N-TV: Украина будет возвращать финансовую помощь ЕС с 2033 года

Начиная с 2033 года Украина будет возвращать полученную от ЕС финансовую помощь, пишет N-TV. Согласно новому плану Еврокомиссии, в 2023 году Киев получит от Брюсселя кредит на сумму €18 млрд: отмечается, что возвращать его Украина будет через десять лет, при этом проценты по кредиту начисляться не будут.

Украине нужно быть готовой к тому, что с 2033 года ей нужно будет возвращать экономическую помощь, полученную от ЕС, пишет N-TV. Согласно плану Еврокомиссии, запланированная на 2023 год сумма поддержки в размере €18 млрд должна быть выплачена в форме кредита, по которому не будут начисляться проценты.

До сей поры ЕС предоставлял Украине не только кредиты, но и субсидии, отмечает издание. Всего с момента начала спецоперации Киеву было предоставлено €19,7 млрд, не считая средств на поставку вооружений. Как пишет N-TV, с помощью нового пакета помощи Брюссель намерен помочь Украине выплачивать пенсии и зарплаты: кроме того, деньги должны пойти на восстановление инфраструктуры, а также поддержание работы важных объектов, таких как школы, больницы и убежища.

Еврокомиссия намерена взять денег на кредит Украине с финансовых рынков, пишет издание. В качестве гарантии послужат средства из бюджета ЕС: как отмечает N-TV, теперь план Еврокомиссии должны утвердить правительства стран ЕС и Европарламент. По словам вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, времени терять нельзя, поэтому в Еврокомиссии надеются, что одобрение будет дано ещё в этом году. Домбровскис заявил, что планируется осуществить первый платёж уже в январе.

Согласно подсчётам МВФ, месячная потребность Украины в финансовой поддрежке в 2023 году составит €3—4 млрд. Как отмечает N-TV, планируемый ЕС кредит покроет €1,5 млрд: остальное Украина должна получить от других партнёров.