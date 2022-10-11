Le Monde: военный бюджет Франции на 2023 год сильно вырастет

Закупка боеприпасов, оснащение армии военной техникой, помощь Украине и модернизация ядерного арсенала — на эти цели Франция намерена сделать упор в развитии своей обороны. Оборонные статьи бюджета, который сейчас обсуждают во французском парламенте, требуют €43,9 млрд, и это на €3 млрд больше, чем в бюджете прошлого года, пишет Le Monde.

В понедельник французские парламентарии начали обсуждение бюджета на 2023 год. Как отмечает автор статьи Le Monde, одна из самых затратных статей этого бюджета — оборона и безопасность. На эту область планируют потратить €43,9 млрд. Больше собираются финансировать разве только в образование (€60,2 млрд). При этом бюджет армии увеличился на €3 млрд — это самый большой рост почти за 15 лет. Но значительная часть этих денег пойдёт на поддержку уже начатых программ приобретения и модернизации вооружений.

Автор статьи связывает такие перемены, в частности, с ситуацией на Украине. Так, Франция выделит €2 млрд на покупку боеприпасов, и это на €500 млн больше, чем год назад. Если сравнить с 2019 годом, то рост и вовсе составляет 60%.

В этот бюджет входят планы по закупке 200 противотанковых ракет средней дальности, 100 зенитных ракет средней дальности нового поколения, около сотни ракет класса «воздух — воздух» MICA, 700 бомб класса «воздух — земля» массой 250, 500 и 1000 кг, а также 10 тыс. 155-миллиметровых снарядов для орудий Caesar. В бюджете также предусмотрена закупка боеприпасов малого калибра на сумму более €50 млн.

Покупка боеприпасов малого калибра особенно важна, поскольку их не хватает и их производят не во Франции. Но у экспертов вызывает вопросы количество противотанковых и зенитных ракет. По их мнению, если покупать их, то это должна быть не разовая, а постоянная покупка, ведь противотанковая ракета, например, потенциально может уничтожить только одну машину.

Кроме того, Франция занимается модернизацией своего ядерного оружия, и на это планируется выделить €5,6 млрд. На улучшение условий жизни военных выделят €119 млн, а на обновление инфраструктуры — €2,7 млрд.

В 2023 году Франция планирует принять участие в нескольких военных операциях и учениях. Так, на миссию «Страж» против терроризма будет потрачено около €1,2 млрд. Хотя эту операцию частенько критикуют, она будет действовать как минимум до Олимпийских игр 2024 года в Париже. Вклад французских военных в защиту Европы в контексте ситуации на Украине, в частности отправка солдат в Румынию, с начала конфликта обошлась ей в €700 млн.

Одним из самых слабых мест в обороне Франции было обеспечение военных. И в новом бюджете уделяется особое внимание цепочке поставок товаров от производителей до вооружённых сил. Так, на обеспечение боеготовности военных будет заложено €5млрд, из которых 57% пойдут на самолёты и вертолёты.

В 2023 году Франция должна также получить уже заказанную прежде технику: истребители Rafale, многоцелевые самолёты-заправщики, атомную подводную лодку, судно снабжения и патрульное судно, а также более 260 бронемашин нового поколения.

На пражском саммите Эммануэль Макрон объявил о создании специального фонда в размере €100 млн, чтобы Украина могла покупать напрямую у производителей то, что ей нужно. На данном этапе эти средства в бюджете не зафиксированы, но их могут предложить в качестве поправки, например, сообщил Le Monde осведомлённый источник.

Основным приоритетом бюджета в прошлые годы была модернизация армии после долгих лет экономии. Новый бюджет будет скорее ориентирован на изучение «реального военного эффекта». «Мы должны быть в состоянии определить, что нам нужно больше всего, что мы должны иметь и что мы точно должны укрепить или усилить, не меняя нашей модели», — приводит Le Monde главную идею нового бюджета.