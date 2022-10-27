СТРАНА: улицу Малиновского в Киеве переименовали в улицу Героев полка «Азов»

19:27
Путин заявил о готовности России к решению любых вопросов с США в рамках диалога
Российский президент Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о готовности России к решению любых вопросов с США в рамках диалога.
19:26
Член парламента Великобритании о ЧМ-2022: Катар использует спорт для обеления себя после нарушений прав человека
Член парламента Великобритании Лейла Моран прокомментировала высказывание главы МИД Джеймса Клеверли, который призвал с уважением относиться к Катару, который примет чемпионат мира по футболу 2022 года.
19:25
Пентагон: США в начале ноября предоставят ВСУ ЗРК NASAMS
Глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции заявил, что США в начале ноября предоставят боевикам ВСУ зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS.
19:25
В Татарстане зафиксировали 142 случая COVID-19 за сутки
В Татарстане зафиксировали 142 случая COVID-19 за последние сутки.
19:22
Невролог Вознюк назвал главные симптомы инсульта
Главный специалист-невролог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук Игорь Вознюк назвал главные симптомы инсульта.
19:22
Доцент Степанова дала прогноз по ценам на рынке аренды жилья
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова дала прогноз по ценам на рынке аренды жилья.
19:22
Объём контрактов малого бизнеса на Портале поставщиков вырос на 11,7%
Объём контрактов малого и среднего бизнеса на Портале поставщиков в январе — сентябре 2022 года вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 51% по сравнению с 2020-м. Показатель составил 36,3 млрд рублей.
19:22
Ростовская область получит 1,37 млрд рублей на повышение зарплат медикам
Фонды ОМС Ростовской области получат 1,37 млрд рублей на повышение зарплат медикам. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина.
19:22
Жулин считает, что Кацалапов и Синицина ещё не всё сказали в фигурном катании
Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением, что пара Никита Кацалапов — Виктория Синицина могут вернуться в состав сборной России по фигурному катанию, если будут международные соревнования.
19:21
В Иркутской области подтвердили 110 случаев COVID-19 за сутки
В Иркутской области подтвердили 110 случаев COVID-19 за последние сутки.
19:19
В Ленобласти ликвидировали почти 400 незаконных свалок с начала года
В Ленинградской области ликвидировали почти 400 незаконных свалок с начала 2022 года.
19:19
Юрист Кузнецова рассказала об индексации пенсий неработающих пенсионеров
Юрист Елена Кузнецова рассказала об индексации пенсий неработающих пенсионеров.
19:17
Путин заявил о пройденном Россией пике трудностей из-за санкций
Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России пик трудностей, вызванных введёнными санкциями, пройден.
19:17
В Севастополе зарегистрировали 21 случай COVID-19 за сутки
В Севастополе зарегистрировали 21 случай COVID-19 за последние сутки.
19:16
Карпин назвал Павлюченко значимым нападающим в российском футболе
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что экс-форварда «Тоттенхэма» Романа Павлюченко можно назвать значимым нападающим для национального футбола.
19:14
Путин заявил о намерении продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год
Президент России Владимир Путин заявил о намерении продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год.
19:14
Путин заявил, что ушедшие из России компании имеют договорённость о скором возвращении
Уходящие из России компании продают активы за бесценок своему менеджменту, с которым они имеют договорённость о скором возвращении. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
19:14
Артемьева и Брюханов выиграли второй этап юниорского Гран-при России в парном катании
Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов стали победителями второго этапа юниорской серии Гран-при России в соревнованиях спортивных пар в Сочи.
19:13
Путин заявил, что США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию
Российский президент Владимир Путин заявил, что США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию.
19:13
Медведев — о травме: до субботы я не был на 100% уверен, что сыграю в Вене
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём физическом состоянии после повреждения.
19:11
Сафронов: действия Гашека вызывают изжогу
Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов высказался о заявлениях бывшего голкипера Доминика Гашека про российских спортсменов.
19:10
В Удмуртии выявили 174 случая COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 174 случая COVID-19 за последние сутки.
19:09
В Нижнем Новгороде создали комплексные экскурсионные программы для владельцев «Пушкинских карт»
В Нижнем Новгороде создали комплексные экскурсионные программы «Музейная перемена» и «Большая музейная перемена» для владельцев «Пушкинских карт».
19:09
Диетолог Плато посоветовал подбирать завтрак в зависимости от образа жизни
Диетолог Алекс Плато посоветовал подбирать завтрак в зависимости от образа жизни.
19:09
Исследование показало, что в России насчитывается 150 тысяч электромобилей и гибридов
Доля электромобилей и гибридов в парке легковых автомобилей в России составляет 0,28%, или 150 тыс. единиц.
19:08
Финансовый консультант Ерёменко рассказал о выгоде инвестиций в юань и гонконгский доллар
Международный финансовый консультант Василий Ерёменко выразил мнение, что китайский юань и гонконгский доллар в настоящий момент являются хорошей альтернативой американскому доллару.
19:08
Врач Викулов назвал тип вируса гриппа, который будет преобладать в этом сезоне в России
Врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какой тип гриппа будет преобладать в России в конце осени и зимой.
19:07
Путин заявил, что именно он поручил Шойгу проинформировать коллег о «грязной бомбе»
Президент России Владимир Путин заявил, что он лично поручил министру обороны Сергею Шойгу проинформировать его зарубежных коллег об угрозе создания на Украине «грязной бомбы».
19:05
Путин заявил о попытках Киева замести следы создания «грязной бомбы»
Президент России Владимир Путин заявил о попытках киевского режима замести следы создания «грязной бомбы».
19:04
Тренер Турсунов объяснил, почему ушёл от теннисистки Радукану
Российский тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал свой уход от британской теннисистки Эммы Радукану.
19:01
В МЧС ДНР заявили о локализации пожара на железнодорожной станции в Шахтёрске
Пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики заявила о локализации пожара на железнодорожной станции в Шахтёрске
19:00
Путин рассказал, что у него нет ощущения недооценки противника на Украине
Российский президент Владимир Путин рассказал, что у него нет ощущения недооценки противника на Украине.
18:59
Путин назвал Эрдогана непростым партнёром
Президент России Владимир Путин назвал лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сильным руководителем, но непростым партнёром.
18:59
Матыцин: мы не теряем надежды на допуск российских волейболистов на Олимпиаду
Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
18:57
Кунде — о вылете «Барселоны» из ЛЧ: есть ещё много трофеев, за которые мы будем бороться
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде прокомментировал вылет испанского клуба в Лигу Европы.
18:57
Путин: все задумались, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах
Президент России Владимир Путин заявил, что все задумались на будущее, стоит ли держать золотовалютные резервы в долларах.
18:54
Юрист Соловьёв рассказал о порядке получения земли в безвозмездное пользование
Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал, в каких случаях Земельный кодекс предусматривает безвозмездную передачу земли гражданам.
18:54
В Москве прокомментировали ситуацию с ценами на парковку
Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов прокомментировал ситуацию с ценами на парковку.
18:53
Путин заявил об отсутствии политического и военного смыслов в ядерном ударе по Украине
России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смыслов. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
18:53
Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны США
Американское Министерство обороны опубликовало стратегию национальной обороны (СНО) США.
18:51
Агент Сычевого: логично, что интерес к Сычевому может появиться
Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал новость, что форвардом интересуются клубы чемпионата России.
18:49
Серджо Джованни вошёл в тренерский штаб «Торпедо»
Итальянский тренер по физподготовке Серджо Джованни вошёл в тренерский штаб московского «Торпедо».
18:49
Путин: расширение НАТО было для России неприемлемым
Президент России Владимир Путин прокомментировал причины начала спецоперации на Украине.
18:48
«Барселона» потеряла 20,2 млн евро, не выйдя в плей-офф Лиги чемпионов
Стали известны экономические последствия невыхода «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2022/23.
18:48
Путин заявил, что всё время думает о потерях в связи со спецоперацией на Украине
Российский президент Владимир Путин на сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что всё время думает о потерях, связанных со спецоперацией на Украине.
18:46
Лавров обсудил по телефону с главой МИД Китая операцию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим китайским коллегой Ван И спецоперацию на Украине.
18:44
Metaratings: Россия и Узбекистан ведут переговоры о товарищеском матче
Сборные России и Узбекистана могут провести товарищеский матч 20 ноября в Ташкенте.
18:42
Ялыев победил Эмиева в главном поединке турнира «Наше дело»
Стали известны результаты турнира смешанных единоборств в промоушене «Наше дело».
18:41
Путин назвал главной целью спецоперации на Украине помощь Донбассу
Президент России Владимир Путин заявил, что главной целью спецоперации на Украине была помощь Донбассу.
18:40
Минеев рассказал, что проведёт в Мариуполе подготовку к бою с Родригесом
Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал, что заключительный этап подготовки к поединку с бразильцем Фернандо Родригесом проведёт в Мариуполе.