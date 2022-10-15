NTD: почти 200 американцев поставили время и смерть «на паузу»

Почти 200 американцев уже поставили время и смерть «на паузу». Как передаёт NTD, теперь их тела криозаконсервированы и хранятся в специальных камерах в жидком азоте. Согласно плану, в будущем появятся методы, чтобы их оживить и излечить, однако скептиков у этой технологии больше, чем тех, кто в неё верит.

Время и смерть для этих людей, так сказать, поставили «на паузу». По крайней мере, они так надеялись перед тем, как уйти в мир иной. Теперь их тела хранят в специальных камерах в жидком азоте.

МАКС МОР, почётный президент фонда Alcor: Это отсек для ухода за пациентами Alcor. Здесь хранятся все наши пациенты. Сегодня это 199 человек плюс почти 100 домашних животных.

Все пациенты американской компании Alcor клинически мертвы и криозаконсервированы. У всех при жизни были неизлечимые болезни. Согласно плану, в будущем появятся методы, чтобы их оживить и излечить.

МАКС МОР: Вместо того чтобы просто избавляться от пациента, отдайте его нам. Мы стабилизируем его, остановим ухудшение его состояния и будем хранить до тех пор, пока технологии не достигнут того уровня, чтобы вернуться и продолжать жить.

Среди тех, кто находится в камере Alcor, — легендарный бейсболист Тед Уильямс. Он умер в 2002 году в возрасте 83 лет от болезни сердца.

Ещё один — Хэл Финни. Это учёный-компьютерщик, известный тем, что получил первую биткойн-транзакцию. Он умер в 2014 году в 58 лет от осложнений бокового амиотрофического склероза.

А вот среди будущих пациентов может оказаться Пэрис Хилтон. Она уже записалась на криоконсервацию.

Сама процедура проводится после того, как человека официально объявили мёртвым. Его помещают в ледяную ванну, где подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких, а также вводят лекарства для защиты от повреждения клеток.

МАКС МОР: Пациент не сможет вернуться в сознание. Мы также останавливаем свёртывание крови. То же самое делают, когда кто-то жертвует свои органы. То, что человек официально объявлен мёртвым, не означает, что само тело мертво. Почти всё оно ещё живое.

Технически тела не замораживают, а остекловывают. Так происходит при минус 110 градусах. Впрочем, скептиков этой технологии больше, чем тех, кто в неё верит.

АРТУР КАПЛАН, профессор биоэтики: Единственные люди, которых воодушевляет эта идея, — это специалисты, которые изучают отдалённое будущее, а также те, кто заинтересован в том, чтобы вы им заплатили.

Сама компания не даёт никаких обещаний или гарантий. Зато берёт за криоконсервацию всего тела 200 тысяч долларов, а только мозга — 80 тысяч.

Дата выхода в эфир 13 октября 2022 года.