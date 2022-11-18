Расследовать в соответствии с законом — журналист немецкого Bild о массовом убийстве российских военнопленных боевиками ВСУ

18:07
Шесть человек получили ранения при обстреле центра Донецка
Мэр Донецка сообщил о шести по меньшей мере раненых мирных жителях при обстреле центра города со стороны ВСУ.
18:00
Москвина призналась, что ещё не думает о завершении карьеры тренера
Шестикратная чемпионка СССР по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, что пока что не готова думать о завершении тренерской карьеры.
17:59
В ООН изучают видео с убийством российских военнопленных
Управление верховного комиссара ООН по правам человека начало изучать видеозапись с убитыми российскими военнопленными. Об этом сообщила сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл.
17:58
Омбудсмен ДНР Морозова обратилась в ООН и МККК в связи с видео расправы над военнопленными
Омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова направила официальное обращение в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) в связи с появившимся в сети видео расправы украинских военных над военнопленными в Макеевке в ЛНР.
17:55
Москвина рассказала, почему не нервничала на Олимпиаде-2022
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что держала психологическое состояние в нужных рамках на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
17:55
Стоматолог Антонов дал советы по выбору клиники
Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов дал советы по выбору медицинского учреждения.
17:51
Минобороны: украинские военные намеренно убили более десяти российских пленных
Минобороны России сообщило, что украинские военные намеренно убили более десяти российских военнопленных выстрелами в голову.
17:44
В правящей партии Турции уверены, что «кое-кто» пытается затянуть конфликт на Украине
Конфликт на Украине является противостоянием России с Западом, а не с Киевом. Для Турции важно добиться скорейшего урегулирования кризиса, однако «кое-кто» пытается затянуть боевые действия, заявил замглавы правящей турецкой Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш.
17:40
Специалист Гирич заявила о тенденции повышения надзора за криптовалютными рынками
Эксперт Центра Россия — ОЭСР РАНХиГС Мария Гирич заявила о тенденции повышения надзора за криптовалютными рынками.
17:40
В ДНР рассказали, что работают над интеграцией своих футбольных клубов
Исполняющий обязанности министра культуры, спорта и молодёжи Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Громаков заявил, что регион, вошедший в состав России, работает над интеграцией своих футбольных клубов.
17:40
Экономист Беляев спрогнозировал ситуацию с экспортом российской нефти
Экономист Михаил Беляев спрогнозировал ситуацию с экспортом российской нефти.
17:39
Исследование: 12% россиян планируют смотреть музыкальные шоу на Новый год
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что 12% россиян планируют смотреть телевизионные развлекательные программы в новогоднюю ночь.
17:39
В Москве заработал сайт для трудоустройства иностранных граждан
В Москве начал работу сайт для трудоустройства иностранных граждан. Платформу открыл Многофункциональный миграционный центр.
17:38
Метеоролог Куткевич предупредил о гололёде в Петербурге на следующей неделе
Метеоролог Юрий Куткевич рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на следующей неделе.
17:38
Калягин и Филиппенко получат почётные премии «Звезда театрала»
Лауреатами междугородной премии зрительских симпатий «Звезда театрала» в номинации «Легенда сцены» в 2022 году стали Александр Калягин, Наталья Тенякова и Александр Филиппенко.
17:38
На набережной Яузы появится сквер имени Туполева
На набережной Яузы в Басманном районе появится сквер имени авиаконструктора Андрея Туполева. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
17:34
Собянин анонсировал открытие сбора гумпомощи на фестивальных площадках Москвы на праздники
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие пунктов сбора гумпомощи в парках и на фестивальных площадках столицы в канун новогодних праздников.
17:33
МИД Нидерландов вызвал посла России из-за реакции Москвы на вердикт по делу об MH17
Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России из-за реакции Москвы на вердикт суда в Гааге по делу о крушении самолёта рейса MH17.
17:30
Губернатор сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела украинскими военными села Устинка Белгородского района погиб мужчина.
17:28
Минобороны: Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного пленного
Минобороны России заявило, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его приспешникам придётся отвечать за каждого замученного российского военнопленного.
17:26
Янчук: если Рублёв не перегорит, то у него есть шансы победить Циципаса
Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча между россиянином Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом.
17:24
Собянин заявил, что встреча Нового года будет посвящена военным и работникам ОПК
Встреча Нового года в Москве посвящается военным, находящимся в зоне спецоперации, и работникам ОПК, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
17:23
МО России: зверское убийство военнопленных является распространённой в ВСУ практикой
Зверское убийство российских военнопленных украинскими боевиками является распространённой практикой в ВСУ, которую при этом не замечают на Западе, заявило Министерство обороны России.
17:16
Терюшков — о матче с Таджикистаном: игра какая есть, такая есть, ничего страшного
Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков поделился эмоциями от товарищеского матча между сборными России и Таджикистана.
17:12
Собянин заявил о целесообразности отказа от новогодних фейерверков в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о целесообразности отказа от фейерверков и больших уличных концертов в канун Нового года.
17:11
ФСБ возбудила дело против жителя Херсонской области за участие в незаконном формировании
ФСБ возбудила уголовное дело против жителя Херсонской области за участие в незаконном вооружённом формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана»*.
17:11
ФСБ задержала при въезде в Крым подозреваемого в причастности к «батальону Челебиджихана»
Подозреваемого в участии в националистическом батальоне мужчину задержали при въезде в Крым. Об этом сообщили в ФСБ России.
17:07
Глава СПЧ Фадеев направит в международные организации видео казни военнопленных россиян
Глава СПЧ Валерий Фадеев направит в международные организации видео казни российских военнопленных в Макеевке с требованием провести расследование.
17:01
Камельзон считает, что шансы на победу в матче Рублёва и Циципаса равны
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от матча между россиянином Андреем Рублёвым и греком Стефаносом Циципасом.
17:01
Экс-президент Молдавии Игорь Додон освобождён из-под домашнего ареста
Бывший президент Молдавии Игорь Додон освобождён из-под домашнего ареста. Решение приняли судьи Высшей судебной палаты.
16:58
Новак заявил, что Россия и Китай будут совместно создавать энергооборудование
Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва и Пекин планируют развивать сотрудничество в сфере создания и использования энергетического оборудования.
16:49
В Москве рассказали о сохранении социальной направленности бюджетных расходов
Москва сохраняет социальную направленность бюджетных расходов, заявила глава Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
16:49
В Запорожской области заявили о необходимости разминировать более 30% посевных земель
В Запорожской области предстоит разминировать более 30% посевных земель, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
16:45
Гайя пропустит ЧМ-2022 из-за травмы
Защитник сборной Испании Хосе Луис Гайя пропустит чемпионат мира — 2022 в Катаре из-за травмы.
16:44
ЕП обнародовал проект резолюции о признании России «спонсором терроризма»
Европарламент обнародовал проект резолюции о признании России «государством — спонсором терроризма».
16:40
Карасёв назначен главным арбитром матча «Краснодар» — «Локомотив»
Назначены арбитры и инспекторы на матчи пятого тура группового этапа Кубка России по футболу.
16:33
РИА Новости: российский танк уничтожил в ДНР группу украинских военных
Российский танк во время боёв за село Водяное рядом с Авдеевкой в ДНР уничтожил группу украинских военных вместе с бронетехникой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, которое оказалось в распоряжении агентства.
16:32
В Новой Каховке погибли два мирных жителя в результате обстрела ВСУ
Двое мирных жителей погибли, шесть получили ранения при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ, заявили в горадминистрации.
16:31
Власти Новой Каховки рассказали о непрекращающихся обстрелах города со стороны ВСУ
Украинские военные начали обстреливать Новую Каховку в Херсонской области ночью в пятницу, 18 ноября, атаки продолжаются до сих пор. Об этом сообщили в городской администрации.
16:30
«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин
«Формула-1» объявила о создании новой гоночной серии для женщин F1 Academy, целью которой является развитие и подготовка молодых гонщиц к более высоким уровням соревнований.
16:26
В Киеве заявили о подготовке к полному отключению электроэнергии
Власти Киева готовятся к полному отключению электроэнергии, заявил замглавы городской администрации Николай Поворозник в эфире телеканала «Киев».
16:25
Губерниев: надоели завистливые фигуристки, завидующие зарплатам футболистов
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался на тему зарплат в футболе и фигурном катании.
16:22
Командующий РВСН сообщил об успешных лётных испытаниях ракетного комплекса «Сармат»
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил об успешных лётных испытаниях ракетного комплекса «Сармат».
16:21
Павлюченко считает, что болельщики смогут найти пиво во время ЧМ-2022
Бывший футболист сборной России по футболу Роман Павлюченко отреагировал на заявление Международной федерации футбола (ФИФА) о запрете продажи пива на стадионах во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.
16:20
Грузинский премьер: Киев желает, чтобы Тбилиси открыл «второй фронт» для России
Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что члены украинского руководства, которые являются союзниками оппозиции в Грузии, открыто призвали Тбилиси открыть «второй фронт» против России.
16:20
Москвина: цель любого спортивного соревнования — результат, а не эксперимент
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что целью любого спортивного соревнования является результат.
16:15
Москвина объяснила свою эмоциональную реакцию на прокат Мишиной и Галлямова на Гран-при в Москве
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина объяснила свою эмоциональную реакцию после проката пары Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при России в Москве.
16:15
МВД опубликовало видео с задержанным подозреваемым в убийстве девушки в Москве
МВД опубликовало видео с задержанным подозреваемым в убийстве девушки в Москве. Мужчина был задержан полицейскими в Тамбовской области.
16:15
Первый вице-премьер Белоусов назвал российскую экономику островком стабильности
Российская экономика в условиях санкций является островком стабильности. Об этом сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов.
16:06
Салихова оценила решение ФИФА запретить продажу пива на стадионах ЧМ-2022
Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на заявление Международной федерации футбола (ФИФА) запретить продажу пива на стадионах во время чемпионата мира — 2022 в Катаре.