Welt о выступлении Путина на Валдае: не стоит обманываться — он от своего курса не отступит

В валдайской речи главы Кремля Владимира Путина прозвучали примирительные интонации, но обманываться ими не стоит, считает Welt. Российский президент будет и дальше непреклонно придерживаться выбранного на Украине курса и своих взглядов, убеждён корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. По его словам, Путин хочет как минимум установить полный контроль над территориями в Донбассе, присоединёнными к России.

И сегодня с утра в пятницу поговорим с нашим российским корреспондентом Кристофом Ваннером, который сейчас находится в Москве. Кристоф, доброе утро. Кристоф, заметили ли вы какие-то изменения в курсе президента Путина?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Нет, по моему мнению, их абсолютно нет. Нам не стоит забывать, что 30 сентября Владимир Путин в нарушение норм международного права, как мы говорим, аннексировал* четыре украинские области. Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск. А теперь он выступил с речью, в которой вновь подчеркнул, что он категорически против гегемониальных амбиций США, против американского доминирования. Он выступает за мир, в котором есть различные полюса, и они участвуют в разработке международных правил.

Возможно, Путин де-факто говорит о трёхполюсном мире, в котором центрами силы будут выступать США, Россия и Китай. Путин продолжает придерживаться этой позиции. В прошлом он также об этом постоянно говорил, и, если можно так выразиться, поучал. И это выступление на Валдае — не исключение. Время от времени Путин показывает, что он миролюбивый и готов к компромиссам, но такие оценки нужно давать с осторожностью. Это всегда определённым образом связано с его состоянием на данный момент, с настроением российского президента.

Но в его намерении закрепить сферу российского влияния, а также добиться реализации своих взглядов на Украине, то есть как минимум полностью контролировать те области, которые он аннексировал, ничего не изменилось. Не стоит обманываться, когда вы видите Путина, который четыре часа выступает с речью, отвечает на вопросы и время от времени говорит вещи, которые можно понять как снижающие уровень обострения. Повторюсь, Путин будет и дальше непреклонно придерживаться своего курса и своих взглядов.

Дата выхода в эфир 28 октября 2022 года.



* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).