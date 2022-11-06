Le Figaro: в Чехии одобрили введение налога на сверхдоходы энергосектора
Палата депутатов чешского парламента в пятницу одобрила введение специального налога для банков и предприятий энергетического сектора, которые получили повышенную прибыль в связи с подскоком цен на энергоресурсы после начала российской спецоперации на Украине, пишет Le Figaro.
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