Полковник Макгрегор: нужно опасаться не ядерной войны, а того, что Байден введёт войска на Украину без согласия конгресса
Резолюция о военных полномочиях, на мой взгляд, крайне неконституционный пример законодательного акта, она никогда не рассматривалась судами. Её существование означает, что мы можем проснуться однажды утром и услышать по телевизору, как Джо Байден говорит: «Кстати, прошлой ночью 50 тысяч американских солдат были отправлены на Украину» и ни конгресс, ни кто бы то ни было ещё не сможет ничего с этим сделать в течение 90 дней. Затем он выступает с отчётом, и может пройти ещё 90 дней, прежде чем ему понадобится согласие конгресса. То есть в течение полугода, 180 дней, как я это себе представляю, у него будут конституционные полномочия, которые были чётко закреплены за конгрессом Мэдисоном и другими (авторами Конституции США. — ИноТВ). Он может выбрать цель и начать войну, для этого у него есть все полномочия. Мэдисон был непреклонен в убеждении о разделении полномочий вести войну и полномочий её объявлять. Президент Никсон наложил вето на этот ужасный закон, поскольку полагал, что он ограничивает, а не расширяет его власть — это тема для отдельного разговора. Эта резолюция даёт Байдену такие полномочия. Нужно ли нам бояться, что мы проснёмся однажды утром и окажется, что пока мы спали, 50 тысяч — условно — экипированных американских военнослужащих стали участниками российско-украинского конфликта?
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