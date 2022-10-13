Макрон: однажды украинцам придётся сесть за стол переговоров с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает, что его страна помогает украинцам только вооружениями, но сама не принимает участия в конфликте. В своём интервью телеканалу France 2 он отметил, что, по его мнению, нужно быть готовыми к тому, что в ближайшие месяцы ситуация не будет урегулирована. И всё же однажды украинцам придётся сесть за стол переговоров с Россией, как бы они этому ни противились.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы не принимаем участия в этой войне. Мы передали снаряжение украинской армии, назад его не забирали, оно находится там. И мы помогаем Украине противостоять.

А что по поводу целей войны?

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: В данный момент цели украинцев очевидны — вернуть себе границы 1991 года. И в какой-то момент развития конфликта сесть за стол переговоров придётся. Главный вопрос в том, будут ли эти военные цели достигнуты военным образом. Я считаю, что в какой-то момент в интересах и Украины, и России будет вернуться за стол переговоров и поговорить.

Именно так и было в 2014 году, тогда мир был другим, если можно так сказать. И вопрос о территориальной целостности, если идёт речь о Донбассе и Украине, должны решать украинцы, а не Франция или кто-то другой. Из-за того, что мы поставляем оружие, мы не можем решать за них. Мы бы сами согласились, чтобы союзники, которые нам помогали, решали бы участь нашей оккупированной территории? Никогда.

Однако стабильность нашего континента всех нас касается. Так что в какой-то момент — я надеюсь, как можно раньше, хотя это будет не сегодня и не в ближайшие недели... Я вообще считаю, что нам нужно быть готовыми к тому, что зима пройдёт в обстановке войны, мы знаем, что она будет длиться ещё много недель и месяцев. Но мы хотим помогать украинцам сопротивляться, сохранить единство Европы и создавать условия, чтобы в определённый момент, когда они решат, что сложились соответствующие условия, они бы собрались за столом, чтобы вести переговоры с Россией о том, как вернуться к миру. И что касается территориальной целостности…

Именно украинцы будут решать, когда им сесть за стол переговоров с Россией?

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Именно. И все те, для кого важны безопасность и стабильность, и мы среди них, будут принимать в этом участие, мы явно будем выступать как гаранты, международное сообщество будет принимать участие в переговорах.

Это будет трудно, ведь, как мы говорили в начале этого интервью, украинцы не хотят вести переговоры с Путиным.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Но я вам сказал, сидя здесь перед вами, что будет такой момент, когда будет нужно это сделать. И я никогда не говорил, что нужно идти до конца, потому что вести переговоры не означает отказываться от чего-то. Но мы должны сделать всё, чтобы мир вернулся на Украину, уважая территориальную целостность этой страны и этого народа, которым можно восхищаться: их смелостью, единством, патриотизмом. И сделать это нужно, чтобы дать основу для нашей стабильности, безопасности в долгосрочной перспективе.

Дата выхода в эфир 12 октября 2022 года.