Daily Sabah: за девять месяцев 2022 года россияне купили в Турции почти в 3 раза больше жилья, чем годом ранее

01:03
Блинкен заявил о необходимости лидерства США в мире
Если США не будут занимать лидирующую роль в мире, то её займёт кто-нибудь ещё, чьи ценности, возможно, не будут совпадать с американскими, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
00:55
Левандовски намерен составить конкуренцию Холанду в гонке бомбардиров
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски заявил, что планирует составить конкуренцию форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду в гонке бомбардиров.
00:45
Спецборт МЧС России вылетел в Краснодарский край
Самолёт Ил-76 МЧС России отправился из Москвы в Краснодарский край для перевозки пострадавших, сообщает пресс-служба МЧС России.
00:35
Роднина — об отстранении женской сборной России от Евробаскета-2023: подпевалы общему хору
Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на решение Международной федерации баскетбола (ФИБА) отстранить женскую сборную России от участия в квалификации чемпионата Европы 2023 года.
00:27
Трасс отказалась подать в отставку с поста премьера Британии
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отказалась подать в отставку со своего поста, несмотря на призывы ряда депутатов от Консервативной партии.
00:25
Селюк считает, что Азмун хочет вернуться в «Зенит» из «Байера»
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об успехах иранского нападающего Сердара Азмуна в «Байере».
00:15
Пожар в жилом доме в Ейске полностью ликвидирован
Пожар в многоквартирном жилом доме в Ейске полностью ликвидирован, сообщает Министерство ГО и ЧС Краснодарского края.
00:08
Бензема стал самым возрастным обладателем «Золотого мяча» за последние 66 лет
Форвард сборной Франции и «Реал Мадрид» Карим Бензема получил «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту года.
00:03
МЧС: при крушении самолёта в Ейске погибли шесть человек
В результате крушения самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске погибли шесть человек, ещё 19 ранены, доложили главе МЧС Александру Куренкову.
23:58
Маск заявил, что отозвал запрос на финансирование Пентагоном Starlink на Украине
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его компания SpaceX уже отозвала запрос на финансирование Starlink на Украине со стороны Пентагона.
23:51
Озил — Бензема: я всегда говорил, что ты станешь обладателем «Золотого мяча»
Бывший хавбек «Реала» Месут Озил поздравил форварда мадридского клуба Карима Бензема с завоеванием «Золотого мяча».
23:47
Губернатор Краснодарского края заявил о введении режима ЧС на месте падения Су-34 в Ейске
На месте падения самолёта Су-34 в Ейске ввели режим ЧС. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
23:36
Обозреватель Fox News Паздер описал политику Байдена лозунгом «Остановите глупца»
Обозреватель Fox News Энди Паздер посоветовал Республиканской партии использовать на предстоящих выборах в конгресс США лозунг «Остановите глупца» в отношении проводимой американским лидером Джо Байденом политики.
23:28
Камоцци: думаю, рано или поздно Зиньковский будет играть в основе «Спартака»
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался об игре полузащитника красно-белых Антона Зиньковского.
23:25
В «Роскосмосе» заявили, что корабль «Прогресс МС-20» увёл МКС от столкновения с мусором
Российский корабль «Прогресс МС-20» увёл Международную космическую станцию от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
23:15
Канчельскис: «Золотой мяч» Бензема получил заслуженно
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал получение «Золотого мяча» по итогам 2022 года французским нападающим «Реала» Каримом Бензема.
23:12
В Пентагоне рассматривают возможность оплаты работы Starlink на Украине
В Пентагоне рассматривают возможность выделения средств с целью обеспечения работы на Украине системы спутниковой связи Starlink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску.
23:04
В МИД Италии призвали сограждан покинуть территорию Украины
Министерство иностранных дел Италии призвало сограждан покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в эту страну.
23:00
Власти заявили, что трое погибших при пожаре в доме в Ейске выпрыгнули с верхних этажей
Три человека погибли после падения с высоты в многоквартирном доме в Ейске, в котором произошёл пожар после крушения самолёта Су-34. Об этом заявила замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова.
22:56
Бензема впервые в карьере получил «Золотой мяч»
Форвард сборной Франции по футболу и «Реал Мадрида» Карим Бензема получил «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту года.
22:53
NI: украинские власти должны перестать диктовать НАТО требования по поставкам вооружения
Украинские власти должны перестать выдвигать свои требования Североатлантическому альянсу касательно поставок вооружения Украине. Такое мнение выразил издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.
22:47
Данни назвал Кокорина отличным игроком
Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни оценил игру нападающего Александра Кокорина в матче седьмого тура чемпионата Кипра с «Аполлоном».
22:42
В Госдуму внесли поправки о порядке создания добровольческих формирований
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, члены комитета по обороне и его глава Андрей Картаполов внесли в Госдуму поправки о порядке создания добровольческих формирований.
22:38
Угрозы обрушения повреждённого при пожаре в Ейске дома нет
Угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске, повреждённого при пожаре после крушения самолёта Су-34, в настоящее время нет. Об этом сообщили в Министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.
22:35
Степанова назвала большой потерей для молодых баскетболисток отстранение от Евробаскета
Бывшая баскетболистка Мария Степанова назвала большой потерей для молодых баскетболисток отстранение от Евробаскета-2023.
22:30
Степанова высказалась об отстранении женской сборной России от Евробаскета-2023
Бывшая баскетболистка Мария Степанова прокомментировала отстранение сборной России от Евробаскета-2023.
22:26
Блинкен: США оказывают помощь Украине, чтобы не допустить новых конфликтов
Соединённые Штаты оказывают помощь Украине, чтобы не допустить появления конфликтов в других регионах и не оказаться в них вовлечёнными. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе выступления на мероприятии в Стэнфордском университете.
22:16
В МЧС заявили, что шесть человек не выходят на связь после пожара в доме в Ейске
Шесть человек не выходят на связь после пожара в многоквартирном доме в Ейске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
22:10
Карацев разгромил Росола на старте турнира в Стокгольме
Российский теннисист Аслан Карацев пробился во второй круг теннисного турнира в Швеции.
22:06
Володин заявил, что законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ нацелены на защиту россиян
Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений призваны не ограничить, а защитить права российских граждан.
22:04
Канчельскис: уровень Кокорина — ФНЛ
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис раскритиковал форварда «Ариса» Александра Кокорина.
22:04
В ExxonMobil сообщили о полном выходе из проекта «Сахалин-1»
Американская компания ExxonMobil сообщила о полном выходе из нефтегазового проекта «Сахалин-1», заявил её представитель.
21:53
Хавбек «Барселоны» Гави выиграл Копа Трофи как лучший молодой футболист года
Полузащитник «Барселоны» Гави выиграл Копа Трофи как лучший футболист года среди игроков в возрасте до 21 года.
21:49
Канада расширила санкционный список в отношении России
Власти Канады расширили санкционный список в отношении России, добавив к нему ещё 34 физических лица и одно юридическое.
21:48
Газзаев — о конфликте Федотова и Абаскаля: это нормальное явление
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о конфликте Владимира Федотова с наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем после матча 13-го тура чемпионата России.
21:48
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на месте ЧП в Ейске
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на месте крушения военного самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске Краснодарского края.
21:41
Бушманов: матч ЦСКА — «Спартак» должен был понравиться болельщикам
Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал результат московского дерби между ЦСКА и красно-белыми.
21:40
Германия ужесточила правила выдачи шенгенской визы для россиян
Для получения шенгенской визы в Германию россиянам теперь необходимо предоставить выписку из банка, действующего в странах ЕС. Об этом говорится на портале сервисно-визового центра VisaMetric.
21:39
Эксперты дали советы руководителям по разрешению конфликтов в рабочем коллективе
В пресс-службе платформы «Авито Работа» рассказали о роли руководителя в формировании здоровой атмосферы в коллективе.
21:39
Минобрнауки увеличило количество обязательных часов по истории для студентов
Согласно новому приказу Минобрнауки, в программах бакалавриата и специалитета российских вузов число часов по истории увеличивается до четырёх зачётных единиц.
21:38
Калининградская область получит дополнительные средства на расселение аварийного жилья
Калининградская область дополнительно получит 102,4 млн рублей из федерального бюджета на расселение аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
21:37
Психолог Алексеева заявила о важности составления плана на дальнейшую жизнь
Клинический психолог Екатерина Алексеева заявила о важности составления плана на дальнейшую жизнь.
21:37
В Госдуме уточнят правила перерасчёта налоговой ставки при изменении статуса недвижимости
В Госдуме внесли на рассмотрение законопроект, в котором уточняется, с какого момента владельцы бывших квартир, переоформленных в нежилые помещения, должны начать уплату налога на имущество по повышенным ставкам.
21:36
Автоэксперт Мартыненко дал рекомендации по подбору зимней резины
Автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко дал рекомендации по подбору зимней резины.
21:35
Режиссёр Седрик Клапиш рассказал о выборе актрисы на главную роль в своём новом фильме
Французский режиссёр Седрик Клапиш рассказал, почему он выбрал на главную роль в своей новой картине «Шагни вперёд» не профессиональную актрису, а приму Парижской оперы Марион Барбо.
21:35
Автоэксперт Хресин дал советы по экономии топлива
Автоэксперт Алексей Хресин дал советы по экономии топлива.
21:35
В Тюменской области рассказали о модернизации первичного звена здравоохранения
На заседании правительства Тюменской области обсудили вопросы модернизации первичного звена здравоохранения.
21:34
Оперштаб: четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта в Ейске
Созданный в Краснодарском крае оперативный штаб сообщил, что четыре человека погибли и 25 пострадали при крушении самолёта Су-34 в жилом квартале в Ейске.
21:31
Байден намерен принять меры по отношению к Эр-Рияду после консультаций с конгрессом
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила о планах президента США Джо Байдена принять определённые меры в отношении Саудовской Аравии после консультаций с американским конгрессом.
21:31
The Peninsula Qatar: сборная Японии по футболу первой прибудет в Катар на чемпионат мира
Футболисты сборной Японии первыми прибудут в Катар для участия в чемпионате мира 2022 года.