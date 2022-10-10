Вести: киевское метро полностью остановило движение

11:43
Комличенко: Сафонову было обидно допустить такую ошибку, весь матч спасал
Нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказался о выступлении голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в 12-м туре чемпионата России.
11:41
В Чувашии отменят новогодние торжества, чтобы поддержать мобилизованных
Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что новогодние торжества в республике будут отменены, а сэкономленные средства направят на поддержку мобилизованных.
11:40
Спикер Госдумы Володин назвал предательством отъезд россиян из страны
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин назвал предательством отъезд некоторых россиян из страны.
11:35
Конструкторское бюро «Рубин» разрабатывает более десяти типов беспилотников для ВМФ России
ЦКБ «Рубин» разрабатывает более десяти типов беспилотных подводных аппаратов для Военно-морского флота России совместно с Министерством обороны.
11:31
Стремоусов заявил, что все атаки ВСУ в Херсонской области отбиты
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что все атаки ВСУ отбиты, паники нет.
11:30
Минеев проведёт бой с Родригесом до ухода в армию
Российский боец Владимир Минеев проведёт поединок по правилам кикбоксинга с бразильцем Фернандо Родригесом.
11:28
Минобороны опубликовало видео уничтожения колонны техники ВСУ с помощью «Корнетов»
Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения колонны военной техники Вооружённых сил Украины с помощью противотанковых комплексов «Корнет».
11:23
Следственный комитет заинтересовался очередным осквернением мемориала в Литве
Следственный комитет России проверит обстоятельства очередного осквернения мемориала советским солдатам в Литве.
11:20
В России за сутки госпитализировали 724 человека с коронавирусом
За сутки в России госпитализированы 724 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1017 пациентов с COVID-19.
11:19
Карпина — о голе Олусегуна: наши ребята ещё трусы поправляли
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, прокомментировала первый гол в матче с «Краснодаром» в рамках 12-го тура чемпионата России.
11:15
Правительство Финляндии анонсировало масштабную кампанию по энергосбережению
Правительство Финляндии с 10 октября запускает всеобщую энергосберегающую кампанию Astetta alemmas. Её цель — экономия энергии в повседневной жизни, сообщает ТАСС.
11:12
Сенатор Морозов прокомментировал заявление Путина о подрыве Крымского моста спецслужбами Украины
Сенатор Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.
11:12
Старовойт заявил, что гарнизон Курской области будет усилен для защиты границы
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об усилении гарнизона и армейской группировки для защиты госграницы и пресечения обстрелов.
11:08
Украинские железные дороги предупредили о задержках поездов на западном направлении
Украинские железные дороги предупредили о возможных задержках в следовании поездов на западном направлении в связи с повреждениями контактной сети.
11:07
Орлов раскритиковал Йокановича за ставку на Смолова в атаке «Динамо»
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении нападающего Фёдора Смолова за «Динамо».
11:04
Минобороны России: новый спутник «ГЛОНАСС-К» приняли на управление с Земли
Спутник «ГЛОНАСС-К», запущенный с Плесецка, принят российскими воздушно-космическими силами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
11:03
Главы МИД Индии и Австралии договорились о расширении дипломатического присутствия
Австралия и Индия договорились о расширении дипломатического присутствия, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на пресс-конференции с главой австралийского МИД Пенни Вонг.
10:57
Цена акций «Газпрома» на бирже упала на 30% после дивидендных отсечек
Стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже снизилась почти на 30%, а «Татнефти» — более чем на 18% после дивидендных отсечек. Об этом сообщает ТАСС.
10:54
Власти Львова сообщили об энергетическом коллапсе в городе
Во Львове произошёл энергетический коллапс, в части города пропало электричество, также не работают городские теплоэлектроцентрали, наблюдаются проблемы с водой. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на мэра города Андрея Садового.
10:53
Бывший игрок «Йокерита»: просто счастлив, что смог покинуть КХЛ
Бывший игрок «Йокерита» Давид Скленичка, выступающий в «Брюнесе», высказался об отъезде из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
10:46
Депутат Шеремет предложил «погасить» спутниковую группировку НАТО
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет считает необходимым деактивировать спутниковую группировку НАТО, которая собирает данные для украинских войск.
10:40
Леклер поздравил Ферстаппена с чемпионским титулом «Формулы-1»
Пилот Ferrari Шарль Леклер поздравил гонщика команды Red Bull Макса Ферстаппена с завоеванием титула чемпиона мира по итогам сезона «Формулы-1».
10:37
Мэр Турку в Финляндии предложила убрать консульство России из города
Мэр финского города Турку Минна Арве попросила Министерство иностранных дел Финляндии закрыть консульство России в этом городе.
10:29
Белгородский оперштаб объяснил звуки взрывов уничтожением боеприпасов на полигоне
Звуки взрывов в Белгороде и его пригороде связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне, сообщили РИА Новости в региональном оперштабе.
10:29
Осинькин: у «Спартака» есть лицо, но «Зенит» играет в самый сильный футбол
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
10:26
Около 350 грузовиков и 1400 человек перевезли паромы через Керченский пролив за сутки
Экстренные службы сообщили, что паромы перевезли около 350 грузовиков и 1,4 тыс. человек за сутки через Керченский пролив после взрыва на Крымском мосту.
10:20
Лэмпард: Роналду — один из величайших игроков в истории
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
10:20
Экономист Остапкович объяснил заявление евродепутата от Латвии про отопление зимой
Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал заявление бывшего мэра Риги, депутата Европарламента от Латвии Нила Ушакова о перспективах страны остаться без отопления зимой.
10:17
Зеленский заявил, что воздушная тревога не стихает по всей Украине
Воздушная тревога не стихает по всей Украине, заявил президент страны Владимир Зеленский.
10:09
Вратарь «Крыльев» Ломаев взял вину на себя за поражение в матче со «Спартаком»
Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу.
10:08
Володин призвал говорить больше о прибывающих в Россию людях, а не об уехавших
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал помогать людям, которые прибыли в Россию и воссоединились с ней, — это жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
10:00
МВД Украины: некоторые районы Львова и Тернополя остались без света
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ряд районов Львова и Тернополя остались без электричества после взрывов.
09:54
Мельник разозлился после вопроса, почему его сын учится в Берлине вместо службы в ВСУ
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал бессовестной члена Левой партии ФРГ Эзги Гюйылдар, которая задала ему вопрос о службе сына в ВСУ.
09:52
Головин рассказал о своих футбольных целях в этом сезоне
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих планах на сезон-2022/23.
09:46
В МВД Украины сообщили о резких перепадах напряжения в электросети в Киевской области
Советник украинского МВД Антон Геращенко сообщил, что в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети.
09:42
Классен: для «Спартака» сейчас цель номер один — победить ЦСКА в дерби
Защитник «Спартака» Леон Классен поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с ЦСКА.
09:39
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов
Украинские военные выпустили по Донецку и Ясиноватой 13 снарядов, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
09:33
Украинские СМИ сообщают о взрывах во Львове
Украинские СМИ сообщают, что в Киеве продолжают раздаваться взрывы. Также сообщается о взрывах во Львове.
09:30
Головин считает, что Чалов и Кучаев могли бы заиграть в европейских клубах
Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о перспективах футболистов ЦСКА Фёдора Чалова и Константина Кучаева.
09:22
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1500
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $1,5 тыс. впервые с 29 июня, свидетельствуют данные торгов.
09:21
Защитник «Тампы» Коул опроверг обвинения в сексуальных домогательствах
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Иэн Коул опроверг обвинения в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.
09:19
Украинские СМИ сообщили о взрывах в центре Киева
Украинские СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киеве. Информацию о том, что в столице Украины были слышны взрывы, подтверждают и местные власти.
09:08
Курс доллара поднялся до 62 рублей
Впервые с 21 сентября курс доллара поднялся до 62 рублей на Московской бирже.
09:06
Антони стал первым игроком «Манчестер Юнайтед», забившим в трёх первых матчах в АПЛ
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони отметился голом в матче десятого тура чемпионата Англии с «Эвертоном».
09:03
Рогов предупредил о подготовке Киева к наступлению на Запорожскую область
Киевские власти начали информационную подготовку наступления на Запорожскую область, в ближайшее время могут начаться провокации, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
08:54
Ростуризм предложит меры поддержки туристической отрасли в Крыму
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ведомство в ближайшее время представит в правительство России предложения по поддержке субъектов туристической отрасли в Крыму.
08:54
Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» в преддверии старта сезона
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку клуба.
08:41
Илан Шор: присоединение Молдавии к санкциям было бы объявлением войны своему же народу
Председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор заявил, что возможное присоединение Кишинёва к антироссийским санкциям означало бы объявление войны собственному народу.
08:40
Организаторы ЧМ-2022 надеются на победу Месси в турнире
Генеральный секретарь Высшего комитета по реализации и наследию (SC) Катара Хассан аль-Тавади выразил надежду, что Лионель Месси станет победителем предстоящего чемпионата мира.
08:34
Болтон считает, что руководство России может стать «законной целью» при использовании ЯО
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российское руководство в случае принятия решения о применении ядерного оружия будет считаться «законной целью» для Соединённых Штатов, в частности, это касается и президента России.