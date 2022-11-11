N-TV: Украина будет возвращать финансовую помощь ЕС с 2033 года

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Global Times: США используют украинский конфликт для собственной выгоды Global Times
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Daily Mail: «грабёж среди бела дня» — эксперты возмущены ростом цен на вакцину Pfizer Daily Mail
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N-TV: климатических активистов раскритиковали после акции на Бранденбургских воротах N-TV
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Губарева: надёжную линию обороны выстраивают на левобережье Херсонской области
Российские войска возводят надёжную линию обороны на левом берегу Днепра, сообщила заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.
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Сборная США стала первой командой, прибывшей в Катар
Сборная США по футболу прибыла в Катар на чемпионат мира 2022 года.
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Чавушоглу: Северный Кипр получил статус наблюдателя в Организации тюркских государств
Самопровозглашённая Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) получила статус наблюдателя в Организации тюркских государств.
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В Житомире демонтировали бюст Пушкина
В Житомире демонтировали находившийся в центре города бронзовый бюст русского поэта Александра Пушкина.
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Медведева и Лосев откроют матч «Динамо» — ЦСКА символическим ударом
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в открытии матча между «Динамо» и ЦСКА в рамках 17-го тура чемпионата России.
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Народный совет ДНР просит присвоить Мариуполю звание «Город воинской славы»
Народный совет Донецкой Народной Республики обратился к президенту России Владимиру Путину с ходатайством о присвоении Мариуполю звания «Город воинской славы».
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МИД Китая: Си Цзиньпин планирует встретиться с Байденом и Макроном на полях саммита G20
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Индонезии, в рамках которого планирует встретиться с американским и французским президентами Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.
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На замминистра по культуре и спорту Запорожской области Бойко совершено покушение
На замминистра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко совершено покушение.
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Антонов: просвета в кризисе отношений Москвы и Вашингтона пока не наблюдается
Российско-американские отношения переживают глубокий кризис, просвета в настоящий момент не просматривается. Об этом заявил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
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Дмитрий Черышев высказался о приходе в клуб его сына Ваноли
Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев отреагировал на то, что Паоло Ваноли стал главным тренером «Венеции», за который выступает полузащитник Денис Черышев.
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В Германии годовая инфляция в октябре достигла исторического рекорда в 10,4%
Согласно данным Федерального статистического бюро ФРГ (Destatis), годовая инфляция в Германии по итогам октября достигла рекордных 10,4%.
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Замкомандующего НМ ЛНР Алаудинов: взятие Павловки открывает плацдарм для наступления
Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов высказал мнение, что взятие Павловки открывает плацдарм для дальнейшего наступления в Донбассе.
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РИА Новости: глава Федерации панкратиона Забайкалья Сороканюк покончил с собой в Чите
Президент Федерации панкратиона Забайкалья и чемпион мира по грэпплингу Олег Сороканюк покончил с собой.
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Андрей Свечников признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился хет-триком в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз» (7:2).
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Орбан заявил, что санкции ЕС ослабляют не российскую, а европейскую экономику
Антироссийские санкции ЕС не достигают своей цели по нанесению ущерба России и ослабляют лишь европейскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите лидеров стран Организации тюркских государств (ОТГ) в Самарканде.
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Роднина назвала глупостью спор о звании лучшей гимнастки между Латыниной и Хоркиной
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы Ирина Роднина высказалась о споре между Ларисой Латыниной и Светланой Хоркиной из-за звания лучшей гимнастки.
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Спасший десятки людей в кафе «Полигон» житель Костромы представлен к награде
Житель Костромы Андрей Кузьмин, спасший десятки людей в кафе «Полигон» во время пожара, представлен к награде, сообщает МЧС России.
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Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наладить добрососедские отношения с Польшей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Польши с Днём независимости и заявил о готовности Минска наладить добрососедские отношения с Варшавой.
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Футболистка сборной Англии — о решении не смотреть ЧМ-2022: у нас другие ценности
Защитница сборной Англии Лотте Вуббен-Мой высказалась о проведении чемпионата мира 2022 года в Катаре.
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Ассоциация юристов России объявила о начале работы в ДНР
В Москве в Доме прав человека состоялось заседание президиума Ассоциации юристов России. Впервые участие в нём приняли и представители ДНР. Министр юстиции республики Юрий Сироватко выступил с приветственным словом по видеоконференции.
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Следователи СК России выяснили подробности убийств жителей Мариуполя служащими ВСУ
В Следственном комитете России установили обстоятельства ряда преступлений, совершённых служащими ВСУ против мирных жителей Мариуполя в марте и апреле 2022 года. Об этом RT сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
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Глава FIAS высказался об участии спортсменов-беженцев на международных турнирах по самбо
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказался об участии на чемпионате мира по самбо спортсменки из Венесуэлы Марии Амьюлины Гедес, представляющей команду беженцев.
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Шестаков: меня поразило, насколько чисто говорят в Киргизии на русском языке
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков поделился впечатлениями о Бишкеке (Киргизия), где пройдёт чемпионат мира по самбо.
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В Госдуме предложили запретить в компьютерных играх насилие и жестокость
Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила поправку к законопроекту о пропаганде ЛГБТ, согласно которой компьютерные игры, содержащие материалы с пропагандой порнографии, жестокости, насилия и с ненормативной лексикой могут быть запрещены в России.
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Президент Филиппин высказался за восстановление центральной роли АСЕАН в регионе
Президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший выступил за восстановление центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в регионе.
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Генсек ФИФА из Сенегала: обратимся к нашим шаманам из-за травмы Мане
Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура высказалась о травме нападающего Сенегала Садио Мане.
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Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из «Градов»
Украинские военные обстреляли Куйбышевский район Донецка из РСЗО «Град».
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Власти Киева исключили русский язык из программ дошкольного и общего среднего образования
Русский язык будет полностью исключён из учебных программ столичных заведений дошкольного и общего среднего образования. Решение приняли депутаты Киевского горсовета.
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ФИФА запретила Дании тренироваться в форме с подписью «Права человека для всех»
Международная федерация футбола (ФИФА) запретила надпись «Права человека для всех» на тренировочных футболках сборной Дании на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
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В Киеве сообщили о прибытии на Украину из Польши 1570 терминалов Starlink
На Украину из Польши поставили очередную партию из 1570 терминалов спутниковой связи Starlink.
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Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов России до 21 ноября
Росавиация продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов на юге и в центре России до 21 ноября.
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Офицер бригады ДНР: бои на Авдеевском направлении идут около села Опытное
Офицер 1-й Славянской бригады с позывным Стриж рассказал РИА Новости о ситуации на Авдеевском направлении.
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Ученик Тутберидзе Федотов заявил о намерении прыгнуть четверной аксель
Российский фигурист, ученик группы Этери Тутберидзе Арсений Федотов рассказал о желании выполнить аксель в четыре с половиной оборота.
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Пропускающий ЧМ-2022 Погба выразил поддержку сборной Франции
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба выразил поддержку сборной Франции по футболу на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
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Спикер Госдумы России Володин: политическая система США оказалась мертва
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал прошедшие в Соединённых Штатах выборы в конгресс.
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Сорокин стал третьей звездой матча «Айлендерс» — «Аризона»
В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» на выезде обыграла «Нью-Йорк Айлендерс».
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Опубликовано видео боя 1-й Славянской бригады на Авдеевском направлении
Опубликованы кадры боя военнослужащих 2-го батальона 1-й Славянской бригады во время наступления на Авдеевском направлении.
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В ДНР сообщили о гибели мирного жителя в результате обстрелов ВСУ за сутки
Один мирный житель погиб, ещё двое пострадали в ДНР за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск.
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Болельщики «Каролины» забросали лёд кепками после хет-трика Свечникова
В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» на своём поле с крупным счётом обыграла «Эдмонтон Ойлерз».
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Решение о допуске российских и белорусских спортсменов на международные турниры по самбо было принято единогласно
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал допуск российских и белорусских спортсменов, выступающих под флагом FIAS, на чемпионат мира в Бишкеке (Киргизия).
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Politico: чиновники США обеспокоены возможным отказом Европы от антироссийских санкций
Официальные лица Соединённых Штатов обеспокоены возможным отказом Европы от антироссийских санкций на фоне ухудшения экономической ситуации в регионе.
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Глава FIAS сожалеет об отсутствии сборной Украины на чемпионате мира в Киргизии
Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков прокомментировал решение сборной Украины не принимать участие на чемпионате мира в Бишкеке (Киргизия).
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ТАСС: вертолёты Ка-52 в рамках спецоперации действуют сверх заложенных характеристик
Разведывательно-ударные вертолёты Ка-52 используются в ходе спецоперации на Украине сверх заложенных характеристик.
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«Коламбус» обыграл «Филадельфию» в матче НХЛ, у Проворова — шайба и передача
В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» на своём льду одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
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Суд в США отменил план Байдена по списанию образовательных кредитов на миллиарды долларов
Суд в Соединённых Штатах заблокировал инициативу лидера страны Джо Байдена, которая заключается в списании образовательных кредитов на сотни миллиардов долларов.
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Офицер бригады в ДНР с позывным Чиж: Киев при угрозе меняет наёмников на мобилизованных
Офицер 1-й Славянской бригады с позывным Чиж сообщил, что украинские власти в случае обострения обстановки на линии столкновения спешно заменяли иностранных наёмников на мобилизованных.
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Андрей Свечников стал первой звездой матча «Каролина» — «Эдмонтон»
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился хет-триком в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
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Байден заявил, что не видит урегулирования конфликта на Украине без ухода оттуда ВС России
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявил, что не видит возможностей для урегулирования конфликта на Украине без ухода оттуда ВС России.
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Андрей Свечников покорил отметку в 100 голов в НХЛ
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился хет-триком в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз».
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Два очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Детройт»
В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях с крупным счётом обыграл «Детройт Ред Уингз».