SCMP: в руководстве Компартией и страной Си Цзиньпин учитывает уроки советской истории

В серии документальных фильмов, которые выпустил канал CCTV в преддверии ХХ-го съезда Компартии Китая, рассказывается о том, что оказало за это время наиболее сильное влияние на китайского лидера Си Цзиньпина. Один из эпизодов назван в честь одного из руководящих принципов Си: «Сильная страна должна иметь сильную армию», — и в нём рассказывается об уроках, которые он извлёк из истории падения СССР, пишет South China Morning Post.

«Сильная страна должна иметь сильную армию» — это ключевой урок, который извлёк китайский лидер Си Цзиньпин из распада СССР, сообщает South China Morning Post. В серии документальных фильмов, которые выпустил телеканал CCTV в преддверии ХХ-го съезда Компартии Китая, подробно описываются события, которые оказали наибольшее влияние на формирование личности Си, а также те ошибки, которых он научился избегать благодаря историческим примерам, говорится в статье.



Согласно этому документальному сериалу, распад Советского Союза преподал китайскому лидеру как минимум один важный урок. Один из эпизодов 15-серийного сериала «В погоне за светом» даже был назван в честь одного из руководящих принципов Си: «Сильная страна должна иметь сильную армию». Принимавшие учсатие в съёмках этой серии политологи и эксперты отмечают, что отношения между армией и руководством СССР накануне его распада привлекли особое внимание Си, и это повлияло на его восприятие кризисов и давления внутри страны и за рубежом.



Этот девиз произошёл от другой поговорки: «Политическая власть вырастает из ствола ружья», — которую придумал Мао Цзэдун, руководивший борьбой Красной армии против Гоминьдана. «Единая система командования сверху вниз является обязательным условием для военных. Решение Коммунистической партии СССР упразднить политическое образование является одним из ключевых факторов, приведших к её краху», — заявил во время интервью для съёмок сериала Цзян Тецзюнь, китайский военный теоретик из Академии военных наук (AMS).



«Урок, касающийся краха советского режима и его партии, предупреждает нас, что абсолютное руководство партии над армией является фундаментальным вопросом, который следует только укреплять, а не расслаблять», — отметил китайский эксперт. Он также подчеркнул, что Си прикладывает усилия для возрождения «духа Красной армии» в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в условиях серьёзных геополитических сдвигов. Это подход, направленный на слияние Коммунистической партии с Вооружёнными силами Китая, который основан на философии «Партия контролирует оружие», поясняется в статье.



По словам Чэнь Даоина, политического обозревателя и бывшего доцента Шанхайского университета политических наук и права, подобный шаг помог Советскому Союзу победить во Второй мировой войне. «Советское коммунистическое руководство пришло к выводу, что потери при наступлении нацистской Германии в начале войны были во многом связаны с системой политических комиссаров, которая усложняла командную структуру», — рассказал Чен.



По его мнению, уроком, который следует извлечь из распада СССР, должно стать осознание того, что Вооружённые силы СССР были превращены в национальную армию, а не в «вооружённые силы партии». Чэнь полагает, что усилия Си по укреплению лояльности среди военных способны помочь Компартии установить абсолютный контроль над Вооружёнными силами Китая. «Но лояльная армия не означает, что она может быть боеспособной боевой силой», — отметил эксперт.



Коммунистическая партия Китая вложила огромные ресурсы в изучение краха советского режима, произошедшего в 1991 году, говорится в статье. С тех пор как Си возглавил НОАК в 2012 году, он неоднократно предупреждал о важности «сохранения бдительности» во время инспекций различных гарнизонов.



«Призыв Си к лояльности НОАК указывает на то, что военным всё ещё необходимо повышать свою мораль, на что также повлияла его антикоррупционная кампания в армии в последние годы», — заявил Ни Лексионг, профессор факультета политологии Шанхайского университета политических наук и права. Кампания по борьбе с коррупцией привела к «чистке» сотен генералов НОАК, в том числе двух бывших заместителей председателя Центрального военного совета (ЦВК), а также других высших генералов, поясняется в статье.



Новый документальный сериал является частью рекламной кампании, посвященной 73-й годовщине основания Китайской Народной Республики и предстоящему ХХ-му съезду партии. CCTV выпустило несколько документальных фильмов, в которых подробно рассказывается о беспрецедентной «военной перестройке» под руководством Си за последнее десятилетие, а также рассказывается об образцовых офицерах НОАК и про их «абсолютную лояльность» партии и правительству.



Документальные фильмы CCTV также восхваляют «героев» Народной вооружённой полиции Китая (НВП) за их операции «против террористов» в Синьцзяне, описывая военизированные элитные силы как «отважных и лояльных членов партии», которые защищают внутреннюю безопасность, говорится в статье. Си поставил 1,5-миллионную Народную вооружённую полицию под контроль Центрального военного совета в 2017 году.



Ранее она находилась под двойной структурой управления, которая включала как комиссию, так и Госсовет, при посредничестве Министерства общественной безопасности. НВП называют «мечом партии», сообщается в статье. Она служит резервом для вооружённых сил во время войны, а внутри страны отвечает за подавление протестов и борьбу с терроризмом, а также за охрану границ и тушение пожаров, пишет South China Morning Post.