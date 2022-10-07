Fox News: невзирая на репутационные риски, Китай продолжает поддерживать Россию

Несмотря на возможный ущерб репутации, который может быть причинён продолжением дружбы с Россией, Китай по-прежнему выигрывает от тёплых отношений с Москвой, пишет Fox News Digital. Главным преимуществом авторы материала называют военно-техническое сотрудничество и сохранение баланса интересов двух стран.

Невзирая на репутационные риски, Китай продолжает извлекать выгоду от отношений с Россией, несмотря на украинский конфликт. «Китай, по сути, удвоил свою поддержку военных усилий Путина, и мы видели это, например, в прошлом месяце, когда третье лицо в иерархии китайской власти посетило Москву с визитом, в ходе которого выступило в Государственной думе и очень чётко выразило поддержку России со стороны Китая», — заявил Гордон Ченг агентству Fox News Digital.

«Затем мы видим, что сам Си Цзиньпин, когда он был в Узбекистане на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества, фактически подтвердил это одобрение», — добавил Ченг. «Единственный вывод, который можно заключить, — это то, что Пекин не бросает Россию», цитирует эксперта Fox News Digital.

Динамика отношений Китая и России тревожила США ещё до начала событий на Украине, когда Пекин закупил тонны российского угля и пшеницы, обеспечив Россию необходимыми ей деньгами. Несмотря на репутационный ущерб, который может быть причинён продолжением отношений с Россией, Китай по-прежнему выигрывает от своих отношений с Москвой. По словам Майлза Ю, директора китайского центра Гудзоновского института, главным среди таких преимуществ является продолжающееся военно-техническое сотрудничество, в ходе которого Китай получит ноу-хау оружия и транспортных средств, чем укрепит свою армию, сообщает Fox News Digital.

Многие противники Китая в Азии являются союзниками России, а это означает, что две страны работают над сбалансированием своих интересов. Однако Китай, похоже, будет стремиться к «послевоенному восстановлению Украины» ради восстановления своего влияния, предоставив Украине многое из того, что ей потребуется для восстановления. Главной целью Китая остаётся расширение своего влияния, как бы далеко оно ни зашло: председатель КНР Си Цзиньпин работал над развитием ШОС, многонациональной торговой организации, созданной Пекином и Москвой вместе с бывшими советскими азиатскими странами. Недавно к группе присоединился Иран, пишет Fox News Digital.

«Мы не знаем, что происходит внутри Китая, поскольку режим со временем становится менее прозрачным», — пояснил Чанг. «Конечно, есть намёки на то, что высшие китайские лидеры недовольны безоговорочной поддержкой Си Цзиньпином Владимира Путина, но у Си есть возможность заставить замолчать несогласных», — резюмирует Fox News Digital.