Foreign Affairs: США пора начать создавать почву для мирного урегулирования украинского кризиса

Позиция администрации Джо Байдена, заключающаяся в том, что Украина должна сама определить момент для завершения конфликта с Россией, становится несостоятельной, считает политолог Эмма Эшфорд. В своей статье для Foreign Affairs она пишет: США должны начать создавать условия для грядущей мирной сделки с Россией, которая может включить в себя более гибкий подход в плане итогового территориального разграничения и частичную отмену санкций.

События сентября 2022 года показали, что патовой ситуации, сложившейся на Украине к августу, уже не существует, пишет политолог Эмма Эшфорд в своей статье для Foreign Affairs. В числе событий, положивших конец патовой ситуации, Эшфорд перечисляет украинское наступление, частичную мобилизацию в России и ракетные атаки на украинские инфраструктурные объекты. Таким образом, конфликт между Россией и Украиной вступает в новую, более опасную фазу, подчёркивает автор.

Как отмечает Эшфорд, в начале конфликта администрация Джо Байдена демонстрировала реалистичный подход к конфликту на Украине, поддерживая Киев, но ясно давая понять, что прямого вмешательства со стороны США не будет. При этом в Вашингтоне избегали говорить о важнейшем аспекте стратегии, а именно о том, как конфликт будет завершён. Многие даже говорили, что подталкивать Украину к переговорам — это аморально.

Однако практически все конфликты завершаются переговорами, отмечает Эшфорд. Между тем, новый виток эскалации на Украине грозит прямым столкновением России и НАТО, а также ядерным конфликтом: что же касается экономического ущерба от украинского кризиса, то он уже огромен и будет только увеличиваться. Поэтому, даже если мирное урегулирование сегодня выглядит невозможным, администрация Байдена должна начать продумывать эти вопросы, пишет автор. Вашингтон должен продумать, когда наступит лучший момент для продвижения переговоров: как отмечает Эшфорд, для достижения наилучшей сделки администрация Байдена должна учитывать как украинскую, так и российскую внутреннюю политику, а также избрать гибкий подход, особенно в вопросе возможной отмены части антироссийских санкций.

Из-за нового витка эскалации администрации Байдена уже трудно поддерживать свою старую позицию, заключавшуюся в том, что Украина должна решить, каким будет завершение конфликта, пишет Эшфорд. Между тем, финансовые последствия кризиса только нарастают: на Украине заканчиваются деньги, а Европа охвачена собственным кризисом, связанным с резким ростом цен на энергию. Всё это делает нынешнюю позицию Вашингтона несостоятельной, считает автор.

Для того чтобы заложить основу мирного урегулирования, американские политики должны удостовериться, что интересы США, Европы и Украины не расходятся, пишет Эшфорд. При этом важно понимать, что украинские интересы совсем не обязательно идентичны интересам западных стран: для Киева ставки выше — и там могут решить, что стране нечего терять в вопросах нагнетания напряжённости. Однако попытки украинского продвижения зависят от западных вооружений, разведданных и финансирования: в это же самое время европейские государства несут очень большие убытки от продолжения украинского кризиса, а возможный новый виток обострения создаст прямую угрозу для них самих.

Всё это не означает, что Запад должен подтолкнуть Украину к уступкам, отмечает Эшфорд. Однако это означает, что дальнейшая западная помощь Украине должна направляться не с прицелом на продолжение конфликта, а с прицелом на обеспечение Киеву наилучших условий за столом переговоров. Следовательно, цели должны быть ограничены: вместо того чтобы пытаться вернуть всю территорию, утраченную после 2014 года, Украина должна сосредоточиться на целях, которые с куда меньшей вероятностью спровоцируют обострение ситуации и поспособствуют установлению прочного мира, считает автор. Вашингтон же, в свою очередь, должен поддержать это стремление, а также обозначить Киеву пределы своей помощи и недопустимые риски роста напряжённости. Кроме того, США должны убедить Украину занять более умеренную позицию по таким вопросам, как Крым, а также подчеркнуть экономическую помощь на восстановление экономики, которую Украина получит после урегулирования.

Есть также и другие вопросы, в которых возможен гибкий подход, считает Эшфорд. В частности, итоговое территориальное разграничение: политики не должны быть безусловно привержены концепции «границ на момент 24 февраля 2022 года» или «границ до 2014 года»: в общем и целом, политики должны руководствоваться не абстрактными принципами, а практическими результатами. Независимая и суверенная Украина, способная защитить себя и интегрироваться с Европой, будет куда предпочтительнее, чем Украина, имеющая постоянные территориальные споры на границах. Как отмечает автор, ситуация на Украине развивается динамично, и США не должны связывать себя обещаниями, которые будет трудно реализовать на практике.

Кроме того, Западу стоит продумать политику потенциального ослабления антироссийских санкций, пишет Эшфорд. В частности, нужно понять, какие штрафные меры могут быть отменены. По мнению автора, отмена ряда санкций должна стать предтечей к заключению мирной сделки: например, можно рассмотреть разблокировку части российских валютных резервов. Как отмечает Эшфорд, заморозка резервов почти не влияет на ослабление российской экономики в долгосрочной перспективе, однако поможет Кремлю стабилизировать экономическую ситуацию в краткосрочный период. Также возможна разработка плана, который будет предусматривать постепенное снятие с России санкций в обмен на уступки.

Как отмечает Эшфорд, сегодня ситуация на поле боя остаётся «динамичной»: обе стороны считают, что способны добиться победы. Достижение мирного урегулирования станет возможным, когда исход противостояния станет более очевидным для всех. Эшфорд подчёркивает, что на данный момент сохраняются значительные риски эскалации и расширения конфликта: поэтому американские дипломаты и политики должны продумывать стратегию по его окончании. Важно также и то, что Вашингтон должен донести свою позицию до Брюсселя и Киева, чтобы избежать расхождений.