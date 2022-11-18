Вести: в Киеве установлен антирекорд по отключениям электроэнергии

В украинской столице зафиксирован антирекорд по объёму отключений электроэнергии. Как пишут «Вести», цифра превысила 500 МВт при обычном потреблении 1000—1200 МВт. В настоящее время энергетики пытаются обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было ещё больших повреждений.

В Киеве зафиксирован антирекорд по объёму отключений: цифра превысила 500 МВт при обычном потреблении 1000—1200 МВт. Как пишут «Вести», об этом сообщил СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко.

«Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение – антирекорд за всё время. Но от нас они не зависят, сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было ещё больших повреждений», — подчеркнул Коваленко.

Он отметил также рост количества обращений в контакт-центр YASNO и сетевых операторов.

«За последние дни к нам только по Киеву поступило более 87 тысяч звонков, коллегам — более 184 тысяч. Даже в разы возросшие контакт-центры не способны справиться с пиковыми нагрузками, когда в течение часа поступает 10—15 тысяч звонков», — сказал он.

Он пояснил, что «когда летят ракеты над головой, ни у кого нет ответа, когда удастся вернуть свет», и призвал потребителей не путать экстренные и стабилизационные отключения.