Полковник Макгрегор: в теракте на Крымском мосту замешаны британские спецслужбы

Особая воздушная служба Вооружённых сил Великобритании, по-видимому, занималась сборкой и транспортировкой бомбы, взорвавшейся в грузовике на Крымском мосту, заявил полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. ОВС «хороша» в подобного рода операциях, хотя и сложно понять, насколько сильно они помогли украинцам, добавил он.

Наш гость не нуждается в представлении, это один из наших постоянных собеседников и тот, к кому мы регулярно обращаемся с вопросами по военной тематике, полковник Дуглас Макгрегор. Рады вас видеть, господин полковник, и вновь добро пожаловать на подкаст Judging Freedom. Я начну с вопроса, с которого мы обычно начинаем беседу с вами, сэр: может ли Россия проиграть в этом конфликте?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США: Нет. Ни за что.

Без вариантов. С момента нашей последней беседы украинцы вывели из строя, но не уничтожили полностью часть ключевого моста, соединяющего Крым с материком. Президент Путин, по-видимому — поскольку открыто не заявляет о таком, — «ответил», нанеся удары по невоенным целям. Украинцы продолжают настаивать на том, что они отбрасывают российские силы. Как вы оцениваете происходящее с момента нашей последней беседы? Вы, безусловно, можете не соглашаться с моей версией изложения событий, ведь я говорю то, что черпаю из ваших материалов, статей нашего коллеги Скотта Риттера и наших бывших друзей из крупным СМИ.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Верно. Кратко говоря о ситуации с мостом — это была бомба, заложенная в грузовике. Появляется всё больше доказательств того, что в этом замешана ОВС (SAS).

Что это?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Британские силы специального назначения (Особая воздушная служба. — ИноТВ). Это информация из открытых источников, меня она не удивляет. ОВС — куда более дерзкий спецназ, чем наш. Вероятно, они причастны к конструированию этой бомбы, её перемещению через территорию Армении в Россию и затем её транспортировке к мосту. К слову, ущерб минимален. Железнодорожное сообщение не было прервано. Это крайне важно, поскольку логистика в России серьёзно зависит от железных дорог. Они пересекают обширные территории этой страны, удобно проложены, по ним перемещаются в основном товары и люди. Говоря о (повреждённых. — ИноТВ) пролётах моста — сохранились две полосы дорожного полотна, они используются для движения грузового и легкового транспорта. Думаю, мы, как обычно, слишком преувеличиваем последствия этого (теракта. — ИноТВ).

Британские спецслужбы промахнулись? Они правда думали, что эта бомба «разорвёт» мост надвое и движение по нему будет невозможно?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Кто знает! Не ясно, какую часть этой операции взяли на себя они, а какую выполнили сотрудничавшие с ними украинцы. Я просто подумал — это весьма интересно, что в британских источниках, открытых источниках, люди упоминают ОВС. Я не удивлён — эта служба действительно весьма результативна. Я видел её в действии 20, 30 лет назад, они хороши.

Проводят ли они операции под водой? Могли ли они атаковать трубопровод «Северный поток»?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Понятия не имею, на этот вопрос я не могу дать ответ, попросту не знаю. Будь у меня факты — я бы сказал. У меня нет всех фактов по ситуации с мостом, но я точно знаю, чего не происходило. И я знаю, какая ситуация вырисовывается, опираясь на материалы из открытых источников.

Дата выхода в эфир 12 октября 2022 года.