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Daily Sabah: за девять месяцев 2022 года россияне купили в Турции почти в 3 раза больше жилья, чем годом ранее

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За девять месяцев этого года количество приобретённого россиянами жилья в Турции увеличилось на 199% в годовом исчислении, сообщает Daily Sabah. Причём, как отмечает издание, с марта 2022-го в стране наблюдается стремительный рост покупок недвижимости как российскими, так и украинскими гражданами.
Daily Sabah: за девять месяцев 2022 года россияне купили в Турции почти в 3 раза больше жилья, чем годом ранее
AP

За первые девять месяцев 2022 года количество приобретаемого россиянами жилья в Турции выросло на 199% по сравнению с тем же периодом 2021 года, пишет Daily Sabah со ссылкой на Турецкий статистический институт.

Если в прошлом году в этот период граждане России приобрели лишь 3115 объектов недвижимости, то в 2022-м — уже 9311, что, как отмечает издание, стало одним из последствий конфликта на Украине.

С марта этого года в Турции наблюдается стремительный рост покупок жилья как гражданами России, так и гражданами Украины, говорится в статье.

В частности, количество объектов недвжимости, купленных украинцами, увеличилось на 125% по сравнению с прошлым годом.

Общий объем продаж жилья иностранцам по всей стране в период с января по сентябрь увеличился на 32,5% в годовом исчислении. В целом ими были куплены 49 644 объекта, сообщает Daily Sabah.
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Daily Sabah Турция Европа
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