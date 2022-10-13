GT: США продолжают раздувать конфликт на Украине, чтобы сделать Европу более зависимой

Вашингтон продолжает раздувать пламя конфликта на Украине, намеренно превращая ситуацию «из пороховой бочки в ядерный реактор», пишет Global Times. США напрямую заинтересованы в том, чтобы за счёт этого кризиса ослабить Европу и сделать её гораздо более зависимой как в сфере энергетики, так и в сфере безопасности, а также постараться истощить силы России и настроить против неё мировое сообщество, подчёркивается в статье.

Российско-украинский конфликт продолжает набирать обороты, поскольку его активно раздувают Соединённые Штаты, которые стремятся за счёт этого реализовать собственные интересы, пишет Global Times. В результате ситуация становится всё более непредсказуемой, подчёркивается в статье. В прошедшие выходные на Керченском мосту, соединяющем Крымский полуостров с материковой частью России, произошёл взрыв, который привёл к обрушению моста и гибели людей, после чего Россия назвала нападение «террористическим актом украинской стороны» и приняла ответные меры.



Это свидетельствует о том, что конфликт уже превратился «из пороховой бочки в ядерный реактор» из-за того, что определённые силы в США намеренно раздувают пламя, подчёркивает Global Times. В частности, об этом говорит и радикальная риторика президента США Джо Байдена, который объявил на прошлой неделе, что риск угрозы «ядерного армагеддона» является самым высоким за последние 60 лет.



Однако позднее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби фактически опроверг заявление Байдена. Он сообщил, что возможный «ядерный армагеддон» не является в настоящее время непосредственной угрозой и что у США нет «никаких сигналов», подтверждающих, что российский президент Владимир Путин действительно принял решение использовать ядерное оружие, говорится в статье.



Причём это уже второй случай, когда Белый дом пытается развеять опасения по поводу комментариев про «ядерный армагеддон», отмечает Global Times: с аналогичным заявлением в пятницу выступила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. В результате наблюдатели строят догадки о том, были ли предыдущие заявления Байдена спутанными, безрассудными или же преднамеренными, пишет Global Times.



Многие эксперты полагают, что Байден просто изложил свои собственные мысли — намеренно это произошло или непреднамеренно — и что его слова можно рассматривать как «превентивный удар» в отношении России, чтобы заранее повлиять на общественное мнение, либо как «пробный шар», чтобы проверить критические «точки терпимости» Москвы, когда она сталкивается с провокациями, сообщается в статье.



Именно такую политику обычно и применяет Вашингтон: провоцировать до предела, а потом перекладывать ответственность на другую сторону, если напряжённая ситуация оборачивается серьёзным кризисом, подчёркивает Global Times. США радует обострение конфликта на Украине, и его дальнейшее развитие зависит вовсе не от того, действительно ли Киев намерен «сражаться до последнего украинца», а лишь от того, как долго Вашингтону понадобится его затягивать, говорится в статье.



Если бы американцы захотели приложить усилия для достижения урегулирования путём переговоров, это была бы совсем другая история, подчёркивает автор. Однако США действуют по своим расчётам и намеренно обостряют кризис, чтобы использовать это для продвижения собственных интересов: ослабить Европу и сделать её гораздо более зависимой как в сфере энергетики, так и в сфере безопасности, а также постараться истощить силы России и настроить против неё мировое сообщество, втягивая всё большее число стран в свой антироссийский лагерь, пишет Global Times.



Но при этом Вашингтон также хочет сохранить «невинное лицо», поэтому и возник этот любопытный феномен: у чиновников Белого дома появился новый ритуал — корректировать или уточнять заявления и комментарии Байдена, стремясь нивелировать подстрекательскую роль США в этом конфликте, поясняет автор. Все эти заявления, которые вначале кажутся запутанными, на самом деле призваны направить международному сообществу один чёткий сигнал: что во всём виновны не США, а Россия.



Тогда Вашингтон сможет и дальше находить хорошие предлоги, чтобы продолжать вооружать Украину и разжигать пламя конфликта, от последствий которого страдают вовсе не США, а Украина, Россия и рядовые европейцы, подчёркивается в статье. И некоторые страны Европы уже начинают осознавать, что Америка, которая продолжает нагнетать напряжённость, не является их надёжным союзником.



В частности, недавние заявления Байдена о «ядерном армагеддоне» не только встретили опровержение со стороны России, но и вызвали недовольство некоторых западных союзников, говорится в статье. «Мы должны быть осторожными, комментируя такие вопросы. Я всегда отказывался заниматься политической фантастикой, особенно когда речь идёт о ядерном оружии», — заявил в этой связи президент Франции Эммануэль Макрон.



Он также выразил недовольство тем, что некоторые союзные страны стремятся наживаться на проблемах других в разгар энергетического кризиса. «Одна вещь, которая не может продолжаться слишком долго, — это то, что мы платим в четыре раза больше, чем цена, по которой вы продаёте это для своей промышленности… Это совсем не то, что значит дружба», — подчеркнул Макрон в четверг на конференции предпринимателей в Париже, комментируя поставки газа из США и Норвегии.



Всё больше европейцев начинают осознавать тот факт, что США используют эмбарго на российские энергоносители в своих интересах, чтобы повысить цены на газ и получать больше прибыли, отмечается в статье. И многие жители европейских стран выходят на акции протеста против резкого роста цен на энергоносители, растущей стоимости жизни и высокой инфляции. При этом никто не может с точностью предсказать, насколько тяжёлая ситуация может сложиться в Европе этой зимой, отмечает Global Times.