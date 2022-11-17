NTD: на фоне энергетического кризиса немцев учат жить без электричества

Энергетический кризис, охвативший Европу, не обошёл и Германию. Как передаёт NTD, теперь немцы оказались перед реальной вероятностью отключений света. На специальных курсах в Берлине жителей города учат, что делать, если отключают свет. Участники решают простые задачи: учатся готовить еду, находить воду, ухаживать за домашними питомцами и связываться с соседями.

Энергетический кризис, охвативший Европу, не обошёл и крупнейшую экономику региона — Германию. Теперь немцы оказались перед реальной вероятностью отключений света. Немыслимая ранее перспектива многих приводит в замешательство. Что же делать, если отключают свет? Ответ на этот вопрос можно узнать на специальных курсах в Берлине.

БРИДЖИТТ ЭБЕРЛИН, инструктор: Что, если выключается свет — и всё перестаёт работать? Нам нужно понять, что же означает это «ничего не работает».

Участники решают простые задачи: учатся готовить еду, находить воду, ухаживать за домашними питомцами и связываться с соседями.

УЧАСТНИЦА КУРСОВ: Важно, когда кто-то расскажет, что делать во время эвакуации. Например, нужно не забыть взять беруши и маску для сна. В моём случае, поскольку у меня есть домашний питомец, я узнала, что животных нельзя приводить в эвакуационные центры.

УЧАСТНИЦА КУРСОВ: У меня есть ящик для чрезвычайных ситуаций. В нём я храню свечи. В первую очередь зажгу их.

Курсы бесплатные. Их организовали при поддержке государственного агентства по гражданской защите и помощи при стихийных бедствиях.

АЛЬБРЕХТ БРЭММЕ, менеджер по кризисным ситуациям: Три поколения назад люди знали, что такое жизнь без электричества. Сегодня мы понимаем, что без света с трудом можем выживать.

После резкого падения импорта российских энергоносителей в Германию правительство предупредило о возможном нормировании газа этой зимой.

Впрочем, пока газовые хранилища страны почти заполнены. Помогает и необычно тёплая осень. Это всё даёт немцам надежду, что зимой удастся избежать неожиданных отключений.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2022 года.