NBC: французская строительная компания призналась, что переводила деньги террористам в Сирии

Крупная французская цементная компания Lafarge призналась, что платила террористам в Сирии миллионы долларов, сообщает телеканал NBC. Платежи предназначались для бесперебойной работы цементного завода, в то время как террористические группировки захватывали и убивали американских заложников. Теперь компания выплатит правительству США компенсацию в размере почти $800 млн.

Строительная компания, работающая по всей Америке, сегодня признала себя виновной в поддержке террористов, убивавших американцев. Официальные лица заявили, что это первое судебное преследование в США предприятия за поддержку терроризма. С нами корреспондент юстиции Кен Диланиан.

Одна из крупнейших корпораций в мире призналась сегодня вечером в том, что переводила миллионы долларов в ИГ*.

ЛИЗА МОНАКО, заместитель генерального прокурора США: Корпоративная преступность достигла нового дна и очень тёмного состояния.

Французская цементная компания Lafarge, управляющая заводами в десятках стран и 43 штатах США, признала себя виновной в том, что платила террористам в Сирии в период с 2013 по 2014 год, чтобы обеспечить работу цементного завода, пока ИГ* и другие группировки боролись за власть. Платежи производились в то самое время, когда террористическая группировка захватывала и обезглавливала американских заложников, в том числе Джеймса Фоули и Стивена Сотлоффа. Прокуроры заявили, что компания отправила ИГ и связанному с «Аль-Каидой»** «Фронту ан-Нусра»*** более десяти миллионов долларов, а затем попыталась скрыть это.

БРЭОН ПИС, прокурор Восточного округа Нью-Йорка: Lafarge заключила сделку с дьяволом — иностранными террористами, которые пообещали и фактически причинили вред Соединённым Штатам, их народу и их национальной безопасности.

Компания согласилась выплатить правительству США компенсацию в размере около восьмисот миллионов долларов. Французские власти в 2018 году обвинили восемь бывших руководителей Lafarge в финансировании терроризма. Компания, в настоящее время принадлежащая швейцарской фирме, заявила сегодня, что глубоко сожалеет о случившемся, добавив, что вовлечённые руководители больше там не работают и что ни в одном из действий не участвовали американские сотрудники.

КЕН ДИЛАНЯН, корреспондент NBC по вопросам правосудия и разведки: По неприятному повороту обстоятельств, судебные документы показывают, что Lafarge вела дела с ИГ и «Аль-Каидой» в то же время, когда бетон компании использовался для строительства Всемирного торгового центра на месте, где террористы разрушили башни-близнецы в 2001 году.