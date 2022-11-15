Der Spiegel: проект итоговой декларации саммита G20 осуждает военные действия на Украине

Несмотря на участие России в саммите «Большой двадцатки», представленные на встрече страны согласовали проект итоговой декларации, в котором резко осуждаются военные действия на Украине, пишет немецкий журнал Der Spiegel. По поводу позиции Москвы в тексте сказано лишь одно: присутствовали также другие мнения и оценки ситуации.

Главные переговорщики Европейского союза и 19 ведущих экономических держав согласовали проект совместной итоговой декларации незадолго до начала саммита G20 в Индонезии, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Это подтвердил глава Совета ЕС Шарль Мишель на пресс-конференции во вторник утром. Соглашение само по себе является успехом, отметил Мишель. Также, по его словам, это один из самых сложных саммитов в истории G20.

В итоговой декларации ЕС и западные страны, очевидно, вопреки первоначальному сопротивлению Москвы, добились того, чтобы военная спецоперация России на Украине была решительно осуждена.

В частности, в проекте декларации приводится цитата из резолюции ООН, призывающей Россию прекратить военные действия и немедленно вывести свои войска с Украины. «Большинство членов осудили войну на Украине в самых решительных выражениях», — сказано в проекте документа.

Также в нём говорится, что большинство членов G20 считают, что война усугубляет проблемы в мировой экономике, например, ослабляет рост и увеличивает инфляцию. Кто составляет это большинство членов G20, в тексте не указано.

Позиции России посвящено, в частности, одно предложение: «Были и другие мнения и разные оценки ситуации».

Одобрение Россией проекта текста рассматривается как возможный знак того, что Москва больше не может рассчитывать на полную поддержку своего могущественного партнёра Китая по вопросу Украины в группе G20, пишет Der Spiegel. Одно из возможных объяснений заключается в том, что набирающая мощь азиатская держава сильно заинтересована в позитивном развитии мировой экономики из-за своей зависимости от экспорта — и также вряд ли заинтересована в том, чтобы плохие отношения с США и ЕС препятствовали её собственному развитию.

Западные промышленно развитые страны также добились успеха в переговорах по заключительной декларации в вопросе о ядерном оружии, продолжает издание. По словам дипломатов, Россия согласилась с тем, что не только применение ядерного оружия, но и угроза его применения будут объявлены неприемлемыми.

В понедельник министр иностранных дел Сергей Лавров уже дал понять, на какие уступки пойдёт Россия. В видеоролике своего министерства он заявил, что окончательная декларация будет принята. На саммите на Бали Лавров присутствует вместо Владимира Путина, потому что российский президент отменил своё участие в этом событии.

Помимо ЕС, на двухдневном саммите G20 представлены Германия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Канада, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция и США. Канцлер Олаф Шольц присутствует на саммите от Германии.

Вместе «Большая двадцатка» представляет почти две трети населения мира, три четверти мировой торговли и четыре пятых мировой экономической мощи, подчёркивает немецкий журнал. Ежегодные саммиты проводятся с 2008 года, в данный момент G20 занимается экономическими и финансовыми вопросами, а также многими другими глобальными темами.

Как сообщается в статье, в проекте итоговой декларации также приветствуются расширенные и новые национальные вклады в защиту климата. Кроме того, все стороны призываются «срочно усилить» меры по сокращению выбросов, а также к адаптации к последствиям изменения климата и принятию шагов по реализации конкретных мер.

Эти вопросы находятся в центре внимания проходящей в Египте всемирной конференции по климату COP27. Страны G20 сами несут ответственность за 80% выбросов углекислого газа, отмечает Der Spiegel.