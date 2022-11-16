N-TV: в ЕС выделят больше денег на энергопереход и развитие Украины

В утверждённом на 2023 год бюджете ЕС предусмотрено увеличение средств на энергетический переход и помощь странам-соседям, пишет N-TV. В частности, на энергетический переход выделено €3 млрд, а на поддержку стран-соседей (в первую очередь, Украины и Молдавии) €14,7 млрд.

В 2023 году ЕС намерен выделить больше денег на энергетический переход, а также на преодоление последствий украинского кризиса, пишет N-TV. В минувший понедельник Европарламент и представители стран — членов сообщества согласовали бюджет на 2023 год в размере €186 млрд. Еврокомиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан выразил оптимизм по поводу того, что бюджет удалось согласовать достаточно быстро.

Как отмечает N-TV, в бюджете уделяется значительное внимание инвестициям в экологически чистый транспорт и новую энергетическую инфраструктуру: на них выделено €3 млрд. Кроме того, большее количество денег было выделено на студенческую программу Erasmus. Также значительные средства выделены на развитие соседских с ЕС стран, в первую очередь, Украины и Молдовы: €14,7 млрд.

Итоговая общая сумма бюджета в €186 млрд является компромиссной цифрой, сообщает N-TV. В Европарламенте изначально предлагали более крупный бюджет, а в Совете ЕС, напротив, более скромный. Как отмечает издание, теперь бюджет осталось лишь одобрить на пленарном заседании парламента, однако это лишь простая формальность.