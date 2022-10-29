Французский политик: мудрость обязывает нас найти выход для Путина

По словам французского политика Пьера Лелуша, на Украине идёт не просто конфликт, но глобальное цивилизационное столкновение, которое легко может перерасти в ядерную катастрофу. Поэтому в интервью Le Figaro он призывает Запад встать на путь переговоров, не отстраняясь и не доверяя одной Украине задачу решать, когда на её территории может наступить мир.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью: «Мы должны избегать любого прямого конфликта между Россией и НАТО». С этим изречением полностью согласен бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО французский политик Пьер Лелуш. В интервью Le Figaro он отмечает, что этой же линии придерживаются и Джо Байден, и Эммануэль Макрон, которые хоть и помогают Украине, но стараются не спровоцировать прямого столкновения с Россией.

Вот только политик отмечает: война уже почти идёт. США и НАТО уже перечислили Украине почти €20 млрд военной помощи, а всего помощи – €60 млрд. По его словам, война эта опосредованная, ведь украинцы носят западное оружие. «Парадокс в том, что если вчера мы опасались российской военной угрозы для Европы после молниеносной кампании на Украине, то сегодня мы опасаемся последствий возможного поражения России! Потому что если бы российская армия внезапно была разбита или если бы российская глубинка подверглась удару, то очень вероятным стало бы применение русскими тактического ядерного оружия», — отмечает Лелуш.

При этом Штаты угрожают России массированным ударом и «Армагеддоном». «В таком случае мы были бы очень близки к глобальному ядерному катаклизму», — считает политик, уточняя, что такой кризис был бы гораздо серьёзнее кубинского. Хотя пока что обе стороны проявляют сдержанность: Россия не бомбила пути поставок вооружений из Польши, а американцы не поставили Киеву ни танков, ни истребителей, ни ракет большой дальности.

Но всё это нестабильно, отмечает автор статьи, ведь у войны своя «адская механика». Он напоминает, что изначально главный предмет спора заключался в статусе Украины и двух провинций Донбасса, «о которых почти никто не слышал, до 2014 года во всяком случае». Сегодня же конфликт стал цивилизационным: Россия против всего Запада. Теперь Зеленский заявляет, что никогда не будет вести переговоры с Путиным. И Запад держится в стороне, сам призыв к прекращению огня считается в Киеве, а также в большинстве западных государств синонимом государственной измены. Но при этом если противостояние продолжится, то оно может привести к катастрофе.

Поэтому «мудрость обязывает нас срочно найти секретные каналы связи с Кремлём, чтобы подготовиться к деэскалации и, как говорит сам Байден, найти «выход для Путина», отмечает политик. Он хвалит Макрона за призывы к миру, а также напоминает, что в Штатах тоже раздаются призывы к Байдену восстановить контроль над ситуацией. «Со своей стороны, я уже много месяцев говорю и пишу, что нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда всё это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете. Давно пора положить этому конец», — говорит Пьер Лелуш.

При этом он согласен, что Путин по сути вернул НАТО смысл существования. «В Ла-Шапель-де-Мон, в Бельгии, в штаб-квартире НАТО мы должны каждый день ставить свечи за Путина, спасителя Атлантического альянса». Он напоминает, что ещё недавно Трамп называл этот альянс устаревшим. Но теперь, благодаря Путину, Швеция и Финляндия, вопреки своему историческому нейтралитету, присоединились к альянсу, превратив Балтийское море в полностью натовское озеро, отмечает политик. «Но это еще не всё: Путин заменил российский газ американским СПГ, и он позволит американской военной промышленности поставлять европейским союзникам современное американское оружие на сотни миллиардов долларов, — отмечает Лелуш. — Забудьте о мечте Макрона о «суверенной Европе», «автономной» стратегически: этого сейчас никто не хочет».

Однако при этом, как отмечает политик, парадокс заключается в том, что главная задача США — это противостояние с Китаем. «Как только судьба России будет решена, именно против Китая соберётся действовать Америка и «союзникам» будет предложено содействовать ей», — отметил Пьер Лелуш в интервью Le Figaro.