, что вице-президент Камала Харрис встретится с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Канады, чтобы обсудить очередную провокацию со стороны Северной Кореи, которая повышает риск конфликта.

«Геополитическая напряжённость отвлекает от мира и стабильности и подрывает международный порядок, основанный на правилах, которые — с чем мы все согласны — необходимы», — заявил в пятницу премьер-министр Австралии Энтони Албанезе.

Долгосрочной миссией АТЭС, напоминает The Independent, является содействие региональной экономической интеграции, но в повестке дня часто доминируют более насущные задачи. Так произошло и в Бангкоке, где мировые лидеры призвали к прекращению украинского конфликта и рассмотрели стратегии по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

«Обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся сегодня как лидеры экономик — многочисленные глобальные кризисы, которые накладываются один на другой, — не могут быть более насущными, так как наводняют наш регион», — предупредил Альбанезе.

С похожим обращением выступил и президент Франции Эммануэль Макрон, призвав к восстановлению глобального порядка и прекращению конфронтации как на Украине, так и в Азии, где, по его словам, трения между крупнейшими экономиками, США и Китаем, заставляют страны выбирать одну из сторон.

«Нет стабильности и мира, кроме тех, которые основаны на международном порядке и уважении», — заявил Макрон, которого на саммит АТЭС в качестве гостя пригласила принимающая страна Таиланд. Президент предупредил, что многочисленные глобальные кризисы, возможно, довели мир до «переломного момента».

Лидеры также указали на необходимость борьбы с продовольственным и энергетическим кризисами, необходимость сокращения выбросов парниковых газов и на другие неотложные задачи. В частности, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча стремился внедрить концепцию устойчивого развития в повестку дня АТЭС, призывая «изменить наш образ жизни и способы ведения бизнеса».

Как напоминает издание, саммит АТЭС является третьей встречей мировых лидеров на этой неделе после саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), состоявшегося на прошлой неделе в Камбодже, и саммита «Большой двадцатки», который завершился в среду в Индонезии. В Бангкоке перед принимающей стороной — Таиландом — стояла задача попытаться преодолеть разногласия и прийти к консенсусу, в том числе подготовить окончательное совместное заявление после закрытых заседаний саммита. Как правило, оно требует консенсуса между 21 членом АТЭС*.

Одним из шагов к достижению прогресса издание называет тот факт, что большая часть региона АТЭС уже полностью открыта для поездок после двух лет жёстких ограничений и пограничного контроля для борьбы с пандемией COVID-19.

* По итогам лидерской встречи АТЭС в Бангкоке приняли совместную декларацию. Большинство участников лидерской встречи форума «осуждают войну на Украине», но признают «наличие других мнений и оценок» ситуации (прим. ИноТВ).