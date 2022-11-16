Focus: немецкий образ «климатического лидера» не стыкуется с реальностью

Правительство ФРГ всегда стремится подчеркнуть свою образцовость в сфере защиты климата, однако этот образ не до конца правдив, пишет Focus Online. Немецкая климатическая политика противоречива, а излишне амбициозные цели зачастую мешают, снижая уровень благосостояния немецкого общества и негативно сказываясь на конкурентоспособности немецкого бизнеса.

Одна из черт немецкой культуры заключается в том, что Германия всегда должна быть примером, пишет Focus Online. Это касается и вопросов защиты климата: выступая на климатической конференции в Египте, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что «без амбициозных целей в области энергетического перехода в Германии у нас не будет глобального доверия для заключения соглашений и партнёрств с другими странами».

Как отмечает издание, эта мантра важна для понимания немецкой климатической политики. Отказ от ТЭС к 2038 году, отказ от АЭС, запрет на двигатели внутреннего сгорания к 2035 году: многие из этих мер привели к снижению благосостояния немецкого общества, а также снизили конкурентоспособность немецких компаний. Именно поэтому нужно всегда различать меры, реально помогающие климату, от «показухи» и необходимости лидерской роли, пишет Focus Online.

Германии не обязательно быть примером в сфере защиты климата для заключения эффективных экологических сделок с третьими странами, пишет Focus Online. Не нужно любой ценой быть лидером для экологического партнёрства — нужно заключать сделки, которые будут выгодны обеим сторонам.

Кроме того, несмотря на амбициозные цели, немецкая энергетическая политика часто бывает противоречива, отмечает Focus Online. Германия останавливает свои АЭС, однако импортирует атомную энергию из других стран, запрещает добычу сланцевого газа, но закупает его из-за границы. Согласно анализу счётной палаты ФРГ, климатическая политика Германии имеет серьёзные пробелы: если не произойдёт изменений, то цели по сокращению выбросов углекислого газа на 65% к 2030 году достичь не удастся.