NTD: на фоне энергетического кризиса немцев учат жить без электричества

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Das Erste: западные СМИ считают, что по Польше ударила украинская ракета Das Erste
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France info: последний бак перед повышением цен — французские водители ринулись на заправки за день до отмены скидки на топливо France info
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Washington Times: возможности армии США не соответствуют стоящим перед ней вызовам Washington Times
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Stern: 15 тысяч украинских военных начинают обучение в странах ЕС Stern
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France info: Coca-Cola пятый год удерживает лидерство по пластиковым отходам France info
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Мексика проиграла Швеции в товарищеском матче перед чемпионатом мира
Сборная Мексики уступила команде Швеции в товарищеском матче.
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В ЛНР предупредили о подготовке Киевом провокации в Харьковской области
ВСУ готовят провокацию в посёлке Великий Бурлук в Харьковской области по обвинению России в обстреле больницы, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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В Пентагоне признали, что ВСУ будет «очень трудно» выбить российские войска с Украины
Украинской армии не удастся выбить российские войска с Украины, заявил председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли.
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Sport5: «Хапоэль» выкупит Сулейманова у «Краснодара»
Права на нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова может выкупить «Хапоэль».
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Третьяк воздержался от комментариев о переносе Кубка мира на 2025 год
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не стал комментировать решение национальной хоккейной лиги (НХЛ) перенести Кубок мира на 2025 год.
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Небензя обвинил Украину и Польшу в попытке спровоцировать столкновение России и НАТО
Варшава и Киев с помощью ситуации с ракетами на границе попытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
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Галактионов прокомментировал разгромную победу в матче с Сербией
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов высказался о победе национальной команды в товарищеском матче с Сербией.
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Кабмин анонсировал визит Мишустина в Азербайджан 17—18 ноября
Российский премьер Михаил Мишустин прибудет с визитом в Азербайджан 17—18 ноября и встретится с президентом республики Ильхамом Алиевым, заявили в Кабмине России.
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Немков объяснил, почему не считает себя проигравшим на момент остановки боя с Андерсоном
Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал остановку поединка с американцем Кори Андерсоном на турнире Bellator 277 в апреле.
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Десять человек пострадали при взрыве в центре Стамбула
В результате взрыва газа в районе Фатих в Стамбуле пострадали десять человек.
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Нуньес: цель Уругвая — выиграть чемпионат мира
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Уругвая Дарвин Нуньес рассказал о цели национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
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Гришин рассказал, что помогло «Спартаку» победить «Северсталь»
Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин прокомментировал победу красно-белых в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Северсталью».
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Захарова: США плевать хотели на результаты расследования инцидента в Польше
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не важны результаты расследования инцидента в Польше.
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Паралимпийский комитет России намерен обратиться в ООН после приостановки членства в МПК
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что организация намерена обратиться к международной общественности, в том числе в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и международные правозащитные организации инвалидов в связи с решением Международного паралимпийского комитета (МПК) приостановить членство в организации.
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Джокович: у меня нет ощущения, что близится конец карьеры
Сербский теннисист Новак Джокович сказал, что не задумывается о завершении карьеры.
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Глава контрразведки отверг причастность Британии к инцидентам на «Северных потоках»
Глава британской контрразведывательной службы MI5 Кен Маккаллум отверг причастность Лондона к инцидентам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
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Нурмагомедов может пропустить чемпионский бой брата в США из-за закончившейся визы
Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов сообщил, что бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может не посетить чемпионский бой из-за закончившейся американской визы.
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Кадыров прокомментировал новость об объявлении его в розыск на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал новость об объявлении его в розыск на Украине, заявив, что его искать не надо, поскольку он придёт сам.
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Роналду: я всегда мечтал выиграть чемпионат мира
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что всегда мечтал одержать победу на чемпионате мира.
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O Dia: «Фламенго» предложил «Спартаку» €6,5 млн за трансфер Айртона
Защитник «Спартака» Лукас Айртон, выступающий на правах аренды за «Фламенго», может заключить с бразильским клубом полноценное соглашение.
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Силкин: я буду смотреть ЧМ-2022
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, планирует ли смотреть чемпионат мира 2022 года в Катаре.
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СК России возбудил дело о незаконном преследовании Кадырова и Суровикина со стороны Украины
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности на Украине главы Чечни Рамзана Кадырова и командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергея Суровикина.
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ПКР считает незаконным приостановление членства в Международном паралимпийском комитете
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что считает незаконным приостановление членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), так как организация не предоставила ни одного доказательства нарушений устава организации.
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Губернатор Брянской области: два человека пострадали в результате подрыва на мине
Два человека, перемещаясь на автомобиле, получили ранения в результате подрыва на мине в селе Азаровка Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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Моравецкий сообщил, что Польша отказалась применять Четвёртую статью договора НАТО
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире Польского телевидения сообщил, что Варшава отказалась применять Четвёртую статью договора НАТО о срочных консультациях в связи с падением ракеты на территории страны.
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Баталова заявила, что российские паралимпийцы были готовы к решению IPC
13-кратная паралимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Рима Баталова сообщила, что паралимпийцы национальной команды были готовы к решению Международного паралимпийского комитета (IPC) приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.
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IPC приостановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии
Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство Паралимпийского комитета Белоруссии в организации.
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Зеленский отказался проводить массовую эвакуацию жителей из городов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сознательно отказался проводить эвакуацию жителей из украинских городов.
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Агент Трусовой прокомментировал слова Хрюнова, что Саша может заменить Загитову в бою с Бузовой
Агент российской фигуристки Александры Трусовой Алексей Николаев прокомментировал заявление промоутера Владимира Хрюнова.
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Хрюнов: если Загитова откажется драться с Бузовой, на ринг выйдет Трусова
Промоутер Владимир Хрюнов рассказал, кто является запасным спортсменом в поединке между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей Ольгой Бузовой.
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Зеленский заявил о «сигналах» от партнёров о готовности России к переговорам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от западных партнёров «сигналы» о том, что Россия готова к прямым переговорам.
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В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернётся в расположение клуба
В пресс-службе «Торино» сообщили, когда полузащитник Алексей Миранчук планирует вернуться в расположение клуба после паузы на матчи сборных.
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В Госдуме призвали оспорить в суде решение Международного паралимпийского комитета
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв считает, что решение Международного паралимпийского комитета (IPC) о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) нужно оспорить в суде.
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Булыкин поделился ожиданиями от матча между сборными Таджикистана и России
Бывший форвард «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, чего ожидает от товарищеского матча между сборными Таджикистана и России.
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В Пентагоне допустили, что зимой откроется «окно» для урегулирования конфликта на Украине
Наступление зимы может открыть «окно» для политического урегулирования украинского кризиса. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.
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Германия с минимальным счётом победила Оман в товарищеском матче
Сборная Германии обыграла команду Омана в товарищеском матче.
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РИА Новости: ВС России продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении
Вооружённые силы России продолжают активные наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике.
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IPC приостановил членство Паралимпийского комитета России
Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.
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A Haber: в Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле
В Сирии турецкие силы безопасности задержали подозреваемого в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле.
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«Спартак» одержал победу над «Северсталью» в матче КХЛ
«Спартак» нанёс поражение «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Кадыров рассказал о смерти своего первенца
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил российского лидера Владимира Путина за присуждение его супруге Медни Кадыровой почётного звания «Мать-героиня» и рассказал, что его семья потеряла первенца вскоре после рождения.
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«Витязь» прервал четырёхматчевую победную серию «Торпедо»
«Витязь» в овертайме нанёс поражение «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В Белом доме назвали Россию ответственной за инцидент с ракетой в Польше
Официальный представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что Соединённые Штаты возлагают ответственность за падение ракеты на территории Польши на Россию вне зависимости от результатов расследования инцидента.
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Сычевой: быть в сборной — это сказка
Форвард «Оренбурга» и сборной России Владимир Сычевой рассказал о вызове в национальную команду.
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Тарпищев оценил шансы Медведева обыграть Циципаса на Итоговом турнире
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы Даниила Медведева в матче со Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP.
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В Пентагоне сообщили о попытках военных США связаться с начальником Генштаба ВС России
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли сообщил о безуспешных попытках связаться с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым после падения ракеты на территории Польши.
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Чернышенко считает двойной игрой обращение Баха к лидерам стран G20
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко высказался о заявлении президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
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BI: Украина использует «ракетный инцидент» в Польше, чтобы потребовать оружие у Запада
Украинские власти намерены использовать падение ракеты на территории Польши, чтобы потребовать дополнительную поставку вооружения у западных стран. Такое мнение в беседе с Business Insider выразил американский эксперт по СССР и России Саймон Майлз.
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СБУ объявила в розыск главу Чечни Кадырова
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова.
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Член конгресса США заявила, что в падении ракеты в Польше виновата Украина
Член конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что падение ракеты в Польше, вероятно, произошло по вине Украины.