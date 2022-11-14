AC: вместо того чтобы прислушаться к Путину, США пытаются со всех сторон загнать Россию в угол

Независимо от того, разместят ли Финляндия и Швеция базы НАТО или ядерное оружие, Госдеп США уже одобрил потенциальную продажу Финляндии управляемых реактивных систем залпового огня для укрепления «потенциала наземной и противовоздушной обороны на северном фланге Европы». В мае Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не представляет угрозы для России, но предупредил, что расширение военной инфраструктуры на этой территории наверняка вызовет реакцию со стороны России. Принятие Финляндией и Швецией всех возможностей НАТО — не единственная ядерная новость, которая ещё больше загоняет Россию в угол. В конце октября США объявили о поставке модернизированных гравитационных ядерных бомб B61-12 на базы НАТО в Европе. Модернизированные бомбы не только более точные, но и, что ещё больше провокационно для России, сконструированы таким образом, что их могут нести все бомбардировщики и истребители США и союзников. Россия заявила, что ускоренная модернизация ядерного оружия рассматривается ею как снижение «ядерного порога», которое «не может быть проигнорировано», указывает The American Conservative.

Дальнейшая угроза пришла с другого направления. В своём выступлении на форуме «Крымская платформа» спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси признала, что саммит, на котором она присутствовала, «был создан, чтобы положить конец российской оккупации Крыма* и восстановить контроль Украины над территорией в полном объёме в соответствии с международным правом. Крым — это Украина». Затем она добавила, что «все мы здесь пообещали поддержать Украину... в Крыму, на других территориях, которые он пытался незаконно аннексировать, и по всей стране — до победы. И это то, что мы будем делать, пока не одержим победу», сообщает The American Conservative.

Политика США заставляет Россию чувствовать себя загнанной в угол со всех сторон. В то время, когда кризис на Украине достиг невообразимого ранее уровня опасности, возможно, США следует искать выход из положения, в котором, по словам Байдена, он «пытается разобраться», вместо того, чтобы ещё больше загонять Россию в угол, резюмирует The American Conservative.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).