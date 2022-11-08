ERR: в Эстонии увеличилась доля людей, живущих в бедности

По информации Департамента статистики Эстонии, по сравнению с 2020 годом доля населения страны, живущего в относительной бедности, увеличилась на 2,2%. Как пишет ERR, чаще всего это пожилые люди, а среди семей с детьми — родители-одиночки.
По сравнению с 2020 годом доля населения Эстонии, живущего в относительной бедности, увеличилась на 2,2%. Как пишет ERR, об этом сообщили в эстонском Департаменте статистики.
В относительной бедности чаще всего проживают пожилые люди, а среди семей с детьми — родители-одиночки.
По словам руководителя отдела демографической и социальной статистики Департамента статистики Анет Мюйрсоо, уровень относительной бедности показывает неравномерность доходов в государстве.
«В относительной бедности в прошлом году проживало около 301 100 человек, что примерно на 30 300 человек больше, чем в 2020 году. Месячный доход этих людей с учётом состава домохозяйства был меньше 763 евро», — сказала Мюйрсоо.
Уровень относительной бедности был самым высоким за последние годы и прежде всего вырос за счёт пожилых людей.
«В группе проживающих в одиночку лиц в возрасте 65 лет и старше в относительной бедности проживало 82,8 процента жителей, что на 4,7 процента больше, чем годом ранее. В большей степени это вызвано средним размером пенсии по старости, который меньше установленной границы относительной бедности. Кроме того, в относительной бедности проживает практически каждый третий родитель-одиночка. Их доходы не выросли так быстро, как, например, у семей с двумя родителями», — объяснила Мюйрсоо.
Уровень относительной бедности — это доля лиц, чей годовой доход с учётом состава домохозяйства меньше установленной границы относительной бедности.
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